Miliony do škol i spolků: Ministerstvo podpoří lidi, kteří chtějí bránit Česko

Ministerstvo obrany plánuje dotacemi podporovat občany ČR, kteří se v rámci spolkové činnosti chystají na obranu státu. Úřad na to vyčlení ročně 200 milionů korun. Počítá s tím Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019 až 2024, kterou v pondělí přijala vláda. Dokument také slibuje zlepšení výuky učitelů, kteří se problematikou přípravy občanů k obraně státu zabývají, sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. O schválení materiálu informoval Úřad vlády na svých webových stránkách.

"Materiál je jedním ze strategických a koncepčních dokumentů pro oblast bezpečnosti a obrany státu, jež společně vytvářejí podmínky pro realizaci opatření k zajišťování obrany České republiky," poznamenal Fajnor k dokumentu, který v pondělí vládě předložil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na začátku února se jím již zabývala Bezpečnostní rada státu.

Cílem koncepce je podle Fajnora přispět nejenom ke zvýšení úrovně připravenosti občanů na řešení možných krizových situací, ale také ke zvýšení kvality systému zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky.

Ministerstvo obrany si od aktualizovaného dokumentu slibuje především zefektivnění systému, ve kterém by se měli žáci a studenti základních a středních škol připravovat k obraně státu. "Základním pilířem toho je příprava budoucích i stávajících pedagogických pracovníků vyučujících problematiku přípravy občanů k obraně státu, která je dlouhodobě nedostatečná," podotkl Fajnor.

Předpokládá se proto podle něj příprava budoucích pedagogických pracovníků na vysokých školách napříč obory v rámci společného vědomostního základu. Odmítl, že by aktuálně koncepci předpokládala vyučování specifického předmětu.

Ministerstvo podle Fajnora chce více podporovat občany, kteří se k obraně státu připravují individuálně, a to zejména v rámci spolkové činnosti. Plánuje proto novelu zákona o zajišťování obrany České republiky. Na ministerstvu by poté vzniklo pracovní místo pro člověka, který by měl tuto podporu na starosti. Úřad by zároveň zavedl systém dotací a příspěvků akreditovaným spolkům.

Dohromady obrana počítá s vyčleněním 200 milionů korun. "Kromě zmíněných dotací spolkům to zahrnuje personální, materiální a technické zajištění v ústředí i na všech krajských vojenských velitelstvích, vytvoření odpovídajícího, případně úpravu stávajícího, informačního systému a podobně," dodal Fajnor.

Video: Domobrance je potřeba hlídat, často inklinují k extremismu