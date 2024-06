Lanovka přes zoo do Bohnic definitivně padla. Tramvaj ale bude nejdříve za deset let

Chystaná lanovka z Podbaby do Bohnic se zastávkou u zoo nevznikne. Ministerstvo životního prostředí nyní potvrdilo zamítavé stanovisko magistrátních úředníků. Podle nich by lanovka měla nepřijatelný vliv na krajinný ráz. Dopravní podnik tak bude pokračovat už jen v přípravě stavby nové tramvajové trati za 6,5 miliardy korun. Nevznikne dříve než za deset let.

"Ministerstvo životního prostředí neshledalo důvody pro zrušení či změnu vydaného závazného stanoviska odboru životního prostředí. Projekt lanovky Podbaba - Troja - Bohnice tak definitivně odkládáme do šuplíku. Naopak se můžeme naplno věnovat přípravě projektu nové tramvajové tratě," uvedl dopravní podnik. Lanovka měla zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 6 a 8 do doby, než vznikne tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze měly být stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Odhadovaná cena za stavbu byla dvě miliardy korun. Za hodinu by lanovka přepravila až 2300 lidí. Související Velké stavby za jedno období nestihneme. Koloběžky z chodníků ale zmizí, říká Svoboda Letos v únoru ale úředníci magistrátního odboru životního prostředí záměr zamítli. Podle nich by stavba měla nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Dopravní podnik požádal o přezkoumání rozhodnutí, ale neuspěl. "Není to žádná turistická atrakce, ale chytré, levné a ekologické řešení dopravy tam, kde jsou terénní podmínky mimořádně složité. S lanovkou ovšem jen v podobě několika sloupů," hájil záměr bývalý radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). "Funkční spojení dvou částí města je silný veřejný zájem a ochrana krajinného rázu nemůže být absolutní, to už by se nepostavilo nikdy nic," podotkl. Proti stavbě ale vystupovali někteří obyvatelé i politici. Například radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) zastupitelům řekl, že na takovou "kravinu" peníze rozhodně nedá. Podnik nyní bude pokračovat v přípravě stavby tramvajové trati. Měla by vést z Podbaby po novém mostě přes Vltavu a dále tunelem vystoupat do Bohnic. Náklady se odhadují na 6,5 miliardy korun. Stavba má trvat čtyři roky, začít by mohla po roce 2030.