Sobotka: ČSSD vede intenzivní debatu o kandidátovi na Hrad, často slyším jména Zaorálek a Štěch

před 2 hodinami

Sociální demokraté debatují o možné nominaci prezidentského kandidáta. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se nejčastěji hovoří o ministru zahraničí Lubomírovi Zaorálkovi a předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. Sociální demokraté mají na rozhodování, zda do prezidentské volby postaví svého kandidáta, čas do listopadu.

Praha - V ČSSD se vede intenzivní debata o možném prezidentském kandidátovi, řekl po jednání grémia sociální demokracie novinářům předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Nejčastěji podle něj padají jména ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a předsedy Senátu Milana Štěcha (oba ČSSD). Sociální demokraté by o své podpoře do voleb hlavy státu měli rozhodnout v listopadu, pokud by však našli uvnitř či v blízkém okolí strany spřízněnou osobnost, chtěl by Sobotka uzavřít diskusi během léta.

Debata v ČSSD se po nedávném sporu prezidenta Miloše Zemana se Sobotkou kvůli odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) zintenzivnila. "Jak mluvím s našimi členy a voliči, tak slyším různá jména. Často slyším jména Milana Štěcha, Luboše Zaorálka, ale objevila se i některá další," řekl Sobotka novinářům.

Členové podle něj debatují o tom, zda sociální demokracie disponuje silnou osobností, která by se zároveň do kandidatury chtěla pustit. "Nebo jestli zůstaneme u podpory některého ze stávajících kandidátů. Tu diskusi uzavřeme nejpozději v listopadu," uvedl. Pokud by se ale našla spřízněná osobnost, rád by diskusi ukončil v průběhu léta.

Sobotka odmítl komentovat, zda ČSSD neuvažuje například i o šéfovi Ústavního soudu Pavlu Rychetském. "Já teď nechci rozšiřovat okruh jmen, která bych teď veřejně zmiňoval," uvedl Sobotka.

V polovině května Sobotka řekl, že mezi kandidáty na Hrad nevidí ČSSD levicového uchazeče. Uvažuje proto o vlastním, který by se podle Sobotky postavil mocenskému paktu mezi Zemanem a předsedou ANO Babišem. Odmítl ale, že by mohl na Hrad kandidovat sám.

Zatím jsou podle dubnového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas největšími protivníky současného prezidenta Zemana textař a podnikatel Michal Horáček a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.