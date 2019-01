Ženy z ČSSD chtějí celoroční provoz družin. Na to nemáme dost lidí, reagují školy

Vedle čtyřdenního pracovního týdne a obědů pro děti zdarma chtějí sociální demokratky ze stranické organizace Oranžový klub prosadit jednu novinku, o níž se dosud v médiích téměř nehovořilo. Chtěly by, aby družiny a mateřské školy fungovaly celý rok. Rodiny by díky tomu neměly problémy v době, kdy mají školy prázdniny a o jejich děti se nemá kdo postarat. Odbory i samotné školy však upozorňují, že na to nemají dostatek peněz ani lidských sil.

Novinky zveřejnil Oranžový klub v návrhu takzvaného desatera. Jedná se o programové body, které budou ženy z ČSSD prosazovat a pokusí se pro ně získat podporu na březnovém stranickém sjezdu. Jde zatím o stručný výčet nápadů, které bude klub ještě v následujících týdnech upřesňovat.

Prodloužení provozních dnů družin a školek se v desateru objevuje pod bodem šest. Podle Oranžového klubu by tato zařízení měla o děti pečovat celoročně, aby stát ulevil rodinám, které nemají pro své děti hlídání během školních prázdnin.

Na to nemáme dost lidí

Současné školy však nejsou podle odborníků na celoroční provoz připravené. V mnoha malých obcích je jen jedna škola s jednou vychovatelkou v družině. Ve velkých městech je zase málo míst v družinách už během školního roku.

"Jak by si kolegyně vychovatelky braly dovolenou?" reagoval na nápad šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík. "V praxi by zavedení takové věci bylo velmi obtížné, pokud by někdo nenasypal do škol peníze na nábor dalších pracovních sil," dodal Dobšík.

I viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček má o návrhu pochyby. "Uzákonit to jako povinnost škol je hloupost," uvedl. Podle něj to v praxi už v některých městech dávno funguje. "Zřizovatel se dohodne se školami a ty si na prázdniny rozdělí služby. Alespoň u nás v Českých Budějovicích to tak máme. Možná by ale bylo dobré uložit zřizovatelům škol povinnost, aby se na provozu družin se školami dohodli a zajistili jej," uvažuje Němeček.

U některých poslanců hnutí ANO by ale Oranžový klub mohl najít zastání. Například poslanec Ivan Jáč, člen vzdělávacího výboru Poslanecké sněmovny, návrh pochválil jako dobrý. "Rodinám by se ulevilo," řekl Jáč a dodal: "Jsem pro každou dobrou věc, ale musíme zjistit, zda je to možné realizovat - tedy spočítat, jaké by byly náklady a zda by kapacity škol stačily."

Valachová: Na družiny musí být více peněz

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, která do Oranžového klubu ČSSD patří, je přesvědčená, že by celoroční provoz družin a školek rodičům značně usnadnil život. Dodává však, že stát by tuto novinku neměl spouštět dříve, než napraví současné potíže družin. To může trvat zhruba dva roky.

"Školní družiny jsou obrovský problém v mnoha ohledech. Na prvním místě bychom měli zajistit něco jiného než celoroční provoz, jinak bychom stavěli dům od střechy," řekla Valachová. Upozornila přitom, že první balík potíží družin vyřeší jí nastartovaná reforma financování škol.

"Následně bychom se konečně měli zabývat postavením vychovatelů v družinách. Potřebujeme v nich více lidí, jejichž práce bude lépe ohodnocená," dodala Valachová s poznámkou, že stát by musel zajistit ještě jednu podmínku, a to zvýšit počet míst v družinách, aby stačily alespoň těm současným žadatelům z řad rodičů.

Nápady Oranžového klubu budí emoce, ale mají i úspěch

Oranžový klub, který vznikl v roce 2012 a v současné době má 15 členek, v desateru dále navrhuje, aby namísto současných pěti dnů lidé pracovali jen čtyři dny v týdnu. Stejně jako v minulých letech prosazují i spravedlivější mzdy a důchody pro ženy, jejichž příjmy jsou stále nižší než platy a důchody mužů. "Bezplatné obědy, dostupné bydlení, zdravé potraviny od místních zemědělců, více zeleně proti letním vedrům," stojí v dalších částech desatera.

Návrh 10 bodů, které chce Oranžový klub prosadit 1. Čtyřdenní pracovní týden

2. Spravedlivé mzdy a důchody pro ženy

3. Bezplatné obědy pro děti

4. Dostupné bydlení

5. Zdravé potraviny od místních zemědělců

6. Celoroční provoz družin a školek

7. Více zeleně proti letním vedrům

8. Posílení práv zaměstnanců pro zvládnutí digitalizace

9. Dýchatelný vzduch

10. Jistota péče o seniory a zdravotně postižené

O definitivní podobě tohoto seznamu návrhů budou členky Oranžového klubu ještě hlasovat krátce před jarním klíčovým sjezdem sociálních demokratů. "Nové desatero ještě neschválilo předsednictvo Oranžového klubu, tudíž není veřejné. Bude zveřejněno před sjezdem ČSSD. Tak to děláme každý rok. Jedná se o soubor programových doporučení především v oblasti rodinné politiky," upřesnila další kroky předsedkyně Oranžového klubu a náměstkyně na ministerstvu práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová.

Oranžový klub sdružuje výrazné tváře strany, které mají vliv na dění v ČSSD. Místopředsedkyní je například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nebo bývalá europoslankyně Zuzana Brzobohatá. Zástupkyně klubu se podílely na tvorbě stranických programů v minulosti a také spolupracovaly na programu současné menšinové vlády ANO a sociální demokracie.

Současné desatero je už třetí v pořadí. První vzniklo roku 2013, druhé o tři roky později. Svými plány Oranžový klub sociálnědemokratických žen obvykle způsobil rozruch. Třeba v roce 2013 členky strany chtěly, aby se rodičovská dovolená povinně dělila mezi oba partnery a aby děti od tří let věku měly na místa ve školkách nárok. Oba nápady ve veřejném prostoru rezonovaly a byly hojně kritizované. Avšak zatímco ten první plán se neujal, s druhým ženy nakonec uspěly. Od letošního dubna skutečně mají děti starší tří let nárok na umístění v mateřské škole.