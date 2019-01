Maláčová pro vládu připravuje balíček pro rodiny, chce také přehodnotit systém dávek

Vláda by měla na jaře dostat návrh balíčku opatření na podporu rodin. Obsahovat bude úpravu zvýšení rodičovské, financování dětských skupin, sdílených pracovních míst a zálohovaného výživného. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová také oznámila, že chce revidovat systém sociálních dávek.

Původně měla ministryně Maláčová čtveřici norem kabinetu předat už v lednu, přípravy se ale mírně opozdí. Podobu zálohovaného výživného, které by dětem neplatičů poskytl stát, by měly ještě projednat špičky koaličních stran.

"Rozhodla jsem se zákony spojit do jednoho balíčku, aby se jednalo o ucelený návrh ve všech oblastech, které v podpoře rodin nejvíc chybí," uvedla ministryně Jana Maláčová. Podle ní mají chystané normy zlepšit situaci rodin s malými dětmi, samoživitelek a samoživitelů a jejich potomků i těch, kteří chtějí slaďovat rodinu s prací.

Na zákonu o zálohovaném výživném spolupracují resorty práce a spravedlnosti. Koaliční strany se už dřív dohodly na tom, že by se norma měla zaměřit nejen na finanční pomoc rodičům, jimž partner či partnerka neplatí alimenty na děti, ale i na zlepšení vymáhání.

Ministryně řekla, že jsou teď na stole dvě verze. Podle první by pomoc od státu dostali samoživitelé a samoživitelky s příjmem pod 2,7násobek životního minima poté, co by podali návrh na exekuci na neplatiče. Udělat by to mohli po dvou měsících, co jim nepřišlo výživné.

Podle druhé verze by pomoc mohly získat všechny domácnosti a posílilo by se vymáhání, popsala stručně Maláčová. Řekla, že preferuje druhý model. O výsledné podobě by měla ještě jednat koaliční rada. Termín zatím není stanoven, dodala ministryně.

Už v minulém volebním období ministerstvo práce předložilo návrh zákona několikrát, v tehdejší koalici ČSSD, ANO a lidovců s ním ale neuspělo. Programové prohlášení vlády nynější Babišovy vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů se zálohovaným výživným počítá. Ve sněmovně poslanci ČSSD už vytvořili svůj návrh, vlastní mají i komunisté. Projednávání se zatím zastavilo.

Nárůst rodičovské o 80 tisíc

Rodičovskou má v příštím roce o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun zvednout novela o sociální podpoře. Pravidla by mohla ale ještě ovlivnit evropská směrnice o slaďování práce a rodiny, která by mohla být hotova do konce ledna. Dokončení rodinného balíčku se tak proti původnímu plánu mírně zdrží a vláda ho dostane ne začátkem roku, ale až na jaře.

Od začátku října je možné na vládním webu najít návrh zákona o dětských skupinách se změnou jejich financování. Nyní se hradí z evropských peněz. Podle novely by měly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 korun měsíčně.

Vyplácet by se mohly i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. Zařízení by musela splňovat přísnější podmínky než dosud. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020. Ministryně míní, že by se na financování mohly i v příštích letech využít evropské peníze.

Součástí normy o dětských skupinách by mohla být i úprava sdíleného místa. O něj by se dělilo několik lidí s částečným úvazkem. Pozici pro rodiče dětí do šesti let by mohly podpořit příspěvky z obnosu na aktivní politiku zaměstnanosti, upřesnila Maláčová. Podle ní ženy s malými dětmi stojí v Česku obvykle před volbou, zda pracovat na plný úvazek, nebo vůbec. Sdílená místa by jim umožnila postupný návrat do zaměstnání.

Rozpočet by zálohované výživné ročně stálo asi 800 milionů korun či miliardu, navýšení rodičovského příspěvku několik miliard a financování dětských skupin asi dvě miliardy. Maláčová ale poukazuje na to, že by díky podpoře sdílených míst a zajištění péče o potomky mělo práci víc rodičů a stát by od nich získal víc daní a odvodů.

Revize systému dávek

Maláčová také oznámila záměr revidovat systému sociálních dávek. "Revize sociálních dávek je poměrně náročný úkol. Máme 16 druhů dávek. Do systému nelze zasahovat jednotlivě, naopak všechny pojistné a nepojistné dávky by měly být propojeny a navazovat na sebe," řekla ministryně.

Podle Maláčové je nutné revizi dávek provést rychle i kvůli zamýšlenému zvýšení životního minima a plánovaným školním obědům zdarma. Bezplatné stravování by měly mít podle dosavadního návrhu ministerstva školství děti z mateřských a základních škol s dětskými přídavky, které pobírají rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle Maláčové by se tato příjmová hranice měla zvýšit. Zvětšil by se tak počet rodin s nárokem na přídavky, a tedy i na proplácené jídlo.

"Už jsme avizovali, že by mělo dojít k navýšení (příjmu domácnosti) na trojnásobek životního minima u přídavku na dítě - zvláště, pokud budeme zavádět obědy do škol pro děti s přídavky," řekla ministryně.

"Nemá smysl dívat se na dávky osamoceně, je třeba je vždy vidět ve spojení s daňovými slevami. Podívat se, jak je například přídavek na dítě propojený se slevou na dítě, manželku či školkovné, aby to dohromady dávalo smysl," uvedla. Dodala, že daňové slevy pro rodiny má Česko nejvyšší ze zemí OECD, v zajištění služeb péče o děti jako školky ale výrazně zaostává.