Ministerstvo školství chce v kauze sportovních dotací zpět přes miliardu korun

Ministerstvo školství požaduje po obviněných v kauze údajné manipulace sportovních dotací náhradu škody 1,116 miliardy korun. Po zahájení hlavního líčení to uvedla zmocněnkyně úřadu. Další poškození - Český olympijský výbor a Česká obec sokolská - se žádné náhrady nedomáhají. Soud stihl částečně vyslechnout jen prvního z obžalovaných, bývalého ředitele ministerského odboru sportu Zdenka Břízu.

V případu čelí obžalobě pět lidí a dva spolky. Konkrétně je to kromě Břízy někdejší náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílová, Fotbalová asociace ČR (FAČR) a její bývalý předseda Miroslav Pelta, Česká unie sportu (ČUS) a její šéf Miroslav Jansta a generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Ministerstvo v jednací síni pražského městského soudu nevysvětlilo, jak dospělo k výši nárokované škody, což se nelíbilo jednomu z advokátů. Soudkyně Lenka Cihlářová ale jeho námitky zamítla s tím, že úřad požadavek zdůvodnil písemně v listině, která je založena v trestním spisu.

Po přečtení obžaloby, které zabralo státnímu zástupci Ondřeji Trčkovi přes hodinu, přišla na řadu Břízova výpověď. "Cítím se nevinen. Obžaloba nepochopila dotační programy vypisované ministerstvem školství a pokusím se to tady dokázat," prohlásil. Státní zástupce podle Břízy nevzal v potaz důkazy svědčící o jeho nevině. "V obžalobě je spousta chyb a vad. Řadu let jsem pracoval jako státní úředník a mám na to oko," řekl obžalovaný.

"Dostal jsem dvakrát cenu fair play - poprvé jako hráč, podruhé jako funkcionář," podotkl bývalý vrcholový basketbalista s tím, že se snažil hrát fair play i v tomto procesu a například neposkytovat předem rozhovory médiím. Obžaloba ale podle něj fair play nehraje a nepostupuje nestranně.

Podle státního zástupce se Bříza v únoru 2017 podílel společně s Kratochvílovou na tom, že ministerstvo navýšilo spolku jejího milence Pelty státní podporu o 19,8 milionu korun na úkor dalších žadatelů. Kratochvílová s Břízou a Boháčem pak údajně vyjednali na základě požadavku Jansty výhodnější podmínky i pro ČUS, a to o 11,5 milionu korun.

"Komunikoval jsem s desítkami subjektů ve sportovním prostředí, důvodem byly rozpočty. Opravdu to není tak, že jsem někoho preferoval," řekl k tomu Bříza. K vytýkanému porušení mlčenlivosti uvedl, že bylo v zájmu zaměstnavatele, že spolkům sděloval některé skutečnosti. Dělal to podle vlastních slov proto, aby mohly pracovat s rozpočtem na příští rok.

"Když jsem se dověděl, že je obviněn Jansta s Boháčem, říkal jsem si, že to snad není možný. A za dvě hodiny jsem byl obviněný taky," popsal. Dodal, že je kriminalizovaný za administrativní chybu. Ve výpovědi velmi podrobně popisoval systém rozdělování dotací. Opakovaně také pochválil práci ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která kvůli aféře rezignovala.

Hlavní líčení začalo hned od počátku nabírat zpoždění oproti původnímu plánu, který v druhé půlce týdne počítal s výslechy prvních svědků. Skluz zapříčinila nejen obsáhlá Břízova výpověď, která bude pokračovat ve středu, ale také nepřítomnost Kratochvílové. V pondělí soud kvůli absenci obžalované nemohl jednat, Žena, které obžaloba vyčítá mimo jiné klientelismus a přijetí úplatku od Pelty, dnes opět nedorazila. Tentokrát ale soudu vzkázala, že souhlasí s jednáním ve své nepřítomnosti.