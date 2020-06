Peltova Fotbalová asociace zaplatila soudcům vrchního soudu výlet na Euro

Fotbalová asociace České republiky v roce 2016 pod vedením Miroslava Pelty zaplatila zájezd na fotbalové Euro dvěma soudcům Vrchního soudu a jejich doprovodu v celkové hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Upozornily na to Seznam Zprávy. Jako soudci mohli přijetím těchto darů porušit zákon. Web v pondělí uvedl, že stejný dar dostali také lidé Miloše Zemana - kancléř Mynář a poradce Nejedlý.

Podle Seznam Zpráv zaplatila Fotbalová asociace České republiky (FAČR) v roce 2016 místopředsedovi Vrchního soudu v Praze Stanislavu Bernardovi a bývalému předsedovi tohoto soudu Jaroslavu Burešovi výlet na zápas české reprezentace se Španělskem v rámci Mistrovství Evropy ve Francii.

Asociace přitom na výlohách nešetřila. Bernardovi a jeho manželce proplatila kromě dvou VIP lístků na zápas také letenky a dvě noci v hotelu v Toulouse, stejně tak jako Burešovi a jeho synovi. Oba zájezdy Fotbalovou asociaci stály celkem 245 528 korun.

Kvůli přijetí daru dvojici soudců možná čekají problémy. Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová upozornila, že přijetím daru od Fotbalové asociace soudci zpochybnili svou nestrannost a nezávislost a mohli i porušit zákon. "Když jako soudce dostanete zájezd v takové hodnotě, považuji to za přijetí peněžitého plnění, a to je v rozporu se zákonem o soudech a soudcích," řekla Seznamu Zemanová.

K podezření přispívá také možnost, že se právě Vrchní soud v Praze bude v budoucnu Peltou zabývat. V tuto chvíli se případem žaloby na Peltu a asociaci kvůli možným machinacím při rozdělování dotací na sport zabývá Městský soud v Praze, v případě odvolání však záležitost přejde vyšší instanci.

Starám se o vesnický fotbal, vysvětluje si pozornost soudce

Bernard na dotaz Seznamu nevyloučil, že by mu asociace výlet zaplatila. "Je to možné, že mi to tehdy zaplatila FAČR, ale je to dávno," uvedl. Zároveň ale řekl, že pozvání nesouvisí s jeho působením na soudě, ale s tím, že předtím pracoval jako předseda arbitrážní komise a také legislativní rady fotbalové asociace. "Čtyřiadvacet let jsem pracoval ve vysokých fotbalových funkcích, tak jsem z toho samozřejmě měl nějaké bonusy," řekl webu.

Bureš podle svých slov nejprve chtěl nabídku odmítnout a zaplatit si cestu sám. "Tehdy se mnou komunikovala nějaká paní a říkala, abych to přijal, že si váží mé práce. Tak jsem řekl, že dobře," řekl. Bureš si pozornost vysvětlil tím, že si jej zaslouží, protože je řadu let členem asociace a stará o vesnický fotbalový klub.

Soudci přitom nejsou jedinými veřejnými činiteli, jejichž zájezd na Euro z peněz fotbalové asociace vzbuzuje otazníky. Seznam Zprávy v pondělí informovaly o tom, že se dárku od Pelty dostalo také kancléři Vratislavu Mynářovi, poradci prezidenta Martinu Nejedlému a osmnácti hráčům týmu lokálního významu TJ Osvětimany, kde působí Mynář jako zastupitel. To stálo asociaci více než milion korun.