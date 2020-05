Ministerstvo zastropuje cenu testů na koronavirus. Maximálně budou za 1674 korun

Ministerstvo zdravotnictví začne od pátku regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Stát bude nejvýše 1674 korun, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, lidé zaplatí od 1800 do 3000 korun.

"Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra," dodal ministr.

V současné době má povolení testovat téměř stovka laboratoří. Vedle nemocnic, zdravotních ústavů nebo akademických pracovišť jsou mezi nimi i desítky soukromých laboratoří. Na začátku května ministerstvo uvedlo, že kapacita je nyní asi 13 000 testů denně. Samotné testování trvá několik hodin, na výsledky se v době největšího náporu epidemie čekalo i několik dní. Nyní jsou většinou do druhého dne.

Pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí, mají povinnost se testovat pravidelně. Nejdříve byl interval dvoutýdenní, později byl prodloužen na měsíc. Testovat formou PCR by se do budoucna měli také zaměstnanci domovů pro seniory, v současné době jsou pravidelně vyšetřováni rychlotesty, které ale prvních několik dní od nákazy protilátky neodhalí.

Podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu bude povinný v ČR. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.