Počet lidí na demonstraci omezit nelze, tvrdí Hamáček. Podle Vojtěcha je 500 maximum

Ministr vnitra Jan Hamáček pro Aktuálně.cz prohlásil, že omezení maximálního počtu 500 lidí se na demonstrace nevztahuje. Úterního protestu spolku Milion chvilek se tak může zúčastnit libovolné množství lidí, pokud dodrží jiná nařízení, jako je nošení roušek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje za nejlepší řešení demonstraci odložit.

"Výkon shromažďovacího práva nelze omezit mimo období nouzového stavu opatřením obecné povahy, které vydává ministerstvo zdravotnictví ve formě mimořádného opatření," napsal redakci Aktuálně.cz ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že jde o právní výklad jeho resortu.

Shromažďovací právo jde podle vnitra omezit pouze zákonem nebo krizovým opatřením vlády v době nouzového stavu. Ten však v Česku skončil 17. května.

"Hygienické podmínky stanovené mimořádným opatřením vlády nemohou omezit shromažďovací právo, a to ani v limitu 500 osob. Výkon shromažďovacího práva podléhá oznamovacímu principu příslušnému obecnímu úřadu, nikoliv povolovacímu principu. Obecní úřad nemůže zakázat shromáždění řádně svolané, ani za předpokladu, že by počet shromážděných osob přesahoval počet 500 osob," dodal Hamáček.

Policejní prezidium v pátek odpoledne na Twitteru potvrdilo, že za žádných okolností nebude na demonstraci hlídat počet účastníků. "Právo na shromáždění je základním, ústavou garantovaným právem, které je mimo období nouzového stavu země, nedotknutelné," uvedla policie.

Policejní mluvčí Kateřina Rendlová Aktuálně.cz vysvětlila, že je ale stále nutné dodržovat všechna opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví včetně maximálního počtu osobu. "Na demonstraci může přijít třeba sto tisíc lidí, ale pouze 500 jich může být pohromadě," řekla Rendlová. Policisté však v případě porušení nařízení nebudou demonstraci v žádném případě rozhánět. Věc pouze zadokumentují a odešlou k posouzení na příslušnou hygienickou stanici.

Rozšíří se virus, obává se Vojtěch

Na tom, že se omezení maximálního počtu účastníků vztahuje i na demonstrace, však trvá ministerstvo zdravotnictví, které opatření vydalo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) Aktuálně.cz vysvětlil, že ačkoliv prý nechce omezovat demokracii a svobodu projevu, takové akce podle něj přinášejí velké riziko.

"Všichni jsme se nyní otřepali z epidemie a stále platí hygienická pravidla, která mají zajistit, aby se opět nerozjelo šíření infekce. Zcela přirozeně tak máme obavy z toho, že když se na takové demonstraci sejdou tisíce lidí, že to může epidemii opět zažehnout a my v takovém množství lidí budeme velice těžko dohledávat kontakty a rozneseme si koronavirus opět po celé České republice," řekl Vojtěch.

Ze stejného důvodu nechce ministerstvo zdravotnictví zatím povolit pořádání festivalů. "Nejlepší by bylo, aby si sami organizátoři demonstrace uvědomili, že tím vystaví riziku všechny účastníky a měli by demonstraci posunout na pozdější termín," řekl Vojtěch s tím, že navrhl, aby se organizátoři demonstrace potkali s epidemiology a věc s nimi probrali. "Rozhodně nám nejde o to, omezit demonstrace, to zásadně odmítám. Nám jde o zdraví občanů," dodal.

Demonstrace v úterý bude

Odložit demonstraci však spolek Milion chvilek neplánuje, což redakci potvrdil organizátor akce Damián Koch. Jak přesně bude protest s ohledem na nařízená opatření vypadat, hodlá spolek oznámit během pátku. Předseda spolku Mikuláš Minář v Českém rozhlase prohlásil, že pokud by vláda trvala na tom, že se demonstrace může zúčastnit jenom 500 lidí, nařízení by respektovali. Hodlali by však rozhodnutí napadnout před soudem.

Právník Ondřej Dostál zdůrazňuje, že omezovat demonstrace lze pouze ve velmi výjimečných případech. "Právo shromažďovat se a mluvit do toho, co se děje nejenom v politice, ale i ve významných místních věcech, je jedno z nejvýznamnějších demokratických práv. Epidemie by musela zuřit výrazně více, aby bylo přiměřené omezení shromažďování," řekl Dostál. Omezovat demonstrace v situaci, kdy lidé chodí ve velkých počtech do obchodů nebo pracují ve velkých továrnách, podle něj není namístě.

Spolek Milion chvilek po vypuknutí pandemie již jeden protest pořádal. Na konci dubna v Praze demonstrovalo proti některým krokům vlády v době nouzového stavu. Akce se podle organizátorů zúčastnilo několik tisíc lidí. Tehdy sice stát povoloval shromáždění maximálně deseti lidí, demonstrovat se však dalo za předpokladu, že lidé byli ve skupinkách maximálně po deseti.

Nové nařízení ministerstva spravedlnosti však výjimku pro demonstrace výslovně neuvádí. Nakonec i pražský magistrát organizátory úterní demonstrace upozornil na maximální počet lidí. "Je nezbytné, abyste organizaci a pořadatelství vámi oznámeného shromáždění přizpůsobil mj. opatřením ministerstva zdravotnictví, která budou v době konání shromáždění účinná. K tomu lze uvést, že ministerstvo zdravotnictví již deklarovalo, že s účinností od 8. 6. 2020 se shora uvedené omezení hromadných akcí do 300 osob ve stejný čas zvýší do 500 osob," stojí v oznámení pražského magistrátu, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici.