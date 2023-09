"Kafe si dají napůl. Nebo raději jedou do Egypta." Rušný Mikulov trápí slabší sezona

Sám sebe nazývá městem s vůní jihu. Jihomoravský Mikulov je díky vínu, teplému počasí, idylické krajině, rušné atmosféře i davům turistů odrazem středomořského Toskánska. Od hluku či špatně parkujících návštěvníků si místní odpočinou jen pár měsíců v roce. Většina jim to turistům odpouštěla - přinášejí přece peníze. Jenže letos je nepřinesli. "Češi jeli raději do Egypta," shodují se mikulovští.

Mikulov je kouskem Itálie, z vůle Boží přeneseným na Moravu, prohlásil o hlavním městě jihomoravské Pálavy básník Jan Skácel. Vystudovaný filozof a samizdatový tvůrce z dob komunistického Československa na jižní Moravě žil a vždy se k ní hlásil. I dnes vypadá historické město s okolím protkaným vinohrady a bílými skalami jako kus Toskánska.

Jakmile začne Slunce klesat k západu, ulice žijí a víno teče proudem. Z vináren a sklípků zní smích a zpěv. Občas v takové míře, že i Moraváci, na kulturu vína zvyklí, turisty proklínají. "V Mikulově je hezky. Když ale bydlíte na náměstí, od března do října se nevyspíte. Lidé jsou málo ohleduplní, nemají k nám respekt," říká dívka žijící v centru sedmitisícového města.

Letos to ale vypadá, že Češi mířící na jih odjeli mnohem dál než do Mikulova. Při návštěvě reportérů Aktuálně.cz na začátku září je v ulicích sice plno, ne ale tak, jak byli místní dosud zvyklí. "Po covidu si lidé buď chtějí užít zahraničí a míří třeba do Chorvatska, nebo raději šetří," říká vinařka, která ve stánku na náměstí prodává burčák.

Rušení nočního klidu i uražená výzdoba

O životě ve vinařské metropoli svědčí webový zpravodaj, kde mikulovští strážníci barvitě popisují své výjezdy. Často jako by vypadly z humoristické knížky nebo seriálu. Stačí vybrané akce z letošních zápisů.

1. červen. Policisté zasahovali po půlnoci před vinárnou, kde se degustace vína s 20 účastníky lékařské konference změnila ve "spontánní taneční zábavu". Přímo uprostřed silnice a ve všední den. Na služebně nakonec skončil jeden z turistů, který pouštěl hudbu z hlasitého reproduktoru.

23. červenec. Kolem třetí hodiny ranní vylezl mladý turista ze Středočeského kraje na Sousoší Nejsvětější trojice ze začátku 18. století. Pózoval a kamarádi ho natáčeli na mobilní telefony. Přistihl je strážník, který navíc zjistil, že mladík při šplhu prošlápl část sousoší, přičemž ulomil jeden barokní okrasný prvek. "Spouštěčem nevhodné recese byla jako vždy přemíra alkoholu," uvedli strážníci.

Samostatnou kapitolou jsou zápisy z každoročního Pálavského vinobraní, největší vinařské akce roku. Loni řešili policisté třeba potyčku mezi opilými návštěvníky vinárny, na jejímž konci pokousal tři lidi pes. Nebo případ opilé Slovenky, kterou poslali strážníci spát, brzy k ní ale vyjížděli znovu. Když zjistila, že nemá klíče od penzionu, rozbila výplň dveří.

K tomu je potřeba připočíst desítky stížností na parkování, z nichž několik podle záznamů skončilo voláním odtahové služby. "Jo, parkování. Na to jsou místní asi nejcitlivější," potvrzuje Jan Pohludka, který nedaleko náměstí prodává zmrzlinu.

Lidé, kteří nežijí přímo v centru, se turistickým místům spíše vyhýbají. "Už mám svůj věk, tak mám raději klid. Ale i tady někdy pořvávají opilci. Akce bývají slyšet až sem," říká jeden z obyvatel. "Vadí nám cyklisti, těch je někdy až moc," doplňuje sousedka.

Přesto jsou ale místní smířliví. "Turisté si chtějí užít, nemáme jim to za zlé," je věta, kterou v různých obměnách pronáší napříč městem i věkem.

Loňský průzkum agentury CzechTourism ukázal, že ve srovnání s dalšími 128 lokalitami Česka patří mikulovští k těm, kteří berou turismus ve své oblasti spíše pozitivně. Umístili se na 32. příčce. V celém Jihomoravském kraji vnímá 20 procent obyvatel cestovní ruch pozitivně, 62 neutrálně, zbylých 18 procent pak negativně.

Kafe si dáme napůl

V Pohludkově zmrzlinovém stánku teď nejvíc táhne burčáková příchuť, sezonní specialita. Letošní byznys ale živnostník popisuje dvěma slovy - "na ho*no". Zmrzlinu prodává za 30 korun. "Jinak je tu všude draho. A lidi buď šetří, nebo si spočítali, že jim vyjde levněji, když si zaletí all inclusive do Egypta," uvádí.

V místních kavárnách, vinárnách i kioscích se všichni shodují na jednom. Tržby se oproti předchozím letům propadly o 30, 40 nebo dokonce 50 procent.

Ceny v restauracích odpovídají spíše centru Prahy. Většina podniků je navenek ani neukazuje. Člověk se sice dozví, že si může dát svíčkovou, za kolik, zjistí až v lokále na jídelním lístku. Oběd si nedá pod 200 korun, běžná jídla stojí i dvojnásobek. Kdo se chce v Mikulově ubytovat v některém ze zářijových víkendů, za noc pro dva ve slušném penzionu zaplatí i přes čtyři tisíce korun.

Jestli bude příští rok opět veselo nejen v ulicích, ale i v pokladnách místních podniků, si zatím jejich zaměstnanci netroufají odhadnout. S otázkou na plány do budoucna oslovilo Aktuálně.cz i starostku Jitku Sobotkovou, ta se však do vydání článku nevyjádřila.

"Lidi chodí pořád. Ale dají si třeba kafe napůl. To se dřív nedělo," říká zaměstnankyně kavárny u náměstí. "Nevynáší to. Pro nás místní to přestává mít výhody. Je tady draho, ceny bytů jsou jako v Praze. Mladí se stěhují pryč," pokračuje žena a dodává, že se sama chystá vystřídat bydlení v Mikulově za jednu z blízkých vesnic.

Nic jako víno pro Pražáky už není

Ani v okolí však není klid. Určitě ne v Pavlově na břehu nádrže Nové Mlýny, kterou od Mikulova odděluje vrch Děvín. Kam se člověk podívá, narazí na směrovky k vinným sklípkům a poutače s nápisem "burčák". Některé cedule působí výhružně. "Překlad pro d*bily. Vjezd do garáže, tady se neparkuje. Ani kola," čtou lidé naproti jedné z vináren.

Do sklípku vinaře v důchodovém věku, který se představuje jako Jindra, žádné směrovky nevedou. Muž s malým vinohradem řemeslo vnímá spíše jako zábavu k důchodu. Víno pije sám nebo ho nabízí hostům přilehlého penzionu, o který se stará.

Potvrzuje, že je v obci přes sezonu hlučno, často víc, než by si místní přáli. Ale nevadí mu to. Nikdy to podle něj nebylo jinak. "Lidé jsou dneska hodně citliví. Přistěhovalo se sem hodně cizích, co tady nemají kořeny. A nadávají, že tu lidi hulákají. Dřív to nikomu nevadilo," vzpomíná.

Také on říká, že turistů letos přišlo méně než v minulých letech. Největší návštěvnost pamatuje v Pavlově po roce 2014, kdy televize Prima začala vysílat seriál Vinaři.

Když se někdo z diváků zastavil právě v Jindrově nenápadném sklípku, dostal se do zákulisí seriálu - část Vinařů se točila právě zde. "Lidi z televize chtěli něco obyčejného, tak si vybrali mě," vysvětluje majitel a ukazuje fotografie, jak na místě sedí herec Miroslav Táborský.

A platí opravdu mezi vinaři systém rozdělení vína podle kvality na "dá sa, nedá sa, dá sa Pražákům", jak se často říkává? "Ne ne, to už dávno neplatí. To bývalo kdysi. Všem dáváme stejně," ujišťuje Jindra, zatímco reportérům podává sklenku ryzlinku. Mezitím se na zahrádkách okolních vináren a sklípků usazují první hosté. Pálavu čeká další zábavná noc.

