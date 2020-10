Lidé v bytech H-Systemu prosí politiky o pomoc. Podmínky odkupu jsou prý likvidační

Lidé bydlící v Horoměřicích u Prahy v bytech po zkrachovalé firmě H-System znovu prosí stát a zákonodárce o pomoc s odvrácením blížícího se prodeje prvních ze zhruba 60 bytů v konkurzu. V otevřených dopisech oslovují vládu, poslance i senátory. Obávají se mimo jiné "zoufalých činů některých obyvatel s dopadem na jejich životy a zdraví", sdělil Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk.

Věřitelský výbor H-Systemu schválil prvních deset znaleckých posudků, které určily prodejní cenu bytů po zkrachovalé firmě v Horoměřicích u Prahy. Prodávat se bude celkem 60 bytů. Jsou to stejné byty 1+1 s předzahrádkou, která má u jednotlivých bytů různou plochu. Určené ceny se pohybují mezi 45 000 a 55 000 korunami za metr čtvereční. Prodej již schválil soud.

"Navrhovaný způsob odkupu prakticky vylučuje úvěr a otvírá investiční možnost externím zájemcům, kteří do dostavby neinvestovali žádné finance. To vše je pro nás naprosto likvidační. Schyluje se k ohromné nespravedlnosti a velkému riziku neuvážených kroků našich spoluobčanů, kteří by tím přišli o všechno," stojí v dopisu podepsaném Monikou Němcovou a Milenou Drdáckou, které v Horoměřicích žijí.

Martin Junek jako zástupce věřitele zaslal soudu návrh, aby prodej prvních bytů neschválil. "Soud nereflektoval náš návrh. Důležité v tuto chvíli je, že zvláštní konkursní správkyně, která má prodej na starosti, pracuje se znaleckými posudky, které nejsou veřejně dostupné, a navíc nezohledňují zhodnocení nemovitostí jejich obyvateli. Každý znalecký posudek je totiž vyhotoven přesně podle zadání," řekl Junek.

Podle něj ve znaleckých posudcích nejsou zohledněny stavby inženýrských sítí, silnic a chodníků za desítky milionů, které družstvo považuje za vlastní, a podle něj tudíž nespadají do konkurzu. Hodnota nemovitostí má být kvůli tomu podle Junka výrazně nižší.

Znalecký posudek u prvních deseti bytů zohledňuje investice obyvatel do nemovitostí jen zhruba ve výši 15 procent prodejní ceny. To je však podle obyvatel bytů málo. "To je v přímém rozporu s faktem, že my jsme investovali 85 procent našich finančních prostředků do dostavby celého areálu sídliště, 20 let jej udržujeme z vlastních zdrojů, a tím vším jsme celý areál zhodnotili na současnou cenu. Naše investice jsme schopni prokázat," uvedli v dopisu.

V odkupu budou mít přednost, musí ale nabídnout víc než případný vítěz aukce

Obyvatelé podle dopisu očekávali, že ceny za odkup bytů se budou pohybovat v částkách dostupných třeba i pro ty, kteří jsou již v důchodovém věku, aby si mohli své byty potřetí a naposledy odkoupit. "Nyní jsme v situaci, kdy naši oslovení sousedé čelí konkrétní hrozbě. Mohou definitivně přijít o střechu nad hlavou, pokud nedisponují požadovanou částkou, či ještě navýšenou zájemci z venku, ve velmi krátké lhůtě," uvedli horoměřičtí.

Byty se budou prodávat prostřednictvím inzerátu na internetu, zájemci budou muset svou nabídku podat v obálce. Současní uživatelé budou mít na odkup přednostní právo, musí ale nabídnout více než případný vítěz aukce. Pokud nebudou chtít za byt zaplatit cenu, kterou určí vítězná nabídka, bude byt prodán vítězi. Nynější obyvatelé budou moci vyšší cenu nabídnout po otevření obálek s nabídkami. Budou tak znát nejvyšší nabízenou částku.

Všechny znalecké posudky by měl mít věřitelský výbor do konce října. Následně budou byty postupně uváděny do prodeje. Výsledky všech výběrových řízení by mohly být známy na přelomu jara a léta příštího roku. Noví majitelé všech bytů by mohli být do katastru zapsáni asi do konce příštího roku. Na podání nabídek budou mít lidé šest týdnů od zveřejnění inzerátu.