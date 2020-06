Milion chvilek je opět v ulicích, máme toho dost, tvrdí kritici vlády

Poprvé od skončení nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii se scházejí příznivci Milionu chvilek pro demokracii, aby protestovali proti některým krokům vlády. Hlavní akce běží od úterního podvečera na pražském Staroměstském náměstí, ale lidé se scházejí na mnoha dalších místech po celé zemi.

Hned první pohled na úterní odpolední pražské Staroměstské náměstí, kde se scházejí příznivci Milionu chvilek pro demokracii, ukazuje, že mnohé je jinak než při dřívějších protestech tohoto spolku. Kvůli možným zdravotníkům rizikům mají mnozí protestující na ústech roušky a organizátoři všechny nabádají, aby se pokoušeli udržovat mezi sebou rozestupy.

“Nemám rád, když se lidem lže,” řekl mi na Staroměstském náměstí tento muž, který přijel z Humpolce.Jmenuje se Josef a na demonstrace Milionu chvilek pro demokracii chodí pravidelně-do Prahy, Plzně i Jihlavy.A proč Hašek? “Protože vše co dokázal, tak dokázal svou pílí,” řekl. pic.twitter.com/P8hLsDrGHj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 9, 2020

Co se ale v žádném případě nezměnilo, je ostrý slovník, který představitelé Milionu chvilek používají ve směru na vládní politiku. "Dosavadní vládní pomoc je naprosto nedostatečná, pomalá a byrokraticky složitá, což považujeme za zločin," kritizoval v úterý dopoledne v DVTV vládní pomoc lidem či podnikatelům předseda spolku Mikuláš Minář.

Stejně tak se opírá do toho, jakým způsobem stát vybíral firmy, od kterých nakupoval ochranné pomůcky. "Docházelo tady k naprosto netransparentním a nehospodárným veřejným zakázkám v miliardových objemech pro firmy bez nákladů, bez zaměstnanců a v exekucích, nebo pro firmy pro hlavního sponzora hnutí ANO," stěžoval si dál Minář, podle kterého se vládnoucí ANO snaží "ochočit" veřejnoprávní média a stát nadále toleruje střet zájmů u šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše.

O velmi kritickém postoji Mináře a dalších představitelů spolku svědčí i slova, která spolek publikoval na svých stránkách jako pozvánku na demonstrace.

"Nalijme si čistého vína. Tato vláda poškozuje naši zemi. Tato vláda poškozuje miliony lidí. Je třeba se proti tomu důrazně ozvat. Andrej Babiš a jeho vláda kašlou na lidi. Hrabou jen pod sebe. Starají se jen o své vlastní zájmy," píše spolek mimo jiné v prohlášení, v němž není o činnosti vlády v době koronaviru žádná pozitivní zmínka. Naopak na letácích je dotaz: Vy ještě nemáte dost?" Tato vláda poškozuje miliony lidí. Situace je vážná!"

Když dostal Minář v DVTV otázku právě na to, zda přece jen vláda neudělala i něco dobrého, předseda spolku tvrdil, že nepochybně ano. "Není to tak, že vláda udělala všechno naprosto špatně a Milion chvilek musí všechno za každou cenu zkritizovat. Vláda bezesporu udělala spoustu věcí dobře," reagoval Minář, podle kterého reagovala vláda na nástup koronaviru rychle a správně. "Tady bych klidně smeknul. Ale to neznamená, že když jednou vláda něco udělala správně, tak má bianco šek na to, že všechno už je správně a je nekritizovatelná," dodal.

Kromě Prahy se demonstruje na mnoha dalších místech. Kdo souhlasil s kritikou Milionu chvilek pro demokracii, mohl se ke kritice přidat a ujmout se organizování protestu v regionech. Mapa protestů ukazuje, že lidé by se měli sejít doslova po celé zemi. Jak velký zájem mimo Prahu o demonstrace bude, se teprve uvidí.

Vojtěch: Omezení počtu lidí pro demonstraci neplatí

Kvůli různým omezením nebylo vůbec jasné, zda se demonstrace na Staroměstském náměstí uskuteční. Zatímco ministr vnitra Jan Hamáček tvrdil, že není možné demonstraci početně omezovat, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch naopak upozorňoval, že lidé by neměli tvořit větší skupinu než o pěti stovkách lidí. Dokonce vyzýval organizátory ať demonstraci odsunou na pozdější termín.

"Chceme splnit bezpečnostní minimum, ale zároveň není možné, aby nám někdo říkal, ať to odložíme o tři týdny, tři měsíce, půl rok, nebo kdoví o kolik," reagoval na slova ministra Minář.

Ministr Vojtěch však v úterý odpoledne oznámil, že se vládní omezení veřejných akcí na maximálně 500 osob kvůli riziku nákazy covidem-19 od úterních 15:00 výslovně nevztahuje na demonstrace podle shromažďovacího zákona. Tedy přidal se ke stanovisku, které dříve uvedl ministr Hamáček.

Vojtěch uvedl, že prioritou kabinetu je chránit zdraví občanů, ale vláda demonstrace nikdy nezakázala. "Abychom předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 osob pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím," napsal ministr na Twitteru.

Babiš: Já s protestem problém nemám

Premiér Andrej Babiš, proti kterému jsou protesty především namířené, uvedl, že zrušení omezení ohledně počtu demonstrujících uvítal. Na vládě se prý přimlouval za to, aby demonstrace mohly mít více než 500 lidí. "Říkal jsem, že jsme jim měli dát výjimku a ne limitovat to 500 účastníky, aby z toho zase nebyl nějaký problém. Já s tím problém nemám," řekl Babiš, který se v minulosti odmítl setkat s Mikulášem Minářem.

"Lidé mají právo protestovat. Dosavadní protesty ale byly založeny na nepravdivých informacích, nepředpokládám, že se to změní," dodal Babiš.

Nemůžeme mlčet

Minář zdůvodnil další demonstraci i tím, že se stále nezměnilo nic na tom, co kritizovali na předešlých akcích. "Když dochází k postupnému rozkladu demokracie, tak k tomu nemůžeme mlčet. Krok za krokem si vláda podmaňuje celou státní správu, neustále tady trvá obrovský střet zájmů, který se neřeší, a státní správa místo toho, aby konala a přestala vyplácet peníze Agrofertu, tak je dál proplácí," stěžoval si v DVTV Minář.

Pokud jde o riziko na zdraví, Minář tvrdí, že větším rizikem by bylo mlčet ke zneužívání moci. "A k tomu, že se tady pod rouškou koronaviru odehrávají věci, které posouvají tuto zemi někam, kam podle našeho názoru jít nemá," vysvětloval Minář.

Když se loni v červnu rozhodl svolat demonstraci proti vládě, přišlo na pražskou letenskou pláň kolem 250 tisíc lidí - nejvíce od legendárních protestů v roce 1989. Teprve budoucnost ukáže, jestli se Milion chvilek ještě někdy k tomuto číslu vůbec přiblíží, nebo jestli ho třeba někdy překročí.