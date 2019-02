Babišův střet zájmů by mohl zajímat i banky. Agrofert má obří úvěry, tvrdí Bartoš

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý odvolal proti rozhodnutí úřadu v Černošicích u Prahy. Tamní úředníci řešili, zda je předseda vlády ve střetu zájmů, když v jeho svěřenských fondech jsou i média. Jejich verdikt je neveřejný, s ohledem na Babišovo odvolání je však stanovisko v jeho neprospěch. Nyní by měl případ řešit středočeský krajský úřad. Podle předsedy pirátů Ivana Bartoše by úřady měly začít reagovat na to, že podle řady analýz je Babiš ve střetu zájmů. Obává se však, že svou roli by v kauze mohly sehrát i banky, u kterých má podle něj Agrofert úvěry v hodnotě asi 35 miliard korun.

Jak si vysvětlujete rozhodnutí černošického úřadu, který řešil, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů tím, že má ve svých svěřenských fondech média?

Městský úřad dal za pravdu tomu, co jsme začali řešit loni 25. července, kdy jsme upozornili na naše analýzy, ve kterých jsme s právníky i ze skandinávských zemí řešili pozici obmyšlené osoby (osoba, která má prospěch z fondů, pozn. red.) ve svěřenských fondech Andreje Babiše. Tehdy mělo vstoupit v platnost nové evropské nařízení o střetu zájmů a nám v analýzách vyšlo, že ani česká legislativa není tím úkrokem do strany, tedy převodem firem do svěřenských fondů, naplněná, natož přísnější evropské nařízení. Černošice to v přestupkovém řízení potvrdily. Případ půjde na krajský úřad. Víme, kdo je tam hejtmankou, ale nebudu předjímat a věřím, že k tomu úřad bude přistupovat objektivně.

Co by mohlo znamenat v praxi, pokud úřad řekne: "Babiš je ve střetu zájmů"?

Pokud existuje střet zájmů, tak z pohledu České republiky by firmy neměly pobírat investiční pobídky, brát dotace a ucházet se o veřejné zakázky. Všechny tyto případy se týkají holdingu Agrofert, tedy primárně zemědělství a navazující výroby, ale může to být i otázka zdravotnictví či například Lesů České republiky. Andrej Babiš dostával zakázky v lesnictví, podnik Uniles má aktuálně veřejné zakázky za 2,4 miliardy korun rozložené do několika let. Evropská legislativa souvisí s čerpáním evropských dotací, kde jako příklad uvedu firmu Penam, která dostala sto milionů na lepší toustový chleba. To však rozhodně není účel dotace, která má pomoci střednímu a malému podnikání.

Jak na to mají reagovat úřady? A mají reagovat už nyní? Černošice jsou malý úřad a jde zatím jen o první rozhodnutí.

Černošice jsou malý úřad, ale od začátku jsou možnosti premiéra jasné. Upozornil na ně už eurokomisař Günther Oettinger. Pokud zákon říká, že ve střetu zájmů nelze být, je nejjednodušší investiční pobídky nebrat a zakázky nesoutěžit. Pokud je firma zdravá, může fungovat v normálním komerčním režimu. Druhá varianta je, že se Andrej Babiš firem zbaví nejen na oko - přesněji prodá je. A třetí možností je, že Andrej Babiš nemůže být premiérem. A to potvrdila i analýza evropského legislativního tělesa pod Evropskou komisí. To samé se týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD), který je v obdobné pozici. Je to stále stejné, opakuje se stále stejný příběh.

Český střet zájmů Novelu českého zákona o střetu zájmů schválil parlament ještě v původním složení v době, kdy zemi vedl kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD). Platit začal roku 2017, novela zakazuje členům vlády vlastnit média. Firma, v níž má člen vlády alespoň čtvrtinu, podle zákona nesmí dostávat pobídky nebo veřejné zakázky. V únoru 2017 proto Babiš převedl své podniky do dvou svěřenských fondů. Jenže podle české pobočky Transparency International není převod do svěřenských fondů dostatečné odstřižení od majetku a Babiš své podniky dál ovládá. Kvůli podezření z přestupku zaslala Transparency podnět úřadu Černošice, pod který Babiš svým bydlištěm spadá. Úředníci případ řešili od loňského léta a 23. ledna vydali rozhodnutí. Jejich verdikt je zatím tajný, ale Babišovi se nelíbil, označil ho za zpolitizovaný a oznámil, že se odvolá. Termín pro odvolání vyprší v úterý 5. února.

Neměli byste se závěry počkat až na výrok soudu? Lze předpokládat, že se premiér bude odvolávat a případ skončí u soudu.

I Evropská komise do vyhodnocení auditu doporučila zastavit čerpání dotací určených Agrofertu. Reálně může v Česku i nadále docházet k realizaci starších projektů a přesunům peněz. Proto existuje riziko, že EU řekne, že to neproplatí třeba jako v případě Čapího hnízda. Tam šlo o 50 milionů korun, což Agrofert dokáže zamáznout. Holding jako celek je ale jen v českých bankách podle mých informací zaúvěrovaný řádově na úrovni téměř 35 miliard korun.

Třemi možnostmi, které jste zmínil, ženete Andreje Babiše do kouta.

Vždyť má tři možnosti a všechny jsou validní.

Považujete za reálné, že by se premiér zbavil Agrofertu?

Pokud přistoupím na tezi, že Andrej Babiš neovládá Agrofert, což tvrdí on, ale podle všech analýz ho ovládá, tak přece neplatí, že bychom ho hnali do kouta, protože pak mu to může být jedno. A jestli přistoupím na tezi, že ženeme Andreje Babiše do kouta, tak i tímto rozhovorem potvrzujeme, že v tom střetu zájmů je. Zákon není o nahánění do kouta, zákon buď platí, nebo neplatí. Zákon o střetu zájmů to říká jasně, stejně jako evropské finanční nařízení. Politik se do toho buď vejde, nebo nevejde. A když se do něj nevejde, tak zákon porušuje. Zadali jsme si další nezávislou analýzu u právníka roku 2016 Viktora Rossmanna a jeho týmu a i od nich nám dorazily stejné výsledky.

Andrej Babiš označil výrok černošického úřadu za politicky ovlivněný. Vy máte podobné voliče jako hnutí ANO, pirátům tedy současná situace může vyhovovat.

Výroky, jak je všechno politické a kampaň, jsou oblíbenou rétorikou PR týmu hnutí ANO. Ale hovoříme tu o rozhodnutí v Černošicích či hlasování Evropského parlamentu, kdy 434 europoslanců bylo pro rezoluci k čerpání dotací a střetu zájmů Andreje Babiše - a to včetně poslanců, kteří jsou v Evropském parlamentu se zástupci ANO ve stejné frakci ALDE. Vyjadřují se tak eurokomisaři či Ingeborg Gräßleová, která je v Bruselu 15 let a nyní šéfuje Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP. Zkrátka proti Andreji Babišovi se spikl celý svět, což ovšem není pravda.

Střet zájmů podle EU 2. srpna loňského roku začalo platit nové finanční nařízení EU. To zpřísnilo posuzování případů střetu zájmů. Politik podle tohoto nařízení nemá profitovat z evropských dotací, pokud je může nějak přímo i nepřímo ovlivňovat. Evropská komise nyní řeší, zda je ve střetu zájmů i premiér Andrej Babiš a jeho podniky uložené v jeho dvou svěřenských fondech. V půlce ledna nařídili komisaři v Česku audit dotačních programů několika ministerstev a také hlavního města Prahy. Výsledky budou známé v řádu týdnů. Podle expertizy právní služby komise Babiš ze svých firem profituje, přestože je vložil do svěřenských fondů, a současně může ovlivňovat využívání evropských dotací. Podle dokumentu z pera těchto právníků hrozí, že Česko bude část z 2 miliard dotací vracet. Eurokomisař Günther Oettinger dále v prosinci prohlásil, že do vyřešení případu nebude EU proplácet dotace určené firmám v holdingu Agrofert. Pokud EU dospěje k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, mohou jeho bývalé podniky přijít o evropské dotace.

Už jsou známé informace z auditu Evropské komise?

Výsledky budou v řádu týdnů, spíše měsíců. Podle mých informací byly některé otázky velmi obecné, ale věřím, že byly doplněné informacemi, jaká byla míra čerpání peněz, na jaké šly účely, které to byly firmy, zda jsou v holdingu. Agrofert i ve svěřenských fondech peníze Evropské unie získával, což by měl audit potvrdit. Ale fakt, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, je ložený legislativou.

Když ve veřejném prostoru zaznívá, že Andrej Babiš a ministr Toman nemají vliv na evropské dotace, tak bych upozornil na záznam setkání ministra Tomana s eurokomisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem. Zápis říká, že zemědělskou politiku musí řešit i s premiérem Babišem, protože jeho role je pro rozhodování klíčová. To je prostě fakt.

Je možné, že audit odpoví i na otázku, zda se od roku 2013, kdy Babiš nastoupil do funkce ministra financí, zvýšil objem dotací určených Agrofertu?

Míra dotací Agrofertu se prokazatelně zvýšila, a to celoevropsky, což je vidět z veřejných výročních práv samotného holdingu. Se Státním zemědělským intervenčním fondem jsme měli konflikt kvůli tomu, že přidělovali dotace velkým firmám, které na to v dané chvíli neměly nárok. A to nikdo neřeší. Ale náprava žádná, vracení peněz nenastalo.

Alespoň upravili podmínky.

Ty ale upravili ve prospěch velkých koncernů, aby na peníze dosáhly velké firmy. Evropská podpora přitom není určená velkým hráčům, protože pak dochází k monopolizaci v rámci odvětví, což vede k propadu regionů a růstu disproporcí mezi jednotlivými regiony a zeměmi EU.

Budete v této věci podnikat ještě nějaké další kroky? Jaké?

Poskytli jsme součinnost a píšeme si s evropskými komisaři. Kauzu jsme zahájili ostrým nástupem v červenci, kdy jsme zvažovali i trestní oznámení. Případ postupuje na mnoha frontách, pojďme důvěřovat institucím Evropské komise. Jako politická strana s tím nyní nemůžeme nic dělat s výjimkou apelu na premiéra a ministra Tomana. Jsme v Poslanecké sněmovně, řešíme transparentnost české politiky a systémovou korupci, nejde o peníze v krabicích od vína, ale státní zakázky, dotace, pobídky. Problémy s čerpáním evropských dotací nemá jen Andrej Babiš, mají je i jiní lidé, projekty nejsou správně vyhodnocované, ale nikdo z těch, kdo staví třeba golfové hřiště místo dětského hřiště, není premiérem Česka nebo ministrem zemědělství.

Není možné, že Evropská komise bude o Babišově případu rozhodovat i politicky a po brexitu nebude chtít destabilizovat vztah k EU v další zemi, tedy nebudou útočit na premiéra země, kde značná část obyvatel nemá dobrý vztah k unii?

Česko má dobrý vztah k EU.

Ptám se na možné úvahy Evropské komise.

V zájmu všech občanů nejen Česka je, aby vztahy byly transparentní, vládla spravedlnost a neobcházely se zákony. Nepředpokládám, že Evropskou komisi bude řídit nějaká shovívavost. Ale chci upozornit na jinou věc. V rámci podnikání Babiš čerpá řadu finančních produktů velkých bank, přesné číslo neznám, ale může to být přes 35 miliard korun. Pokud je tam nějaký zájem těch bank, tak tlaky nemusí být ve vztahu Česká republika a EU, ale spíše byznysového typu.

Kdyby se Agrofert v budoucnu nemohl opírat o evropské dotace, tak by možná nebyl schopný splácet pohledávky. Ale to je ode mě spíše uvažování nad problémem, odkud by mohl zafoukat vítr. Myslím si, že vztah českých občanů k EU není definovaný podle toho, jestli je Evropská komise přísná nebo benevolentní ke střetům zájmů premiéra.

Ale premiér, který je populární, může vztah k EU ovlivnit svojí rétorikou.

Popularita je jedna věc a prokázané činy a nepravosti jsou věc druhá. Žebříčky popularity navíc neberu vážně - vždycky je tam koeficient toho "lovískuju" lomeno "hejtuju". Když druhý den bude máslo stát o 20 korun víc, bude z pohledu žebříčků jedno, jak si do té doby vláda vedla. Zkrátka dojde k propadu popularity, protože každý, kdo ráno přijde do obchodu, najde dražší máslo.

Když se zejména ve věci střetu zájmů ukáže, jak prázdná je skořápka PR hnutí ANO, věřím v reakci společnosti. Lidé nejsou hloupí, ale nemají čas se tím zabývat. Skládají si názor z toho, co vidí a co slyší. Myslím, že ta kampaň "všichni se proti mně spikli" Andreji Babišovi už dlouho nevydrží.