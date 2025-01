Ministerstvo chtělo učit chemii z praxe. Předmět to dehonestuje, kritizují učitelé

Změny ve výuce chemie na základních školách, které má přinést nový rámcový vzdělávací program, mají propojit její výuku se situacemi v běžném životě dětí. Má to pomoci změnit vnímání chemie jako náročného předmětu a zvýšit její oblibu. V reakci na otevřený dopis zástupců chemického průmyslu to napsalo ministerstvo školství.

Podle chemiků nesplňuje nový učební plán požadavky na kvalitní vzdělávací dokument a ohrožuje rozvoj chemického vzdělání v Česku. Vadí jim, že způsob podávání témat v programu dehonestuje chemii a skrytě ji viní z negativních dopadů na společnost a životní prostředí. Ministerstvo zdůraznilo, že nové učební plány se budou nyní pilotně testovat, na základě výsledků budou podle úřadu případné nedostatky upraveny.

Chemici navrhují, aby bylo zavádění nových učebních plánů pro tento obor odloženo a vznikl revidovaný návrh, který by rozpracovala skupina složená ze zástupců chemického odvětví. Vyplývá to z dopisu, který na webu zveřejnil Svaz chemického průmyslu a který podpořil Svaz průmyslu a dopravy, Unie zaměstnavatelských svazů a pedagogické a akademické instituce jako Česká konference rektorů nebo Akademie věd.

Podle chemiků místo konceptu výuky základů chemie jako soustavy výchozích vědomostí se nový učební materiál "zaměřuje na módní termíny a aktivistické prvky, které odvádějí pozornost od klíčových chemických konceptů".

"Revize chemie byla vedena snahou propojit výuku s reálnými situacemi, což má potenciál změnit dosavadní vnímání chemie jako náročného a pro mnohé žáky neatraktivního předmětu. Témata jako změna klimatu, ztráta biodiverzity nebo zelená chemie reagují na aktuální výzvy současného světa a zároveň umožňují žákům pochopit širší kontext chemických jevů," uvedlo ministerstvo. Přístup podle úřadu odpovídá mezinárodním trendům ve vzdělávání.

Cílem vzdělávání na základní škole není učit žáky chemii jako vědu, tak aby znali ten obor, ale vytvořit jim podmínky pro učení se a rozvíjení kompetencí, tedy dovedností, i na tématech, která jsou chemická, řekl v reakci na otevřený dopis garant týmu tvůrců pro chemii Martin Rusek. Rozdíl je podle něj v přístupu k výuce. "Jestli žáky nejdřív naučíme ta fakta, řekneme jim o oborových konceptech, o tom, co je to atom, co je to periodická tabulka prvků. Anebo jestli jim dáme úlohy, na kterých si spojují to, co znají ze svého dosavadního poznání s tím odbornějším," řekl. K jednotlivým tématům se podle něj dá přistupovat rozdílnými způsoby.

Nový rámcový vzdělávací program představilo ministerstvo v úterý. Školy budou moci podle tohoto materiálu vyučovat dobrovolně od příštího školního roku v prvních a šestých třídách základních škol. Povinně se na nový plán přejde v těchto ročnících od září 2027 a ve všech ročnících základních škol by se podle něj mělo učit od září 2031.

Téměř 95 procent učitelů chemie na základních školách ale s návrhem vzdělávacího programu a jeho obsahem nesouhlasí, uvedli signatáři dopisu s odkazem na průzkum mezi čtyřmi stovkami chemikářů. Anketa je podle Ruska argumentačním faulem. "Nevíme návratnost ani nevíme způsob, jakým získávali respondenty. Ale v podstatě to odráží to, že kdybychom položili učitelům otázku, jestli chtějí mít nové kurikulum, které vypadá jako RVP, tak by velice pravděpodobně řekli, že ne. Tím pádem potom 95 procent spíše nesouhlasí s RVP, než že by šlo o tu chemii," řekl Rusek.

"Problém diskuse o kurikulu základní školy je, že se často zapomíná, že jde o základní školu, a ne vědní obor. Realita dosavadní chemie na ZŠ je, že velmi málo dětí z toho něco ví a je to nejméně oblíbený předmět. To musíme změnit," uvedl na síti X náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

Na nízkou oblibu a znalost chemie poukázat i Rusek, změna přístupu k její výuce by to měla pomoc změnit. Pilotní testování a následné úpravy pomohou podle ministerstva vytvořit vzdělávací program, který bude přínosný pro žáky i potřeby průmyslu. Chemikům úřad nabídl, aby na hodnocení testování a dalších úpravách spolupracovali.