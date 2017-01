Letos otevřeme 40 kilometrů nových dálnic, slíbil Ťok. Stamiliony chce investovat do oprav nádraží

před 45 minutami

Ministr dopravy Dan Ťok v pátek oznámil, že jeho resort za minulý rok investoval do nových dopravních staveb rekordních 2,1 miliardy korun. Díky tomu v tomto roce počítá s otevřením čtyřiceti kilometrů nových dálnic včetně modernizovaných úseků dálnice D1. Investovat letos chce i do nádražních budov. Správa železniční dopravní cesty na jejich opravdu dá zhruba 600 milionů korun. V první řadě by mělo jít o nejvíce poškozená a zároveň nejvíce frekventovaná nádraží.

Praha – Ministerstvo dopravy vynaložilo v loňském roce na projekty nových dopravních staveb rekordních 2,1 miliardy korun. V letošním roce by toto číslo mělo ještě vzrůst. Novinářům to v pátek řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Do budoucna by se tak mohlo otevírat mnohem víc nových dálnic, silnic a dalších dopravních staveb. Letos bude zprovozněno na 40 kilometrů nových dálnic, v čemž jsou ale započítány i tři nově rekonstruované úseky dálnice D1.

Investice do přípravy staveb byly v minulosti podceněny, jejich objem je tak nejvyšší od roku 2009, prohlásil Ťok. Téměř celý balík peněz věnovaný na projekční práce se vloni podle něj podařilo vyčerpat.

Mezi stavbami, které budou během roku zprovozněny, ministr jmenoval kromě modernizovaných úseků D1 také úsek dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem, dokončení D11 do Hradce Králové nebo asi čtyři kilometry D4 u Skalky, které uleví řidičům v problematickém stoupání za Příbramí.

Do tří jízdních pruhů by měla být rozšířena silnice první třídy I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem, otevřena by měla být silnice I/ 44 vedoucí přes Červenohorské sedlo, nebo obchvat Třince na I/11. Na této stavbě se přitom na konci loňského roku vyskytly problémy, když zhotovitel, portugalská společnost Mota, krátkodobě opustila staveniště. Následně pokračování ve výstavbě ale přislíbila.

V příštím roce se investuje do oprav nádraží 600 milionů

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos investovat do oprav a rekonstrukcí nádraží kolem 600 milionů Kč. Loni po převzetí nádraží od Českých drah (ČD) zahájila opravy za 102 milionů korun, upřesnil Ťok.

"Na rok 2017 počítáme s částkou 470 milionů Kč na opravy a 123 milionů na rekonstrukce nádraží. Dalších zhruba 120 milionů chceme získat na přípravu staveb na roky příští," řekl ministr.

Opravovat se podle něj budou mimo jiné nádražní objekty v Náchodě, Turnově, Přerově, Břeclavi, Lipníku nad Bečvou, Kuřimi, Sokolově nebo Hradci Králové. "Plánujeme, že na opravy SŽDC využije i evropské peníze, což ČD nemohly," dodal ministr.

Zhruba 1500 nádraží a dalších objektů získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Po jejich převzetí oznámila, že zahájí opravy dlouhodobě zanedbaných výpravních budov. V první fázi má jít o opravy 200 nejvíce poškozených a zároveň nejvíce frekventovaných nádraží za zhruba osm miliard korun.

Již loni SŽDC začala opravovat 161 budov. Zpravidla jde o opravy fasád, střech nebo výměny dveří či oken. V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji jde o opravy tří desítek budov v celkové hodnotě téměř 20 milionů korun. Ve Středočeském kraji pak SŽDC začala s opravami sedmi nádraží. Nejvíce peněz si vyžádají opravy stanic Dobříš, Březnice a Kostomlaty nad Labem.

autor: ČTK