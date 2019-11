Zneužil 39 dětí, deset let si ale odsedět nemusel. Na svobodu se dostal předčasně

Martin Mertl byl s kamarádem Milanem Machátem aktérem jednoho z největších případů sexuálního zneužívání v novodobé historii Česka, společně ublížili 39 dětem. Soud je za to potrestal deseti lety vězení. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že Mertl si celý trest neodseděl. Je na svobodě, po podmíněném propuštění minulý týden vězení po necelých osmi letech opustil.

Martin Mertl přičichl ke svobodě už 17. září. Okresní soud Brno-venkov tehdy kývl na jeho žádost o podmíněné propuštění z vězení, kde byl od dubna 2012. Než soud rozhodl, nařídil tři jednání. Zadal si i znalecký posudek, jestli u Mertla nehrozí opakování jeho deliktů. Nakonec se rozhodl ho propustit, ale státní zástupce proti tomu na místě podal stížnost a Mertl v cele zůstal.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, nadřízený Krajský soud v Brně stížnosti nevyhověl. Rozhodl tak minulý týden ve středu při neveřejném jednání. "Krajský soud rozhodl o stížnosti státního zástupce proti usnesení o podmíněném propouštění odsouzeného z výkonu trestu tak, že stížnost státního zástupce zamítl," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí soudu Kamila Belkovová.

Pro Mertla zmíněné rozhodnutí znamenalo jediné - po sedmi letech a osmi měsících mohl odložit vězeňský mundúr. "Odsouzený byl tentýž den propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody," dodala mluvčí. Proč soud Mertlovi pravomocně vyšel vstříc, není přesně jasné. "Písemné vyhotovení usnesení nebylo účastníkům dosud doručeno, proto zatím k jeho obsahu nemohu nic bližšího sdělit," podotkla mluvčí.

V tuto chvíli je zřejmé, že se krajský soud přiklonil na stranu nižší instance. Soudy dospěly k závěru, že se Mertl napravil, projevil dostatečnou sebereflexi a recidiva u něj nehrozí. "Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co si (zneužití) prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl při jednom z jednání o svém podmíněném propuštění.

Dětem ubližovali jako skautští vedoucí

Martin Mertl je s Milanem Machátem aktérem jednoho z největších případů sexuálního zneužívání dětí, které kriminalisté v novodobé historii Česka odhalili. Oba muži ubližovali nezletilým v letech 2007 až 2012, po část tohoto období byli sami mladiství. Sexuálně zneužili 39 dětí, výrazné většině z nich bylo od deseti do třinácti let. Oběťmi byli převážně chlapci, zneužité dívky byly tři.

"S tak rozsáhlou činností jsem se ve své kariéře dosud nesetkal," řekl během procesu s oběma muži ústecký státní zástupce František Stibor, který je poslal k soudu. Mertl s Machátem byli v té době vedoucími družiny Bobři ve skautském oddílu Dvojka v Ústí nad Labem. Oběti si tipovali převážně na internetu, kde používali falešné dívčí profily. Ze svých obětí pod smyšlenou záminkou vylákali intimní fotografie.

Jednoho svého svěřence takovou fotkou následně úspěšně vydírali, aby s nimi natočil pornografické video. Některé členy své družiny zneužili přímo v klubovně, když tam v noci přespávali. Poté si je apelováním na skautské zásady zavázali mlčením. "Oběti měly velmi obtížnou situaci se bránit. Obžalované braly jako své vedoucí, které respektovaly," uvedla soudkyně Kamila Krejcarová, která oba muže potrestala.

Mertl s Machátem byli odsouzeni za několik sexuálních zločinů včetně znásilnění, sexuálního nátlaku či zneužití dítěte k výrobě pornografie. Soudkyně jim nařídila i sexuologické léčení, které museli podstupovat v průběhu trestu. Po propuštění jim zakázala na deset let pracovat s dětmi, větší sankci v tomto ohledu zákon nedovoluje. Druhý aktér případu, Milan Machát, je podle informací Aktuálně.cz stále ve vězení a o podmíněné propuštění neusiluje.