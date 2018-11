Naši vojáci se na smrti Afghánce nepodíleli, je to skandální dezinformace, řekl Babiš

Český premiér Andrej Babiš si neumí představit, že by se čeští vojáci podíleli na smrti Afghánce, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. O údajném vyšetřování českých a amerických vojáků informoval list The New York Times. Podíl českých vojáků na údajném bití odmítl i ministr obrany Lubomír Metnar.

Babiš ve středu po jednání s jihokorejským prezidentem uvedl, že o záležitosti hovořil s náčelníkem generálního štábu armády Alešem Opatou i ministrem obrany Lubomírem Metnarem a že stojí za českými vojáky.

"Mají naši důvěru a úctu, neumím si představit, že by k něčemu takovému došlo. Je to absolutně skandální dezinformace, my to odmítáme," uvedl Babiš. Dodal, že viděl i důkazy, po kterých nemá žádné pochybnosti.

Také ministr Metnar odmítl, že by se čeští vojáci v Afghánistánu podíleli na smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Novinářům řekl, že vojáci na misích striktně dodržují humanitární mezinárodní právo.

"Odmítám účast našich vojáků na tomto incidentu. Co se týče vyšetřování a jeho výsledků, na to se mě neptejte, protože je neznám," uvedl Metnar. Všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je to obvyklé, zdůraznili Metnar i generál Opata. "Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi," konstatoval Opata.

Afghánský voják byl zbit ve vazbě NATO v západním Afghánistánu, napsal v pondělí list The New York Times s odvoláním na americké a afghánské činitele. Metnar označil informace za zavádějící spekulace a striktně je odmítl. "V každé armádě demokratických zemí jsou takové události řádně a standardně vyšetřeny," uvedl.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek označil za nešťastné kusé a zavádějící informace o průběhu vyšetřování i spekulace o jeho výsledcích. "Poškozují dobré jméno a práci koaličních sil při budování afghánských ozbrojených sil," uvedl. Armáda podle něj s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Také Opata zdůraznil, že šetření následuje standardně po jakémkoliv incidentu v Afghánistánu. "Běží to takto několik let, k tomuto (incidentu) je přistupováno jako ke každému jinému," uvedl. Jako náčelník generálního štábu však nepochybuje o postupu vojáků. "Dali jsme jasný komentář, já dal jasnou odpověď, nebudu předjímat žádné věci, dokud nebude proces šetření u konce," řekl na dotaz, zda nebyli kvůli vyšetřování z Afghánistánu staženi někteří čeští vojáci.

Zbitý a v bezvědomí

Devatenáctiletý afghánský voják Vahidulláh Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát z 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil.

V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

ČR měla v Afghánistánu na začátku října přibližně 340 vojáků. V poslední době se stali terčem několika útoků. Celkově zahynulo ve stávající válce v Afghánistánu 14 českých vojáků, z toho čtyři v letošním roce.

VIDEO: Stahovat se z Afghánistánu rozhodně nebudeme, řekl Babiš