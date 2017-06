Drahoš by byl dobrým prezidentem. Myslí si to o něm víc lidí než o Zemanovi

AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Současný prezident Miloš Zeman si podle nového průzkumu pohoršil se svou popularitou o 6 procentních bodů. Bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš by byl podle 40 procent Čechů dobrým prezidentem. O Miloši Zemanovi si totéž myslí 33 procent veřejnosti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na třetím místě mezi kandidáty se umístil textař a podnikatel Michal Horáček, kterého by za dobrého prezidenta považovalo 28 procent dotázaných. Lékař a aktivista Marek Hilšer pak získal v průzkumu 18 procent.

Na třetím místě mezi kandidáty se umístil textař a podnikatel Michal Horáček, kterého by za dobrého prezidenta považovalo 28 procent dotázaných. Lékař a aktivista Marek Hilšer pak získal v průzkumu 18 procent.

Pro zachování přímé volby prezidenta je nyní 79 procent lidí, proti prosinci je to pokles o pět procentních bodů. "To může ukazovat například na to, že si lidé nedokáží vybrat z kandidátů, nebo nejsou spokojeni, neví, koho by volili. A proto ji nevidí jako důležitou či dobrou," uvedla analytička Medianu Lea Michalová. K volbám by přišlo 70 procent Čechů. Vyšší účast by byla mezi vysokoškoláky a lidmi nad 60 let.

Median na konci května zveřejnil také průzkum, podle kterého Zemanovi jeho postoj ve vládní krizi sebral část voličů. Naopak přibylo potenciálních voličů Drahoše. I přesto by teď nejvíc Čechů v prezidentských volbách hlasovalo pro Zemana, a to 35 procent. Drahošovy volební preference stouply ze 17 na 24 procent.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM se pak v souvislosti s vládní krizí v polovině května výrazně propadla důvěra v prezidenta a vládu. Hlavě státu v květnu důvěřovalo 41 procent lidí, zatímco v předchozích dvou měsících to bylo vždy 55 procent. Miloši Zemanovi naopak nedůvěřovalo 56 procent lidí, v dubnu to bylo 42 procent. Důvěra ve vládu spadla na 23 procent z dubnových 40 procent, nedůvěra se vyšplhala z dubnových 56 procent na nynějších 74 procent. Je to nejhorší výsledek kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD).

První kolo prezidentských voleb by se mělo podle lhůt stanovených ústavou a zákonem konat nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku, termín vyhlásí předseda Senátu.