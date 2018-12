Ledovka komplikovala dopravu, na jihu Moravy způsobila kalamitu, nejezdily ani vlaky

Ledovka v pondělí ráno a dopoledne ztížila dopravu na řadě míst České republiky, největší problémy zaznamenal Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský kraji. Vlaky projíždějící Českou Třebovou kvůli námraze na trolejích nabíraly značné zpoždění, ze stejného důvodu nejezdily pravidelně ani tramvaje v Brně, na namrzlém povrchu havarovala mnohá auta a některé úseky silnic ledovka zcela uzavřela. Hlavní silnice zůstaly s opatrností sjízdné. Před možným výskytem ledovky varovali meteorologové do pondělního poledne.

Železničářům způsobila námraza na trolejích problémy hlavně u České Třebové na Orlickoústecku, kde museli kvůli tomu nahrazovat elektrické lokomotivy dieselovými. Část spojů na hlavní trati z Čech na Moravu v důsledku toho nabrala zpoždění v desítkách minut, jiné jezdily odklonem. Vedle Českých drah se zpoždění týkalo i soukromého dopravce RegioJet, který dokonce musel ranní spoj z Prahy do Košic odřeknout. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského byl po 10:00 elektrický provoz mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě obnoven a provoz vlaků by se měl stabilizovat.

Také u vás byla ledovka a náledí? Měli jste potíže se dostat do práce? Pošlete nám video a odměníme vás:

Nahrajte vaše videa a fotky Získejte odměnu 500 Kč za každé vaše publikované video nebo 100 Kč za každou vaši publikovanou fotografii Jméno: E-mail: Popis: Souhlasím se Souhlasím se zpracováním osobních údajů Nahráním souboru udělujete společnosti Economia, a.s. licenci v rozsahu čl. 4, odst.6 Všeobecných smluvních podmínek ; Economia, a.s. neodpovídá za obsah nahraných souborů. Nahrát

Na ledovku by si na Orlickoústecku měli dát pozor i řidiči a obdobné varování platí v Pardubickém kraji i pro Svitavsko. V regionech jsou kvůli ledovce uzavřeny některé úseky silnic, například u Jevíčka, Křenova, Jaroměřic, Poličky, Trpína, Lanškrouna nebo Svitav, pod tíhou ledu se ohýbaly stromy nad vozovku v okolí Žamberku.

V sousedním Olomouckém kraji se ledovka vytvořila například na některých silnicích v okrese Šumperk, pokryla například silnici číslo 35 z Mohelnice na Moravskou Třebovou, kluzká silnice se stala ve stoupání neprůjezdnou pro vozidla těžší než 3,5 tuny.

V Jihomoravském kraji byly ráno největší potíže v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku. Autobusové linky tam měly až půlhodinové zpoždění a regionální vlaky do deseti minut. Problémy postihly i brněnskou městskou hromadnou dopravu, a to kvůli námraze na trolejích a zledovatělým vozovkám ve výše položených částech města.

Záchranáři od časného rána vyjížděli v kraji k několika nehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. Další dvě auta havarovala u Vavřince na Blanensku, jednoho zraněného odvezla sanitka do nemocnice.

Silnice nebo kluziště? Cesta mezi Bořitovem a Oborou na Blanensku připomíná zrcadlo. #ledovka pic.twitter.com/TQYAgESluQ — Aneta Beránková (@Berankova_CT) December 3, 2018

Na Vysočině ledovka zasáhla zejména Žďársko, Třebíčsko a Havlíčkobrodsko, problémy mohou být i jinde. Zavřené jsou dvě silnice třetí třídy, a to mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku a mezi vsí Hluboká a Radostnínem na Havlíčkobrodsku. Na více než 20 místech hasiči navíc odklízeli ze silnic stromy, které kvůli námraze popadaly.

Popadané stromy uzavřely načas i některé silnice v Libereckém kraji, nejčastěji k nim hasiči vyjížděli na Semilsku a Českolipsku.

Silnice v dalších krajích jsou po ošetření většinou mokré a s opatrností sjízdné, podle silničářů mohou ale namrzat. Ve vyšších polohách na nich leží i zbytky sněhu.

Meteorologové tak nabádají řidiče k opatrné jízdě i v ostatních krajích, varují nejen před náledím, ale také možným lámáním větví namrzlých stromů či trháním drátů elektrického vedení. Pozor by si měli dát také chodci. "Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven," varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí až do pondělního poledne.