Fiala a Lipavský odmítli Ficovo tvrzení, že Praha zasahuje do slovenských záležitostí

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) důrazně odmítl, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) označil obvinění za absurdní. Předseda vlády a šéf diplomacie reagovali na to, že slovenský premiér Robert Fico v pátek opět obvinil Českou republiku, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska.

"Obvinění ze strany Roberta Fica, že ČR zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdní. Pokud tím slovenský premiér ovšem nemyslí to, jak ho Andrej Babiš podpořil před posledními slovenskými volbami," uvedl Fiala na síti X s emotikonem :-). Fico výrok pronesl na schůzce s diplomaty, jmenovitě oslovil právě přítomného velvyslance Jindráka. "Pane velvyslanče, nerozumím zasahování české politické scény a mediální scény do vnitropolitických záležitostí Slovenské republiky. Není správné, když z druhé strany Moravy přicházejí na adresu slovenské vnitropolitické situace jakékoliv postoje, pohledy nebo doporučení," uvedl Fico. Související Fico v krizi stupňuje nátlak na partnery. Může překopat vládu, naznačuje politoložka "Česko je demokratická společnost a k tomu patří i svoboda slova. Důrazně odmítáme, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenské republiky. Nestavme umělé zdi mezi naše národy. Děkuji velvyslanci Rudolfu Jindrákovi za práci na vztazích mezi Českem a Slovenskem," reagoval ministr Lipavský. Slovenský ministerský předseda zvláště kritizoval česká média za obraz, který podle něj vytváří o slovenské politické reprezentaci. "Ten je daleko za únosností a jakoukoliv představou o slušnosti," tvrdil Fico, jenž dlouhodobě kritizuje i některá slovenská média. Související Desítky tisíc Slováků vyšly do ulic. Demonstranti vyzvali Fica k odchodu z čela vlády 14 fotografií Fico už v pondělí obvinil české politiky ze zasahování do záležitostí Slovenska. Tehdy řekl, že cílem výpadů vůči němu, které se šíří v Česku, je hlavně pošpinit expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Hnutí vévodí průzkumům před sněmovními volbami, které se uskuteční na podzim. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevovaly se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Lipavský se koncem loňského roku vyjádřil tak, že čas na obnovení společných schůzek nenastal. Babiš před dvěma týdny v rozhovoru ČTK řekl, že by chtěl v případě účasti hnutí ANO v kabinetu jednání obnovit.