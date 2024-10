Proruská jednotka vyslala Čecha proti Ukrajině, elitní útvar policie žádá obžalobu

Nejvážnější kauza české podpory proruských separatistů na východě Ukrajiny má podle zjištění Aktuálně.cz nakročeno před soud. Policie navrhla obžalovat pět lidí z teroristických činů, jeden z nich vyrazil bojovat proti Ukrajině. Vyšetřování skončilo po více než třech letech od razie. Obvinění jsou úzce spojení s paramilitární organizací Českoslovenští vojáci v záloze za mír.

"Jsme ve válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici", zní motto domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Otevřeně nesouhlasí s členstvím Česka v NATO a Evropské unii, příznivce západní integrace označuje za vlastizrádce. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba považují spolek za extremistický.

V dubnu 2021 na něj udeřila Národní centrála proti organizovanému zločinu, zadržela pět lidí včetně tehdejšího šéfa spolku Ivana Kratochvíla, příznivce organizace Vladimíra Štádlera či kněze Přemysla Hadravu. Jejich teroristické zločiny měly spočívat v tom, že zorganizovali vyslání bývalého vojáka Miloše Ouřeckého na pomoc proruským separatistům.

Související NCOZ při rozsáhlém zátahu zatýkala členy polovojenských jednotek napojené na Rusy

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, elitní policejní útvar minulý měsíc dokončil svou práci. Pachatele chce postavit před soud. "Policie předložila návrh na podání obžaloby na všechny obviněné. O návrhu jsem ještě nerozhodl," potvrdil redakci dozorový žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Ústavní a hospodářská změna v Česku

Podle kriminalistů lídr spolku Kratochvíl a pravoslavný kněz Hadrava zajistili pro Ouřeckého spojení s proruskými povstalci. K jejich jednotkám se v červenci 2017 na několik měsíců připojil. Z poznatků Národní centrály proti organizovanému zločinu plyne, že spolek chtěl bojové zkušenosti Ouřeckého využít v Česku.

"Po návratu do České republiky měl dle udělených instrukcí v těchto dovednostech cvičit další osoby z řad organizované skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír tak, aby jich tyto osoby mohly využít v rámci případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice," citoval Český rozhlas z usnesení o zahájení stíhání.

Elitní útvar pachatele bezprostředně po zadržení obvinil z teroristického útoku, financování terorismu a podpory terorismu. Kratochvíl, Hadrava a Štádler podle policie podpořili proruské povstalce i finančně, poslali jim 140 tisíc korun. Z podpory a propagace terorismu se zodpovídá samozvaná náčelnice štábu spolku Andrea Krulišová.

"V případě odsouzení za trestný čin teroristického útoku je horní hranice sazby 20 let, u trestného činu financování terorismu je horní hranice 12 let a u podpory a propagace terorismu je to 15 let," uvedl žalobce Bílý na počátku vyšetřování. Centrála stíhá i spolek coby právnickou osobu.

Obvinění také z dětské pornografie

Jak zjistilo Aktuálně.cz, během vyšetřování některým členům skupiny přibyla další obvinění. Letos na jaře se tak stalo u dvou. "Policie u nich rozhodla o rozšíření stíhání o nedovolené ozbrojování," potvrdil žalobce Bílý. Jedním z nich je podle informací redakce Štádler. Jejich stížnost proti novému obvinění úřad nejvyššího žalobce zamítl.

Redakce už předloni na jaře upozornila, že policie tehdy třiašedesátiletého příslušníka skupiny obvinila kvůli dětské pornografii. Při domovní prohlídce u něj zajistila erotické snímky malých dětí. Tento čin má pokračování. "Jedna osoba je obviněna ze dvou skutků výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií," upřesnil žalobce. V této fázi řízení nebude redakce uvádět její jméno.

Spolek ze zpráv vnitra a BIS Spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír vznikl v dubnu 2016. Ve stanovách přitom bojové ambice nedeklaroval, jeho členové se měli věnovat zájmové aktivitě jako sběru staré vojenské techniky, přednáškám či sportovnímu tréninku. "Účelem spolku je zvyšovat vzdělanost v oblasti civilní obrany. Výchova k vlastenectví, zachovávání evropských hodnot a demokratických principů ve společností," stojí ve stanovách. "Domobranecké skupiny, tedy zejména Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Národní domobrana a Zemská domobrana dlouhodobě vyjadřují podporu Ruské federaci, zejména pak v rámci sporů s Ukrajinou. Někteří jejich členové jsou zastánci a šiřiteli různých konspiračních teorií," uvedlo například ministerstvo vnitra ve zprávě o extremismu za rok 2019.

Vyšetřování centrála ukončila o prázdninách, v září navrhla státnímu zástupci Bílému podat obžalobu. Redakce oslovila advokáty všech obviněných, aby se k zásadnímu posunu v kauze vyjádřili. "Jediné, co vám mohu říct, že trvá na svém stanovisku a odmítá vinu," reagovala jako jediná advokátka kněze Hadravy Tereza Dokoupilová.

Už dříve redakce zastihla advokáta obviněného, jehož policie stíhá kvůli dětské pornografii. "Nepochybně vám je známo, že jako advokát jsem vázán mlčenlivostí stran skutečností, o nichž jsem se dozvěděl v rámci poskytování právních služeb," řekl advokát Dan Dvořáček.

Policie musela doplnit vyšetřování

Kdy státní zástupce rozhodne o podání obžaloby, není jasné. Vzhledem k obvyklým lhůtám by se tak ale mohlo stát ještě letos. Každopádně pokud obžalobu podá, zabývat se jí bude vzhledem k závažnosti kvalifikace soud krajské úrovně. Podle informací redakce by to mohl být Krajský soud v Praze.

Národní centrála proti organizovanému zločinu už přitom jednou navrhla skupinu poslat před soud. Státní zástupce Bílý však loni v srpnu policii vrátil případ k došetření. Vedlo ho k tomu přesvědčení, že některé okolnosti trestné činnosti skupiny bylo potřeba objasnit ve větším rozsahu.

"Zčásti s ohledem na skutečnost, že policie v mezidobí obdržela nové důkazy, které nebyly dostupné při skončení vyšetřování a které je třeba vyhodnotit a seznámit s nimi obviněné," popsal redakci žalobce Bílý další důvod. Právě z došetření vzešlo nové obvinění dvou členů skupiny z nedovoleného ozbrojování.

Video: Novinář Tomáš Vlach hodnotí aktuální situaci na ukrajinském bojišti (27. 9. 2024)