Jsem svobodný muž v odporu, odmítl Zítko vypovídat, zda zpronevěřil tři miliony korun

Správa peněz od klientů nenapovídala tomu, že by je dezinformátor Pavel Zítko zpronevěřil. Plyne to z policejního dokumentu, který má Aktuálně.cz k dispozici. Podle podezření si měl nechat dezinformátor tři miliony korun pro sebe. Nic takového se však podle kriminalistů nepotvrdilo, případ tak odložili. Zítko v průběhu prověřování odmítl vypovídat. Od srpna je ve vazbě kvůli jiné kauze.

Loni v říjnu vytáhla policie Pavla Zítka na dálnici D7 nedaleko Postoloprt na Lounsku silou z auta. Rozbila mu okno a nasadila pouta. Původně ho zastavila kvůli rychlé jízdě. Lustrací jeho jména v systému však zjistila, že státní zástupce požádal o jeho zatčení kvůli tomu, že se vyhýbá výslechu.

Policie potřebovala jeho výpověď v kauze, v níž ho prověřovala kvůli podezření ze zpronevěry. Zítko peníze vybral od klientů, kterým slíbil zhodnocení jejich prostředků investicí do kryptoměny. Jenže transakce se nevydařila. Místo toho vyvstalo podezření, že si dezinformátor nechal peníze pro vlastní potřebu.

"Prohlašuji se za svobodného živého muže v odporu," řekl Zítko na výslechu, kam ho odvezli po zadržení na dálnici. Následně využil práva nevypovídat. Plyne to z rozhodnutí o odložení věci, které redakce získala. Listina odhaluje podrobnosti případu. Policie minulý měsíc pravomocně rozhodla, že Zítka neobviní.

Nevytváří to dojem zpronevěry

"Z bankovního účtu (Zítkovy firmy) nedocházelo k převodům finančních prostředků na jiné bankovní účty prověřovaného či jeho manželky. Celkový pohyb finančních prostředků na daném bankovním účtu nevytváří dojem, že by docházelo ke zpronevěřování finančních prostředků," zní hlavní závěr policie.

Příběh začal v červnu 2020, když Finanční analytický úřad, zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo financí, podal na Zítka a jeho firmu Tycoon69 trestní oznámení pro podvod. Úřad měl podezření, že pod záminkou vylákání peněz z potenciálních klientů falešně slibuje až čtyřnásobnou návratnost investice.

Peníze chtěl Zítko vložit do kryptoměny BCB4U vznikající rakouské banky MCV CAP. Jenže finanční ústav licenci nezískal a kryptoměna nevznikla. Zítkova firma přitom od zájemců vybrala osm milionů korun. Dal jim na výběr, že jejich vklad vypořádá, nebo mohou investovat do jiné kryptoměny. Zhruba tři miliony si nechal a údajně dal do trezoru.

Policie v říjnu 2020 podezření z podvodu odložila. Zítko podle ní nemohl za to, že se projekt rakouské banky, u kterého figuroval jen jako zprostředkovatel, nerozjel. "Nejednal s úmyslem páchat podvod výběrem peněz pro nákup neexistující kryptoměny," uzavřela pražská hospodářská kriminálka.

"Neexistují robustní podklady"

V lednu 2022 případ ožil. Národní centrála proti organizovanému zločinu přijala trestní oznámení od dvou lidí, kteří Zítkovi svěřili na investici do rakouské kryptoměny 375 tisíc korun. Poskytli mu je už na počátku projektu. Až mnohem později si uvědomili, že by mohlo jít o podvod. Proto se ozvali policii s takovým odstupem.

Protože už policie linku s podvodem odložila, začala prověřovat nové podezření. A sice že 375 tisíc korun bylo součástí oněch tří milionů, které si Zítko nechal, tedy možná zpronevěřil. Centrála oznámení postoupila hospodářské kriminálce.

Jak ale stojí výše, neobstálo ani podezření na zpronevěru. Policie sice zjistila, že Zítkova firma za dobu své existence podala daňové přiznání jen jednou. Také neodpovídala na výzvy finančního úřadu, měla i dluhy. Nicméně kriminalisty prověřovaného deliktu se Zítko zkrátka nedopustil.

"Neexistují robustní podklady, že by si svěřené finanční prostředky přisvojil, respektive využil jiným způsobem, než je jejich investice do kryptoměny," uzavřela policie. Podle ní Zítkova firma upozorňovala, že jde o rizikový projekt. A hlavně: podle judikátů se mají lidé kvůli ztrátě peněz při takových investicích obrátit na civilní soud, trestní oznámení má být až poslední volba.

Už šest týdnů sedí v české vazbě

Pavel Zítko sedí od 21. srpna ve vazbě. Předcházel tomu jeho útěk na Slovensko, kam prchl před obžalobou ze šíření poplašné zprávy. Dopustit se ho měl v době pandemie nemoci covid-19. Během ní se profiloval jako výrazný dezinformátor.

Obžalobu měl projednat Okresní soud v Chomutově, kde Zítko trvale žije. Jenže k hlavnímu líčení se nedostavil. Už předtím Zítko prohlásil, že autoritu soudu neuznává. V dubnu tak po něm policie vyhlásila pátrání.

V červnu Zítka zadržela slovenská policie v obci Kostoľany pod Tribečom v Nitranském kraji. Tamější justice ho obratem poslala do cely, kde čekal, až s českými státními orgány vyřídí detaily jeho vydání do Česka. Zabralo to necelé dva měsíce. Do české vazby ho pak poslal chomutovský soud kvůli obavě, že by Zítko znovu utekl.

