Evropští auditoři dorazili na zemědělský fond, prověří možný střet zájmů Babiše

před 2 hodinami

Na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dorazili auditoři Evropské komise. Uvedla to mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Audit by měl trvat do pátku, výsledky se pak očekávají v řádu měsíců. Kontroly na ministerstvech pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí začaly již minulý týden.

Mluvčí přesný počet auditorů neuvedla, mělo by jich být několik. Auditní mise zkoumá dokumenty fondu, aby zjistila, zda je možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a firmy Agrofert, kterou předloni v únoru předseda vlády vložil do svěřenských fondů. "Naši kolegové budou poskytovat součinnost, ale tak to probíhá při každém auditu, kterých máme jako akreditovaná platební agentura v průběhu roku hodně. Jak náročné to pro nás bude, v tuto chvíli nedokážu vyhodnotit," řekla Nováková. Fond kontrolorům již dříve připravil některé podkladové materiály, jde například o popis přípravy pravidel a vyhlašování výzev Programu rozvoje venkova (PRV), seznam dotací poskytnutých podnikům ze skupiny Agrofert nebo údaje o kontrolách těchto dotací. "Auditoři si mohou pochopitelně vyžádat i dokumenty nad rámec podkladů, které jsme chystali," dodala Nováková. Podezření, že Babiš porušuje evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla Transparency International ČR, připojili se k ní i opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to popírá. Holding Agrofert podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve pak zhruba 1,5 miliardy korun. Přislíbeny ale měl v daných letech dotace zhruba o sto milionů vyšší. Babišem ovládané firmy vesele využívají dotace, to je nevídané, napsal Wagenknecht číst článek Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje. Evropský parlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat. Babiš je také podezřelý z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu v případě padesátimilionvé dotace pro farmu Čapí hnízdo. Česko se nakonec rozhodlo nežádat EU o proplacení poskytnuté dotace a naopak vyzvalo koncern Agrofert, aby tyto peníze státu vrátil. Holding tak učinil, zároveň ale odmítl, že by to znamenalo přiznání, že farma získala dotaci neprávem.