Kvůli stavbě lešení musíte v Praze jedenáctkrát na úřad. Šikana, říká majitel domu

Vše funguje řadu let stále stejně, přestože náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) loni v květnu v dopise slíbil zjednodušení schvalovacího procesu.

Praha - Politické strany se před blížícími se komunálními volbami předhánějí ve slibech, co všechno budou mít lidé zdarma.

Michal Roth, majitel pražského činžáku v Kodaňské ulici a spolumajitel dalšího domu v Legerově ulici, by spíše uvítal, kdyby se někdo z místních politiků zaměřil na odstranění byrokracie.

"Je to šikana, vše funguje jako za krále Klacka," tvrdí nespokojeně Roth.

Aktuálně.cz popsal, co všechno musel už několikrát absolvovat, kdykoliv potřeboval před některý ze svých domů postavit lešení. Jde o celkem 11 úkonů, kvůli kterým je nutné vždy několik týdnů obíhat úřady. Opakuje se to prý v nezměněné podobě mnoho let. I letos, kdy malé lešení na kolečkách během srpna využíval při opravě spodní části fasády domu v Legerově ulici.

Vše funguje stále postaru, ačkoliv mu odpovědný náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) loni v květnu v dopise slíbil zjednodušení celého schvalovacího procesu.

Podle Rotha pražská firma TSK, stoprocentně vlastněná hlavním městem, zneužívá svého monopolního postavení a nemá žádnou motivaci administrativní úkony pro obyvatele zjednodušit.

11 byrokratických úkonů pro stavbu lešení v Praze 1. Nadále je třeba nejdříve vyplnit žádost o zábor veřejného prostranství a nakreslit plánek záboru. 2. Osobně zajít do oddělení koordinace Technické správy komunikací (TSK), jen v pondělí nebo ve středu, v ulici Řásnovka pro orazítkování plánku. 3. Osobně zajít na oblastní správu TSK, pouze ve středu, a s orazítkovaným plánkem z oddělení koordinace požádat o sepsání nájemní smlouvy. 4. Nejdříve za týden ve středu osobně zajít na oblastní správu TSK pro uzavřenou nájemní smlouvu a mezi tím zaplatit poplatek. 5. S uzavřenou nájemní smlouvou z TSK osobně zajít na příslušný úřad městské části (ÚMČ), požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a zaplatit poplatek. 6. Zpravidla nejdříve za týden osobně zajít na ÚMČ pro hotové rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 7. Pokud žadatel spěchá, je třeba s rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace osobně zajít na oblastní správu TSK (pouze ve středu), aby zde na rozhodnutí vyznačili, že se TSK vzdává práva na odvolání; pokud může žadatel čekat 14 dní, tento bod je možné vynechat. 8. Po uplynutí doby na odvolání (pokud se TSK práva na odvolání vzdá) je třeba osobně zajít na ÚMČ pro vyznačení právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 9. Poté, co je lešení odstraněno, je nutné vyplnit formulář o ukončení záboru (přestože nájemní smlouva s TSK i rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace jsou vydány na dobu určitou). 10. Dále osobně zajít do TSK, v pondělí nebo ve středu, na oddělení koordinace pro orazítkování formuláře o ukončení záboru. 11. Osobně zajít na oblastní správu TSK (pouze ve středu) a orazítkovaný formulář z oddělení koordinace o ukončení zde předat. Pokud ukončení záboru takto žadatel neoznámí, můžete dostat pokutu.

"Mně vůbec nevadí, že někdo po mně chce za zábor veřejného prostranství peníze, všechno má přece svou hodnotu, nechci také podvádět a stavět lešení načerno, chci jen, aby někdo už konečně reflektoval, že jsme ve 21. století a není nutné s každým lejstrem běhat po úřadech," říká Roth.

Je přesvědčen, že by se celá agenta mohla dělat po síti a ve zjednodušené podobě, pokud má žadatel datovou schránku. Takto loni apeloval i na náměstka Dolínka.

Za letošní třítýdenní zábor veřejného prostranství v Legerově ulici o výměře 27 metrů čtverečních zaplatil Roth celkem 9572 Kč (správní poplatek, nájemné, místní poplatek za užívání veřejného prostranství). Kdyby prý měl počítat promarněný čas, který s kolegyní na obíhání úřadů vynaložili, osobní ztráty by prý městem vyměřené poplatky převýšily. "Je to šaškárna a mám toho akorát tak dost," zlobí se majitel činžáků.

Těžší než porazit Spartu

Redakce Aktuálně.cz oslovila za věc odpovědného náměstka primátorky Petra Dolínka a konfrontovala jej i s Rothovým jedenáctibodovým "byrokratickým kolečkem". Vrcholný představitel magistrátu soupisce úkonů nijak neoponoval. Rychlé změny nevidí dnes jako reálné, přičemž loni zjednodušení v dopise Rothovi sliboval.

Tvrdí dokonce, že to, co se žadateli o zábor může jevit jako úřední šikana, je ve výsledku v jeho prospěch. Celý schvalovací proces se tím prý zjednodušuje a urychluje, při osobních návštěvách jsou podle něj úředníci TSK ochotni žadatelům na místě pomoci a poradit.

"O elektronickém podání žádosti o zábor jsme uvažovali, ale je nutná domluva i s oblastními správci, kteří musí o účelu záboru vědět, aby jim to nezkomplikovalo případné opravy, potřebují také připravit smlouvu a další věci," nastiňuje údajné problémy s elektronizací Dolínek, aniž by byl ochoten dát jakýkoliv další slib.

Ani Michalu Rothovi tak žádnou naději na zjednodušení nedává. "Musím přiznat, že jsem by přílišný optimista v tom, že bude možné v krátké době tyto úřednické procesy rozhýbat. Bohužel jsem si ale v řadě případů ověřil, že porazit úřad je těžší než porazit Spartu," používá náměstek paralelu ze světa fotbalu.