Ideologie SPD je mi z duše odpudivá, říká Veselý, kandidát do vedení klubu ČSSD

Když se sociální demokraté rozhodli, že během podzimního hlasování o nedůvěře vládě odejdou ze sálu a akce se raději vůbec nezúčastní, jejich poslanci Ondřeji Veselému se ulevilo. Patří totiž v klubu mezi nejvýraznější odpůrce kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Přes tento jeho kritický postoj k vládě, v níž má ČSSD pět ministrů, však má velkou šanci dostat se v úterý odpoledne do vedení poslaneckého klubu sociální demokracie.

"Pro vyslovení nedůvěry bych mohl těžko hlasovat, protože v kabinetu jsou naši ministři. A v ANO jsem poznal hodně slušných a schopných lidí, spolupráce s hnutím mi tedy nevadí. Ale strašně mi vadí, že ve vládě sedí někdo trestně stíhaný a ze svazků StB. To morálně obtížně skousávám," uvedl Veselý s tím, že pokud by ve vládě Babiš nebyl, neměl by se spoluprací ANO a ČSSD žádný problém. Je tak v rozporu s oficiální rétorikou sociální demokracie, a to nejen v pohledu na Babiše.

Navzdory tomu, že se někteří jeho kolegové snaží urovnat vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, patří Veselý mezi kritiky hlavy státu. A i proto má silnější pozici v poslaneckém klubu a nikoli v ČSSD v Jihočeském kraji, kde mu část kolegů nemůže odpustit, že se před volbami roku 2017 postavil proti bývalému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi.

Poslanci mají volit místopředsedu klubu v úterý odpoledne. Původní člen vedení Jan Birke rezignoval. Jeho pozici prvního místopředsedy má podle informací redakce obsadit řadová místopředsedkyně a exministryně školství Kateřina Valachová a favoritem na její místo je právě Veselý. "Jeho šance jsou reálné," zhodnotil situaci šéf klubu Jan Chvojka. "Vnímám ho jako úspěšného komunálního politika, který by do vedení ČSSD mohl přinést svěží vítr. Je to autentický sociální demokrat, který se může opřít o řadu zkušeností," řekl dále Chvojka.

I sám poslanec Veselý se v pondělí den před volbou cítil poměrně jistě, když své šance ohodnotil jako "slušné". Chce se věnovat hlavně práci uvnitř klubu a po vzoru Birkeho je podle svých slov připravený bouchat pěstí do stolu a křičet. "A také uklidňovat, když budou kolegové rozhořčení či nejistí," uvedl Veselý.

Je připravený zapojit se i do vyjednávání mezi jednotlivými kluby. To se děje v situacích, kdy některá z politických stran připraví návrh nového zákona a u poslanců z jiných klubů pro něj hledá podporu. "Jedinou výjimkou je klub poslanců SPD, s nimiž jsem na nože a jejichž ideologie je mi z duše odpudivá. Přes to se nedokážu přenést. Ale v jiných klubech jsem si již pozitivní renomé získal a jsem schopný se zapojit do vyjednávání," řekl Veselý.

Pokud jihočeský politik uspěje, zařadí se do skupiny nových mladých tváří, která mají straně pomoci zvýšit preference a oslovit nové voliče podobně jako třeba ministři Jana Maláčová na resortu práce a sociálních věcí a šéf diplomacie Tomáš Petříček. Oba tito ministři už míří ve stranické struktuře ještě k většímu vlivu. Nejprve Maláčová v prosinci oznámila, že chce usilovat o křeslo místopředsedkyně celé strany, a v pondělí stejný plán ohlásil na serveru iDNES i Petříček.

Veselý je ve Sněmovně teprve krátce od parlamentních voleb roku 2017, a i to se do značné míry stalo náhodou a díky vnitrostranickým bojům mezi někdejším jihočeským hejtmanem Zimolou a bývalým premiérem ČSSD Bohuslavem Sobotkou. "Pro mě není Jiří Zimola ani škodná, ani polobůh," řekl Veselý před parlamentními volbami. Původně Veselý vůbec nebyl lídrem kandidátky ČSSD, na tuto pozici se posunul až potom, co se z ní na protest proti sporům Sobotky a Zimoly nechali vyškrtnout někteří příznivci bývalého hejtmana. Veselý - v regionu známý odpůrce Zimoly - zůstal a nakonec uspěl. Zisk jeho týmu však byl nižší, než sociální demokracie v tomto regionu očekávala.

Profesí právník začínal v komunální politice v jihočeském Písku, kde byl od roku 2010 do roku 2014 starostou. Někteří na něj vzpomínají v dobrém, jiní kolegové z radnice si ho dodnes pamatují jako "sebestředného" politika. A část mu dodnes nezapomněla, že ve sporech se Sobotkou odmítil podpořit Zimolu.

I proto bude zajímavé, jak se na konci ledna členové strany v tomto regionu rozhodnou při volbě nového krajského předsedy. Veselý se v boji o tuto pozici postavil Zimolovi, jehož postavení dosud bylo na jihu Čech neotřesitelné. Zimola přitom růst vlivu svého konkurenta vnímá jako snahu oslabit jeho pozici. "Bohužel to nemohu nevidět jinak, než že se jedná o záměr posílit šance pana Veselého o předsednický post ČSSD v Jihočeském kraji před nadcházející lednovou krajskou konferencí," uvedl na dotaz Aktuálně.cz Zimola s tím, že se ke kolegovi dál nebude vyjadřovat.

Video: Petříček má podporu, svou práci dělá dobře, říká Hamáček