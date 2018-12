Tři varianty řešení. Právníci nastínili, jak by se Babiš mohl zbavit střetu zájmů

Právní analýza pro Evropskou komisi jmenuje tři možná řešení, jak by premiér Andrej Babiš a Agrofert mohli vyhovět současné regulaci střetu zájmů. Buď musí předseda ANO s holdingem zpřetrhat vazby nebo přestat brát unijní dotace nebo se stát nanejvýš řadovým ministrem. Babiš podle právníků komise dál Agrofert ovládá a porušuje tak evropské i české právo. Český premiér nařčení odmítl.

Na zatím neveřejnou zprávu právního oddělení Evropské komise upozornily v pátek zahraniční deníky The Guardian a Le Monde. Z dokumentu, který má Aktuálně.cz k dispozici, lze vyčíst tři varianty řešení, které by Andreje Babiše střetu zájmů zbavily.

VARIANTA A: Zpřetrhat vazby s Agrofertem

Podle prvního doporučení by se Babiš i jeho rodina měli úplně oddělit od Agrofertu, aby se zcela zbavili ekonomického zájmu na jeho podnikání. Dokument zmiňuje, že řešením může být tzv. slepý svěřenský fond (blind trust), jehož řízení a hospodaření by bylo naprosto nezávislé na Babišově vůli.

Správci svěřenských fondů trvají na tom, že premiér fondy nijak neovládá. "Pan Babiš po převodu akcií společnosti Agrofert do svěřenských fondů nemá žádný podíl a ani neovládá žádné obchodní korporace, které se účastní zadávacích řízení, nebo jimž jsou poskytovány dotace apod.," uvedli ve vyjádření letos v červenci.

Babiš vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů v únoru 2017. Přiměla ho k tomu, tehdy coby ministra financí, novela českého zákona o střetu zájmů. Jmenoval dva správce fondů, nad kterými dohlíží tříčlenná rada, jejíž členkou je i Babišova manželka Monika. A právě v tom vidí právníci Evropské komise další potíž.

"V zájmu úplnosti je třeba dodat, že zde mohou být i další okolnosti, které je možné označit za střet zájmů, nad rámec střetu zájmů, který plyne z přímého hospodářského zájmu pana Babiše. Například manželka pana Babiše, Monika Babišová, se také podílí na chodu Agrofertu a skupiny Agrofert a tato situace může být ve vztahu k panu Babišovi označena za střet zájmů 'z důvodů zahrnujících rodinu ve smyslu Článku 61(3) nového finančního nařízení'," píší právníci v dokumentu.

Zmíněné finanční nařízení EU o střetu zájmů vstoupilo v platnost 2. srpna 2018. Jak v sobotu upozornil deník Aktuálně.cz, je kvůli němu aktuálně prověřován i ministr zemědělství Miroslav Toman kvůli dotacím pro rodinnou firmu.

VARIANTA B: Přestat brát dotace

Druhou možností je, že Agrofert přestane čerpat evropské strukturální a investiční fondy.

Hospodářské noviny v červenci vyčíslily, že Agrofert loni získal na dotacích rekordních 2,1 miliardy korun. Na dani z příjmu přitom firma ve stejném období zaplatila 739 milionů korun.

Firmy spadající pod Agrofert získaly 1,35 miliardy korun na provozních dotacích, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Jde například o dotace na hektar půdy či chované zvíře. Dalších 607 milionů korun tvořily podle HN investiční dotace. Ty se skládají z přímých finančních částek a z čerpaných pobídek v podobě slev na dani.

VARIANTA C: Stát se řadovým ministrem

Východiskem by mohlo být také omezení Babišova působení ve vládě tak, aby se neúčastnil rozhodování, u něhož mu hrozí střet zájmů. Podle analýzy by takové řešení teoreticky přicházelo v úvahu, jestliže by Babiš vedl pouze některé z ministerstev, jež nemá vztah k portfoliu Agrofertu.

U předsedy vlády s jeho současnými pravomocemi je ale takové řešení podle autorů těžko představitelné. I kdyby se ve funkci premiéra neúčastnil rizikových jednání, jako šéf vlády může stále vykonávat značný vliv i mimo formální jednání a rozhodovací proces, konstatuje analýza.

"Je třeba poznamenat, že situace premiéra je rozdílná oproti situaci jiných členů vlády, protože je v rozhodujícím postavení toho, kdo předsedá vládě a díky tomu nasměrovává rozhodování a účastní se ho ve vztahu ke všem oblastem. Kdyby byl pan Babiš ministrem s portfoliem, které nesouvisí se zemědělstvím nebo financemi, třeba ministrem kultury, nebylo by tak zřejmé, že je možné tvrdit, že jeho nestranné a objektivní vykonávání funkce ministra kultury je ohroženo tím, že je jediným obmyšleným dvou svěřenských fondů činných v zemědělství," stojí v právním dokumentu.

Premiér Andrej Babiš v sobotu uvedl, že analýzu Evropské komise ještě neviděl, ale nařčení "zásadně odmítá". "Svěřenské fondy neřídím ani neovládám, nemám na to ani čas, naplno se věnuji práci premiéra, často i 18 hodin denně, a každý, kdo se podívá, co všechno dělám, to pochopí," napsal.

Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka o právní analýzu k otázce jeho údajného střetu zájmů. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl premiér. Šéf pirátů Ivan Bartoš chce zároveň hned v pondělí vyzvat příslušné české úřady, aby se údajným střetem zájmů premiéra zabývaly.