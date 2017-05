Přemýšlím o angažmá Ovčáčka, bavil Drahoš pražskou kavárnu. Podpisy nemám, ale nesoutěžím, říká

před 1 hodinou

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš v úterý bavil publikum známé kavárny Café v lese. Těžší však pro něj bude získat lidi, kteří mu nejsou už předem nakloněni. Drahoš za potenciálními voliči zatím absolvoval jen pár výjezdů, ale konkrétní podobu kampaně jeho tým šest týdnů po oznámení kandidatury stále ladí. "Snažím se využívat přirozených akcí v regionech. Nemyslím si, že má smysl jezdit uměle na nějakou vesnici nebo do nějakého městečka a svolávat lidi jenom kvůli mně," uvedl bývalý předseda Akademie věd ČR.

Praha - Mladé publikum ve známé vršovické kavárně Café v lese si prezidentský kandidát Jiří Drahoš získal. V kontrastu se svou typickou akademickou vážností působil v úterý večer uvolněně a držel krok s moderátory talk show Kupé v lese, kde vystoupil jako host vedle ředitelky festivalu Colours of Ostrava Zlaty Holušové.

Bývalý předseda Akademie věd diváky velmi pobavil odpovědí na dotaz, zda neuvažuje o angažmá Jiřího Ovčáčka coby svého mluvčího. S hranou vážností odpověděl: "Od začátku kandidatury o tom přemýšlím." Zemanův mluvčí se o Drahošovi vyjadřoval mimo jiné jako o fíkusu, čímž naznačil, že Drahoš bude na Hradě pouze na okrasu.

Mladí intelektuálové však nejsou ti, které by Drahoš potřeboval k podpoře nějak zvlášť přemlouvat. Klíčové bude, zda se mu podaří oslovit alespoň část Čechů, kteří v roce 2013 volili Zemana.

Hutnický den a Twitter

Drahoš ale ani šest týdnů po ohlášení kandidatury nedokáže konkrétně odpovědět na to, jak bude jeho kampaň vypadat a kdo ji bude sponzorovat. Pár výjezdů za občany už má za sebou a na Twitteru už se opatrně začal vyjadřovat k aktuálnímu dění, ale klasickou předvolební kampaň ještě nerozjel. "V tuto chvíli dáváme dohromady harmonogram výjezdů a přizpůsobujeme ho situaci," řekl neurčitě v rozhovoru s Aktuálně.cz.

Zatím se mu prý osvědčilo vyrazit za potenciálními voliči na akce, které s politikou nesouvisí, jako byl Hutnický den v Třinci. "Spíš se snažím využívat přirozených akcí v regionech. Nemyslím si, že má smysl jezdit uměle na nějakou vesnici nebo do nějakého městečka a svolávat lidi jenom kvůli mně," uvedl Drahoš. Do budoucna nevylučuje ani model předvolebního turné. "To je součást strategie, kterou můj tým dává dohromady," doplnil.

Podpisy potřebné pro nominaci do prezidentské volby začal Drahoš sbírat 24. dubna. Jeho další velký konkurent, textař Michal Horáček, sběr zahájil o týden dříve a 6. května ohlásil, že potřebných 50 tisíc podpisů už sehnal. Drahoš přiznává, že se k požadovanému množství ještě zdaleka neblíží. "Ale myslím, že to není soutěž. Jsem si jistý, že potřebný počet podpisů seberu, ale jestli koncem června, nebo v polovině července, to není vůbec důležité," dodal.

Kampaň zatím bez sponzorů

Drahoš už několik týdnů opakuje, že o finanční podpoře kampaně jedná s firmami. Konkrétně zmiňuje společnosti Wikov Martina Wichterleho a Jablotron Dalibora Dědka. K dohodě však dosud nedošlo. Podle prezidentského kandidáta jde o postupný proces. "Nejdřív jsem chtěl rozjet podpisovou kampaň a vidět, jak budou na transparentním účtu přibývat peníze ne od velkých sponzorů, ale od běžných voličů," vysvětlil.

Na otevřeném účtu má nyní Drahoš celkem přes 2,5 milionu korun, převážně od drobnějších dárců. Z konta však zatím žádné peníze na kampaň neodtekly, Drahoš už dříve uvedl, že její počáteční fázi bude platit převážně ze svého. "Peníze ubývat začnou, ale v tuto chvíli se dokončuje plán," zopakoval Drahoš.