Babišova sázka na Hniličku trvá. Jak oba pomůžou sportu, se ale teprve uvidí

Budeme transparentní a budeme sport podporovat systematicky, slíbil v úterý poslanec hnutí ANO Milan Hnilička, který spolu s premiérem Andrejem Babišem poprvé představil novou Národní sportovní agenturu. Povede ji právě bývalý reprezentační hokejový brankář Hnilička. Ten zároveň oznámil jména svých poradců, mezi kterými je například Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd, Barbora Špotáková či Radek Štěpánek.

"Jsem strašně rád, že se nám projekt Národní sportovní agentury povedl a dotáhli jsme ho do konce. Pro mě a naši vládu je sport velmi důležitý, naším cílem je dostat peníze k dětem a trenérům," prohlásil Babiš a povzdechl si, že agenturu nepodpořilo více politiků. "Myslel jsem, že vznik agentury budou všichni podporovat, ale nebylo to tak. Opak byl pravdou. Ani ministerstvo školství moc panu Hniličkovi nepomohlo ," uvedl.

Babiš kritizoval toto ministerstvo, pod které sport spadá, také za to, že v rámci projektu Můj klub neposlalo mnoha fotbalovým klubům dotace. "Dnes jsem hodinu řešil, že 337 klubů nedostalo za minulý rok osmdesát milionů korun kvůli nějakému formuláři. Považuji za absurdní, že to kvůli byrokracii nedostaly. To je nepřijatelné, stejně jako to, že úředníci na ministerstvu se chovají arogantně," tvrdil předseda vlády.

Babiš slibuje, že poté, co sport přejde na Hniličkovu Národní sportovní agenturu, bude vše fungovat mnohem lépe. Mnoho opozičních politiků chápalo od počátku agenturu jako "dítě" Hniličky a Babiše, kteří většinu opozičních návrhů na úpravu existence agentury v parlamentu odmítali.

Národní sportovní agentura Agentura sídlí v Praze na Vysočanech. Částečně má parametry samostatného ministerstva. Její předseda Milan Hnilička například pobírá stejný plat jako ministr. Aktuálně má zhruba čtyři desítky zaměstnanců, příští rok by jich mělo být 60. Částečně se jedná o pracovníky, kteří měli na starost agendu sportu na ministerstvu školství. Nyní pracuje agentura na tvorbě dotačních programů pro rok 2021. Některé stávající převezme, některé vytvoří nově. Úkolem agentury je vypracovávat plány státní politiky ve sportu, poskytovat a kontrolovat využití finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. NSA má také organizovat antidopingový program nebo zajišťovat propagaci sportu.

Hnilička děkoval Babišovi, jak moc se sportu věnuje

Babiš s Hniličkou se potkali v roce 2017 a od počátku dávali najevo nelibost nad tím, že do sportu jde málo peněz. Slibovali přitom více peněz, více transparentnosti a spravedlnosti při jejich rozdělování. Babiš vsadil na Hniličku jako na známého hokejového brankáře a člověka, který volá po změnách ve sportu - a tato sázka mu zatím vychází.

Však také první úterní Hniličkova slova mířila na Babiše, kterému děkoval za to, jak moc se sportu věnuje. "Když jsme dnes s kluby jednali, tak panu premiérovi při odchodu tleskali, že se o to zajímá," podotkl Hnilička.

Hniličku nasadil ve volbách do sněmovny v roce 2017 na kandidátku a ten uspěl. Vzápětí si napsal na míru šitý zákon o vzniku Národní sportovní agentury, který hlavně díky Babišovi a hnutí ANO prošel loni v červnu sněmovnou - byť o jeden jediný hlas a přes ostrý nesouhlas Senátu.

Pro hlasovalo 102 poslanců, hlasovací protokol ukazuje, že 75 jich bylo z ANO, 10 z ČSSD, 9 z KSČM a 6 z KDU-ČSL. Lidovci byli z opozičního bloku spíše výjimkou, například z poslanců ODS, Pirátů, TOP 09 či STAN nepodpořil projekt Babiše a Hniličky vůbec nikdo. Na poměry parlamentu prošel návrh celým procesem schvalování velmi rychle za necelý rok, první čtení proběhlo v říjnu 2018 a už tehdy byly na agenturu zcela protichůdné názory.

Hnilička se postupně stane vládcem nad českým sportem. Už teď má jako poslanec a šéf Národní sportovní agentury na sport obrovský vliv, ale zatím nemá pod kontrolou peníze. Rozpočet pro sport na rok 2020 ještě spravuje ministerstvo školství, byť agentura začala fakticky fungovat od září loňského roku.

"Slibujeme jako agentura, že to budeme dělat jinak, že budeme transparentní tak, jak si to sport zaslouží, aby všichni viděli, jak programy vznikají," slíbil Hnilička Babišovi i veřejnosti.

"Teď je pro nás nejdůležitější vypsat co nejdříve náš první projekt, a to program Kabina," avizuje Hnilička. Půjde o projekt pro malé obce do tří tisíc obyvatel, které by měly využít v roce 2021 peníze na menší opravy svých sportovních zařízení, například kabin - proto tento název. "Když jsem viděl, v jakých podmínkách se děti převlékají, jaká jsou tam sociální zařízení, to je šílené. Velmi často jsou to kabiny u fotbalových hřišť nebo tenisových kurtů," řekl. Možná by někdo očekával, že začneme u velkých, ale my chceme začít u těch nejmenších obcí, kterých je 5 800," říká Hnilička.

Den D pro Národní sportovní agenturu je tady, uvidíme, jak dítě Andreje Babiše a Milana Hniličky bude růst, pochybovačů a kritiků je mnoho. Nepatří mezi ně tenista Radek Štěpánek, který takto před chvílí vznik agentury podpořil... pic.twitter.com/BTbFAPWxdM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 4, 2020

Jeho výhodou je zatím to, že není spojen s žádnou podezřelou kauzou a drží si štít "čistého a známého sportovce". To mu hodně pomohlo při schvalování zákona o Národní sportovní agentuře, i někteří její kritici nakonec zvedli ruku pro právě s ohledem na to, že vzniká s garancí Hniličky. "Důvěryhodnost je určitě důležitá. Může se ale stát, že narazíte na člověka, který možná udělá nějakou botu, to se může stát úplně všem," podotýká.

Premiér Babiš mluví o Hniličkovi jako o "poctivém klukovi". "Milan Hnilička je poctivej kluk, byl v Naganu, určitě nekradl a krást nebude," prohlásil předseda vlády a oznámil jména členů Národní sportovní rady, kteří budou sloužit jako jeho poradci. Je mezi nimi například hokejista Jaromír Jágr, fotbalista Pavel Nedvěd, tenista Radek Štěpánek či oštěpařka Barbora Špotáková.

Štěpánek byl jako jediný na tiskové konferenci osobně a děkoval za to, že může v takové radě být. "Za velmi důležité považuji, aby děti měly všeobecnou sportovní průpravu, která dnes dětem velmi chybí. Základ musí získat v útlém věku a já věřím, že agentura bude podporovat také toto sportování," sdělil Štěpánek.

Následovat by měla regionální sportoviště, tedy sportovní haly, bazény, zimní stadiony či fotbalová hřiště a také velká sportoviště krajského významu a národní sportovní centra typu Nymburk nebo Harrachov. "Svět se je od nás kdysi učil a my jsme je nechali zchátrat. Pro oblast reprezentace jsou přitom klíčová. Nemůžeme se potom divit, v jakém stavu jsou naše reprezentace," říká Hnilička.

Hniličku i agenturu ostře kritizuje například Kalousek

Ten slibuje postupné navyšování peněz do sportu až na jedno procento státního rozpočtu v roce 2025. "Beru to jako povinnost, musíme o to bojovat. Jsme sportovní národ, jsme sportem prolezlý, týká se každého. Prvně ale do toho musíme dát pravidla. Připravíme je taková, aby bylo jasné, kam peníze jdou," slibuje Hnilička, který už několikrát kritizoval to, že do sportu jde mnohem méně peněz než do kultury.

"Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má polovinu rozpočtu toho, co má kultura. Není jediný logický důvod, nevím, jak se to stalo a nebudu nad tím spekulovat," prohlásil například minulý měsíc, za což sklidil kritiku například od předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Tomu se nelíbí, že si Hnilička za terč vybral právě kulturu.

"Pane předsedo Národní sportovní agentury Milane Hniličko, spolu s vámi se domnívám, že sport by měl mít větší veřejnou podporu. Kulturu ale nechte, prosím, na pokoji, ta je také podfinancována," napsal Kalousek na Twitter. Zároveň ironicky poukázal na spojitost mezi Hniličkou a Babišem. "Vážně Vás začnu brát, až když řeknete, že chcete pro sport dotace určené Agrofertu. To by dávalo smysl. Na to ale nemáte," napsal Kalousek.

Ten před rozhodujícím hlasováním ostře vystupoval proti vzniku agentury a podporoval návrh Senátu na zamítnutí. "Všechny vás velmi prosím, abychom vyhověli návrhu Senátu, abychom zamítli tenhle paskvil, protože to je snaha o legalizaci korupce ve sportovní sféře," varoval poslance Kalousek. "Když si ten návrh přečtete, tak si tam o podpoře sportu nepřečtete vůbec nic. Přečtete si, že se zřídí agentura, která bude podporovat sport a bude asi dvojnásobně personálně větší než doteď. Jak a proč to bude dobře, se tam nedočtete. Je to přenos babišismu do tohoto odvětví," vyčítal Hniličkovi.

Hnilička je občas kritizovaný také za to, že v národním investičním plánu jsou nejvíce ze všech plánovaných sportovišť zmíněny zimní stadiony, tedy odvětví, které je Hniličkovi nejblíže.

"To, že je tam spousta zimních stadionů, ano, to je pravda, ale hokejový svaz byl první, který nám předložil tuto koncepci o 130 stranách. Budou následovat další svazy, se všemi komunikujeme. Chceme, aby si vytvořily rozvojové programy, na základě kterých bude každý starosta vědět, že je součástí plánu některého z těchto svazů. Tak budeme mít i po generace, které přijdou po nás, apolitický plán, co kde by se mělo postavit. Ve spolupráci se svazy tak vytvoříme mapu takových plánovaných sportovišť," reaguje Hnilička.

Ten těsně spolupracuje s Miroslavem Janstou, šéfem České unie sportu, která eviduje nejpodrobněji současná sportovní zařízení v Česku. Podle Jansty je průměrné stáří sportovišť 48 let. "Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal nejvyšším mezinárodním standardům. Nemáme velodromy, nemáme pro skokany na lyžích můstky, máme jednu desetimetrovou věž. Není jediná basketbalová nebo volejbalová hala s nejvyšším mezinárodním standardem," prohlašuje Jansta.