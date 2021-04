Aktér zneužití 39 dětí je na svobodě. Soud ho pustil napotřetí po přímluvě od rodičů

Oba aktéři jednoho z největších tuzemských případů sexuálního zneužívání dětí jsou na svobodě. Oba si přitom nemuseli odsedět celý desetiletý trest, soud je propustil podmíněně. Martin Mertl a Milan Machát ublížili 39 dětem. První z nich opustil věznici na podzim 2019. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, Machát se dostal na svobodu uplynulé pondělí. Oba mají desetiletý zákaz pracovat s dětmi.

"Zdejším soudem bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, rozhodnutí se stalo ihned pravomocným. Státní zástupce i odsouzený se vzdali práva stížnosti a odsouzený byl v pondělí z věznice propuštěn," potvrdil Aktuálně.cz Dušan Beránek, mluvčí Okresního soudu Brno-venkov, jenž Machátovu žádost o podmíněné propuštění vyřizoval.

Machát si odpykával trest v kuřimské věznici, jež spadá do působnosti zmíněné instance. Za mřížemi byl od dubna 2012. Z káznice vyšel po devíti letech a 10 dnech. "Na otázku ’proč’ bylo o podmíněném propuštění rozhodnuto, mohu odpovědět toliko, že odsouzený splnil veškeré zákonné předpoklady pro podmíněné propuštění," podotkl mluvčí Beránek.

V obecné rovině vyhoví soud žádosti o podmíněné propuštění, když je přesvědčený o nápravě odsouzeného. Soud při rozhodování bere v úvahu včasný nástup do vězení, příkladné chování za mřížemi a sebereflexi. Součástí spisu bylo také hodnocení Macháta od pracovníků oddělení výkonu trestu kuřimské věznice.

Šest let dohledu

"Ředitelka věznice podepisuje hodnocení odsouzeného, které si vyžádá soud na základě obdržené žádosti o podmínečné propuštění," popsala už dříve Aktuálně.cz mluvčí káznice Pavlína Kuchařová další rozměr Machátovy žádosti. Do řízení promluvily i závěry znaleckého posudku, jejž soud obdržel v únoru. Expertiza zhodnotila Machátovu nápravu z psychiatrického hlediska.

Za bývalého skautského vedoucího se před soudem zaručili také jeho rodiče. Jejich dobrozdání bylo součástí samotné žádosti o propuštění. Jak upozornil mluvčí soudu Beránek, Machátovo pondělní propuštění je výsledkem jeho dlouhodobé snahy o získání svobody. "Dvě předchozí žádosti odsouzeného byly zdejším soudem zamítnuty."

Machát musí na svobodě obstát, pokud se chce vyhnout hrozbě návratu za mříže. Bude pod dozorem státu. "Odsouzenému byla stanovena zkušební doba podmíněného propuštění na šest roků a byl nad ním stanoven dohled, který bude vykonávat probační a mediační služba," vysvětil Beránek. Během stanovené lhůty se nesmí Machát ničím provinit.

Oběti od 10 do 13 let

Milan Machát a Martin Mertl ubližovali dětem mezi lety 2007 až 2012, část tohoto období byli sami mladší 18 let. Jejich cílem byly z naprosté většiny chlapci, mezi 39 obětmi však figurovaly také tří dívky.

Největší skupinu zneužitých tvořily děti od 10 do 13 let. Přístup k nim měli Machát s Mertlem usnadněný tím, že vedli družinu skautského oddílu v Ústí nad Labem. Několika svěřencům ublížili přímo v klubovně během nočního přespání.

Oběti vyhledávali také na internetu. Na sociálních sítích vystupovali pod falešným dívčím profilem. Na základě smyšlených záminek dokázali z chlapců vylákat intimní fotografie. Když je získali, začali je vydírat. Pokud jim hoši nebudou po vůli, snímky zveřejní. Jednu oběť tímto způsobem donutili natočit s nimi pornografické video.

"S tak rozsáhlou činností jsem se dosud nesetkal"

"S tak rozsáhlou činností jsem se ve své kariéře dosud nesetkal," řekl u soudu ústecký státní zástupce František Stibor, který muže obžaloval. Soudkyně Kamila Krejcarová poukázala na to, že nad obětmi měli převahu už z principu. "Oběti měly velmi obtížnou situaci se bránit. Obžalované braly jako své vedoucí, které respektovaly," vysvětila.

Soudkyně Krejcarová Macháta s Mertlem potrestala za několik sexuálních zločinů včetně znásilnění, sexuálního nátlaku či zneužití dítěte k výrobě pornografie. Také jim nařídila, aby se ve vězení podrobili sexuologickému léčení. Do trestu zahrnula i desetiletý zákaz práce s dětmi po propuštění. Je to nejpřísnější sankce, kterou v tomto ohledu česká legislativa dovoluje.

"Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co si (zneužití) prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl při jednom z jednání o své žádosti první z propuštěných Martin Mertl. Z desetiletého trestu si odseděl sedm let a sedm měsíců.