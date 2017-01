Ludvík: Pokud poslanci nepřijmou zákon o vzdělávání lékařů, přepracovat ho nestihneme

před 9 minutami

Pokud novela o vzdělávání lékařů neprojde sněmovnou nyní, přepracovat již ji současná vláda nestihne, uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Podle něj je jakýkoli zákon o atestačním vzdělávání lepší než ten, který platí dnes. Poslanecká sněmovna novelu již jednou schválila, Senát ji však zamítl. Nyní tak poslanci potřebují 101 hlasů, aby ji prosadili. Návrh zákona ale kritizují odbory i Česká lékařská komora, podle kterých novela jen zhorší postavení neatestovaných lékařů a vzdělávání vůbec nezjednoduší.

Praha - Každý zákon o atestačním vzdělávání lékařů je lepší, než ten, který platí dnes. Uvedl to ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) týden před finálním hlasováním ve sněmovně.

Novelu zákona o vzdělávání mladých lékařů Ludvík převzal po svém předchůdci Svatoplukovi Němečkovi. Tomu se podařilo novelu prosadit v Poslanecké sněmovně jen pár dní před odchodem z úřadu. Senátem už ale návrh neprošel, poslanci tak budou muset příští úterý senátory přehlasovat.

Pokud normu odmítnou, Ludvík přiznává, že tato vláda už její přepracování nestihne. „Neumím si představit, že se celá práce hodí pod stůl a začne se na tom kutat od začátku. To, co projde vládou do konce února, má jakous takous naději projít legislativním procesem. To, co by bylo později – a toto by bylo později – už by naději opravdu nemělo. Pokud se nenajde 101 hlasů, tak se opravdu vracíme zpátky,“ uvedl Ludvík s tím, že současná podoba zákona, o kterou se odborná veřejnost pře nejméně dva roky, je tím nejvhodnějším kompromisem.

Jeho přijetí podporují i někteří opoziční poslanci. „Pokud tento zákon spadne pod stůl, bude se jím zabývat až ta další vláda. Nemá to řešení v tomto volebním období. Bude to znamenat, že budeme minimálně tři roky v bezvládí a v očekávání změny,“ podpořil Ludvíka poslanec z ODS Bohuslav Svoboda.

Současnou podobu zákona odmítají především odbory a Česká lékařská komora, která apeluje na poslance, aby zákon napodruhé odmítli. "Komora hodnotí tento návrh jako celek velmi negativně, neboť v konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů a rovněž navrhované změny nevedou ke zjednodušení vzdělávacího systému a zajištění kvalitní výchovy mladých lékařů," uvedla lékařská komora v dopise poslancům.

Stávající komplikovaný systém vzdělávání v období mezi promocí a atestací bývá často uváděn jako důvod, proč mladí lékaři hned po škole odcházejí do zahraničí. Ludvík si od přijetí zákona slibuje, že počty odchodů sníží.

Prezident lékařské komory Milan Kubek si to ale nemyslí, protože podle něj novela neřeší například zbytečně vysoký počet specializačních oborů či nemožnost mladých lékařů vzdělávat se v regionálních nemocnicích.

Novela počítá se 44 specializačními obory, což se podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy bez potíži vejde do evropského průměru. Zima také v reakci na Kubkovo tvrzení namítá, že nový zákon naopak umožní mladým lékařům delší pobyt v nemocnicích okresního typu. V současnosti si menší nemocnice stěžují, že své vzdělávající se lékaře postrádají během jejich dlouhých stáží ve fakultních nemocnicích.

Senátoři návrh odmítli zejména kvůli tomu, že ruší praktické dětské lékařství pro děti a dorost jako samostatný obor a začleňuje ho pod pediatrii. Podle Ludvíka se senátoři mylně domnívají, že po změně ubude dětských praktiků. „Naprostý opak je pravdou. V pediatrii je spousta lékařů ve věku, kdy už nechtějí sloužit v nemocnici, ale chtějí mít vlastní ambulanci,“ řekl ministr, že to za současného stavu není možné. „My chceme umožnit těmto lidem, aby si mohli otevírat ambulance v terénu, tedy aby se počet praktiků pro děti a dorost naopak zvýšil,“ dodal Ludvík.

"Evropa nezná praktické dětské lékařství. To je specialita České republiky, která zde byla zavedena," podpořil ho rektor Zima.

autor: Markéta Šrajbrová