Evropské dotace byly pozastaveny jen Agrofertu, tvrdí ministryně Dostálová

Evropské dotace byly do vyjasnění problému pozastaveny pouze Agrofertu, záležitost se netýká celé České republiky, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger přitom ve středu v Evropském parlamentu řekl, že Česko nedostane vůbec žádné dotace, dokud se situace kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše nevyjasní.

Podle ministerstva ale není pravda, že stop stav platí pro celé Česko. To tvrdí i vicepremiér Jan Hamáček, podle kterého ministerstvo financí nebude žádat proplacení pouze těch dotací, které souvisí s Agrofertem.

"Platební a certifikační orgán ministerstva financí rozhodl, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení," potvrdil Hamáčkova slova mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

"Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje a vyloučí se ohrožení proplacení dalších žádostí," vyvrací ministerstvo Oettingerova slova, že byly Česku pozastaveny veškeré dotace ze strany EU.

V pondělí budou ministři věc řešit na vládě. "Mluvil jsem s premiérem a řekl mi, že v pondělí na vládě o tom budeme diskutovat," řekl pro Aktuálně.cz ministr vnitra Jan Hamáček. Klíčové podle něj je právě to, aby nebylo ohroženo vyplácení pro celou Českou republiku.

Polčák: Požádám komisi o vyjasnění situace

Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger přitom ve středu večer uvedl, že Evropská komise nehodlá vyplácet České republice žádné dotace. Dodal, že od 2. srpna, kdy platí nová pravidla posuzování střetu zájmů, nebyly Česku vyplaceny zatím žádné peníze.

"Chceme tu věc komplexně vyjasnit, abychom vyloučili střet zájmů, a proto rozhodně nebudeme provádět žádné platby z rozpočtu 2018 a 2019," uvedl eurokomisař.

Europoslanec za STAN Stanislav Polčák uvedl, že chce nejasnosti po komisi co nejrychleji vyjasnit. "Podle stenozáznamu vystoupení komisaře Oettingera existuje pochybnost, zda nedošlo k pozastaveni čerpání evropských fondů pro celou ČR, ne jen pro Agrofert. To by byl nejhorší možný důsledek pro naši zemi. Hodlám interpelovat Evropskou komisi, aby se to vyjasnilo."

Vyplácení dotací, zjednodušeně řečeno, funguje na principu, že peníze posílá firmám - například Agrofertu - stát, tedy Česká republika, která pak žádá o proplacení těchto výdajů EU. Ze slov ministrů vyplývá, že v případě Agrofertu tedy do vyřešení situace nebude Česko zpětně proplacení výdajů požadovat.

Toky peněz poskytnutých České republice z rozpočtu EU řídí Platební a certifikační orgán ministerstva financí, který také o proplácení dotací unii žádá.

Pozastavení vyplácení dotací oznámil Oettinger během středeční debaty v Evropském parlamentu. Poslanci řešili rezoluci vyzývající komisi mimo jiné právě k zastavení poskytování dotací holdingu Agrofert, který Babiš loni v únoru převedl do svěřenských fondů. Hlasovat by o ní měli dnes.

A protože @Hospodarky a @Aktualnecz přinášejí z parlamentu i video zpravodajství, tady je nás naprosto aktuální rozhovor s J. Hamackem o dotacích... “Nepodcenil jste celou situaci, jste dostatečně důrazný k premiérovi?” zní dotazy... A JH jako jediný z vlády reaguje... pic.twitter.com/aj6mGR5RH1 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 13, 2018

"Chápu pozici Evropské komise. Pokud někdo dotace vyplácí, tak chce, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s pravidly. A pokud tomu tak není, tak má právo tu podporu zastavit," řekla ve čtvrtek ve sněmovně místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Do Česka přijedou auditoři EU

Evropská komise také oznámila, že se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nebyla porušována pravidla. Audity by měly zkoumat finanční období let 2007 až 2013 i dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby Evropské komise dospěla ale koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.