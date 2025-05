Odtajněte, co je ve spisech o mých ruských a íránských schůzkách, žádá Konečná

Sněmovní petiční výbor doporučil vládě a prezidentovi Petru Pavlovi, aby zvážili odtajnění údajných dokumentů zpravodajských služeb o kontaktech části politiků zejména se zástupci Íránu. Usnesl se tak hlasy všech přítomných členů na základě petice, která jmenuje mimo jiné europoslance Filipa Turka (za Motoristy) a Kateřinu Konečnou (KSČM) a někdejšího prezidenta Václava Klause.

Konečná na veřejném slyšení pořádaném výborem uvedla, že petici rovněž podepsala, neboť jde podle ní o konspirační teorie bez jakéhokoli důkazu.

"Nemusíme se shodnout na politických názorech, ale rozhodně bychom se měli shodnout na demokratických hodnotách naší země a na směřování naší země jako prozápadní demokracie," řekla poslancům zástupkyně petentů Kateřina Koch. Existují podle ní zprávy zpravodajských služeb dokumentující snahu některých veřejně činných osob včetně Klause o spolupráci s cizími mocnostmi, konkrétně s Ruskem a Íránem. "Naplňují cíle nepřátelské hybridní strategie a chtějí změnit mezinárodněpolitickou orientaci Česka," prohlásila Koch.

Klaus podle ní doporučil Turkovi, aby se setkal s íránským velvyslancem. Turek na této schůzce podle Koch deklaroval to, že se zasadí společně s SPD o vstup Česka do společenství států BRICS a o vystoupení ze struktur NATO. Konečná podle ní absolvovala několik schůzek a doslova podle Koch uvedla, že se zasadí o to, aby ČR navázala bližší spolupráci s Ruskem a Íránem. Jednalo se podle Koch rovněž o vystoupení Česka z EU a o přeprodeji obilí, které Rusko zabralo na Ukrajině, do Česka. "Považujeme to za hrozbu pro naši demokracii, pro naši zemi," zdůraznila Koch.

"Opravdu žádám, aby bylo odtajněno, co je v souvislosti s mou osobou v údajných dokumentech o ruských a íránských schůzkách," řekla Konečná. Podotkla, že nemá jak dokázat, že se tyto věci nestaly. "Odtajněte, prosím, všechno k mé osobě a hlavně přestaňte lhát," uvedla europoslankyně.

Okamura: Na Turka ani nemám telefon

Předseda SPD Tomio Okamura deklaroval, že bude hlasovat pro navrhované usnesení, protože ho zajímá, o co jde. Uvedl, že s Turkem nikdy nejednal a nemá na něho ani telefonní číslo. SPD nikdy neobdrželo na rozdíl od jiných politických stran žádné peníze ze zahraničí, dodal Okamura.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha aktivitu petentů ocenil, podotkl zároveň, že příjemci informací BIS jsou ze zákona vláda, premiér, prezident republiky a případně orgány činné v trestním řízení.

"Veřejně mohu pouze konstatovat, že pokud bychom získali informace, které by nasvědčovaly tomu, že je ohrožena bezpečnost České republiky, její demokratický vývoj, tak bychom nepochybně zmíněné zákonné adresáty informovali. Bohužel nejsem na veřejném plénu oprávněn ani potvrzovat, ani vyvracet, jestli takováto zpráva na téma, které vás zajímá, existuje," řekl Šticha.

Koch zdůraznila, že informace, které na veřejném slyšení zazněly, jsou pravdivé. "Není také v gesci ministerstva vnitra, v zájmu ministerstva vnitra, jedním z úkolů ministerstva vnitra chránit vnitřní bezpečnost naší země i před vnitřním nepřítelem?" tázala se. Zástupce ministerstva Karel Bačkovský mimo jiné upozornil na to, že na tomto úřadě se termín vnitřní nepřítel nepoužívá. "Mimo jiné z toho důvodu, že předlistopadoví bolševici ho používali právě k označování svých ideových oponentů," podotkl.

Usnesení navrhla zpravodajka Hana Naiclerová (STAN), podle které je požadavek petice zcela legitimní a v souladu s veřejným zájmem na ochranu demokracie a bezpečnosti státu. Výbor se usnesl na tom, že petice vyjadřuje veřejný zájem na transparentnosti v otázkách možného zahraničního vlivu na českou politickou scénu. Doporučil vládě a prezidentu republiky, aby zvážili odtajnění informací, pokud to dovolí zákon o ochraně utajovaných informací a neohrozí to bezpečnostní zájem České republiky.