V Hradišti se nevědomky učili s pravou lidskou kostrou. Mezi žáky kolovala i lebka

Překvapení čekalo na žáky a učitele na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti. Náhodou se zjistilo, že se tu dlouhé roky učili se skutečnými lidskými ostatky člověka. Nikdo přitom netuší, kdy a jak se do školy dostaly. Podle ředitele školy by mohly patřit německým vojákům. Žáci teď budou spolu s vědci zkoumat, komu patřily.

Při hodině přírodopisu se zrovna probírala anatomie člověka. Ve třídě kolovala lebka. Až se dostala do rukou řediteli, který byl v hodině právě na kontrole. "Sám jsem byl překvapený, že tu máme lidské ostatky. Tak jsem se po tom začal pídit. Po druhé světové válce se údajně posílaly do škol pozůstatky německých vojáků jako učební pomůcky," říká ředitel školy Jan Vorba.

Podle antropologa Slováckého muzea Zdeňka Kuchaře se nedá s jistotou říct, kdo by to mohl být. "Nicméně ostatky německých vojáků se objevily i při archeologickém výzkumu. S největší pravděpodobností se jedná o ostatky pocházející z terénních prací na některém ze zrušených hřbitovů. Je možné, že některé nálezy se potom opravdu dostávaly do škol jako výukové předměty," vysvětluje.

Škola se spojila s vědci a bude se s žáky na výzkumu ostatků podílet. "Naši žáci se tak dostanou k nejmodernějším technologiím, protože se budou dělat DNA analýzy a podaří se dokonce asi i zkonstruovat přesnou podobu tohoto člověka," uvádí Vorba.

Podle něj má projekt dvě důležité části, badatelskou a etickou. "Toto jsou kosti, které nikdo k výzkumu nedal. Chtěli bychom se důstojně s těmito ostatky vyrovnat," dodává ředitel. Součástí projektu je i pátrání po pozůstalých. Pokud se je nepodaří dohledat, je škola rozhodnuta nechat ostatky důstojně pohřbít.