Pražáci si myslí, že kroj a tradice jsou u nás hrané, tvrdí jihomoravský hejtman

Lidovecký hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich se objevil na jedné z folklorních akcí a v rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozpovídal o tradicích. Přitom si postěžoval na to, jak určitá část veřejnosti pohlíží na specifický jihomoravský region, ve kterém hrají, na rozdíl od jiných částí země, stále velkou roli tradice, jako je chození v kroji nebo kosení trávy.

Jan Grolich patří k mladým lidoveckým nadějím, nejdříve byl starostou jihomoravské obce Velatice a následně uspěl v krajských volbách, po kterých se stal hejtmanem. Je známý také tím, že velmi aktivně komunikuje s lidmi na sociálních sítích. Na nich se například omluvil za výroky lidoveckých poslanců v debatě o schválení stejnopohlavních sňatků.

Při setkání s reportérem Aktuálně.cz se přijel podívat na Horňácké kosení do Malé Vrbky, což je vesnice v těsném sousedství Slovenska. Svěřil se, že si nechal ušít vlastní kroj. "Kdyby na jižní Moravě neměl hejtman vztah k tradicím, tak podle mě nemůže být ani hejtman," prohlásil a zmínil se o lidech z hlavního města. "Pražáci si myslí, že kroj a tradice jsou hrané, že je to kostým, ale lidé tady tím žijí. Je to hrdost, čest, součást života. To tady v lidech prostě je," prohlásil Grolich.