Lídryně za ANO na západě Čech? Maláčová mluví o drbech, dění v partaji ji usvědčuje

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová to komentovat nechce, avšak jeden ze scénářů, o kterém se hovoří v politickém zákulisí, zní tak, že by mohla být lídryní kandidátky hnutí ANO v Karlovarském kraji. Co naopak nepopírá, je fakt, že uvnitř strany neprobíhá nominační proces. Což lze interpretovat tak, že SOCDEM preferuje koordinovaný postup s jinou stranou.

Kromě hnutí ANO de facto nikdo jiný nepřipadá v úvahu. "Takových drbů jsem už slyšela. V tuto chvíli stanovisko sociální demokracie zůstává stejné: nic nekomentujeme. Formát, v jakém půjdeme do voleb, nekomentujeme. Soustředíme se na náš program, který jsme představili," reagovala Jana Maláčová na dotaz Aktuálně.cz ohledně toho, zda sociální demokraté půjdou letos do sněmovních voleb na kandidátkách hnutí ANO.

V politickém zákulisí se totiž spekuluje o tom, že pokud dohoda mezi SOCDEM a hnutím ANO vznikne, je ve hře scénář, dle kterého bude předsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová lídryní kandidátky Babišovy formace v Karlovarském kraji. První místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek by pak měl být na volitelném místě v kraji Olomouckém. Zároveň by snad měli být další tři až čtyři sociální demokraté napříč republikou na dalších volitelných místech.

Zástupci obou stran to však v danou chvíli nechtějí komentovat. "Jsou to vše spekulace," reagoval na dotaz redakce první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Maláčová pro Aktuálně.cz zopakovala, co je jejím cílem: zabránit, aby tak jako v minulých volbách propadlo obrovské množství hlasů. A současně najít způsob, jak stranu vrátit do dolní parlamentí komory. SOCDEM se přitom dlouhodobě v předvolebních modelech pohybuje někde okolo tří procentních bodů.

O tom, že svého času nejsilnější subjekt levé části stranického spektra preferuje koordinovaný postup s nějakou další stranou, svědčí i fakt, že partaj doposud nespustila proces tvorby kandidátek. "Minule jsem touto dobou už dávno věděl, kdo bude u nás v Pardubickém kraji lídrem," uvedl pro Aktuálně.cz někdejší poslanec sociálních demokratů Jan Chvojka. "Konstelaci, v jaké půjdeme do voleb, představíme začátkem června," říká Maláčová.

A pokud jde o to, že uvnitř strany nevznikají kandidátky, říká toto: "To je pravda. Určitě ale víte, že já jsem jako předsedkyně strany ve srovnání s ostatními nastupovala nejpozději. Mám tudíž oproti naší politické konkurenci obrovské zpoždění. A na vše, co souvisí s volbami a na co měly ostatní strany spoustu času, třeba i čtyři roky, mám já jen několik měsíců. Takže ano, tu časovou tíseň si uvědomuju."

Avšak o tom, že námluvy bývalých koaličních partnerů probíhají, se v bezprostředním okolí SOCDEM hovoří už celkem dlouho. Naposledy minulý týden situaci komentoval expředseda strany Vladimír Špidla v dopise spolustraníkům. A servítky si zrovna nebral. "Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti," míní bývalý premiér a předseda SOCDEM.

4:22 Aktuálně.cz mluvilo s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálek o tom, zda bude jejich SOCDEM spolupracovat s ANO v letošních parlamentních volbách. | Video: Radek Bartoníček

Podobné reakce nejsou ojedinělé. Ostatně někteří politici stranu opustili už loni na podzim poté, kdy Jana Maláčová začala vyjednávat společnou kandidaturu s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. Šlo například o bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka či exministryni školství Petru Buzkovou. A je skoro jisté, že pnutí a rozpory uvnitř strany vyvolá i případný společný postup se stranou Andreje Babiše.

"Ačkoliv SOCDEM ubývá členů, vnitřně je stále rozdělená na dvě části," říká pro Aktuálně.cz politolog Pavel Šaradín a dodává: "Velmi zhruba řečeno na liberální a tu, která má blíže k tradiční levici. Pokud se tyto dvě části neoddělí, pak bude neustále zmítána vnitřními spory." A na otázku, z jakých variant vybírá Maláčová, odvětí, že jsou v zásadě tři.

"Jít samostatně, na kandidátkách ANO při nějakém důstojném zastoupení, případně se ještě rychle dát dohromady třeba s Přísahou, nebo ANO otevře prostor pro SOCDEM a Přísahu současně. V každém případě pro část sociálních demokratů bude spolupráce s hnutím ANO nepřijatelná a povede k jejich odchodu ze strany," má jasno Šaradín. Což je věc, která Maláčovou ale jen stěží odradí.

"Za výborné zprávy považuju to, že se nám podařilo konsolidovat stranu, obnovit její odborné zázemí a připravit podrobný volební program, který má 370 bodů," říká. A pokud jde o program strany, vypichuje, že navazuje na tu nejlepší sociálně-demokratickou tradici. A jaký je tedy cíl sociální demokracie? "Do sněmovny se musí vrátit strana, která bude řešit extrémně nízké mzdy a vysoké životní náklady lidí," argumentuje.