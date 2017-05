Zeman by neměl znovu kandidovat, myslí si Jurečka. Vadí mu "vtipkování" s Putinem i kauza Peroutka

před 1 hodinou

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by prezident Miloš Zeman neměl už znovu kandidovat. Vadí mu některé jeho činy a výroky. Prezidenta kritizoval za nedávné "vtípky" o likvidaci novinářů nebo za jeho pochybení v kauze článku Ferdinanda Peroutky. Jurečka by si přál, aby si kandidaturu ještě rozmyslel bývalý premiér Petr Pithart. Lidovci o nasazení svého kandidáta do prezidentských voleb budou rozhodovat po květnovém sjezdu.

Praha - Prezident Miloš Zeman by podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky neměl znovu kandidovat. Nevadí mu prezidentův zdravotní stav, ale nesouhlasí s jeho výroky a činy. V neděli to uvedl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Například s tím, že hradní kancléř Vratislav Mynář je stále ve funkci bez bezpečnostní prověrky, dále mu vadí "vtípky" prezidenta s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na téma likvidace novinářů. Novináři by se měli likvidovat, je jich moc, řekl Zeman Putinovi. Ten by jen omezil jejich počet číst článek KDU-ČSL bude nasazení svého kandidáta na prezidenta řešit po květnovém sjezdu, případně již na něm. Šéf strany Pavel Bělobrádek již dříve řekl, že nepředpokládá, že by sjezd někoho nominoval. "Miloš Zeman by vůbec neměl kandidovat. S takto závažnými pochybeními si myslím, že tato země si zaslouží lepšího prezidenta," řekl v neděli Jurečka. Jako další prezidentovo pochybení přidal kauzu s hledáním článku Ferdinanda Peroutky. Jurečka by si přál, aby ještě svůj vztah ke kandidatuře zvážil bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart. Místopředseda hnutí ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že přestože šéf strany Andrej Babiš odmítá financovat jako kandidáta na prezidenta Martina Stropnického (ANO), strana o svém možném kandidátovi ještě nerozhodla. Podle něj by se mělo uskutečnit referendum uvnitř hnutí, rozhodnut by se mělo během prázdnin. Zatím jsou podle dubnového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas největšími protivníky současného prezidenta Zemana textař a podnikatel Michal Horáček a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

