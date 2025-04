Trumpův mírový plán? Pro Ukrajinu znamená přijmout ruskou okupaci

Spojené státy očekávají ve středu od Kyjeva odpověď na mírový rámec, podle kterého by USA uznaly Krym za součást Ruska a neoficiálně také ruskou kontrolu nad takřka všemi okupovanými částmi Ukrajiny. Napsal to portál Axios, který se odvolává na své zdroje. Konečná nabídka amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak ji Axios označil, tak vyžaduje, aby Ukrajina přijala ruskou okupaci.

V Londýně se ve středu sejdou představitelé USA, Francie, Německa, Británie a Ukrajiny, aby jednali o příměří na Ukrajině. Na obdobné schůzce v Paříži před týdnem předložili Američané Ukrajincům návrh, na který dnes očekávají odpověď. Trumpova administrativa mezitím uvedla, že pokud nebude jasná cesta k zastavení bojů, ukončí mírové snahy, aby se mohla věnovat dalším prioritám.

Návrh podle Axiosu slibuje de iure americké uznání ruské kontroly nad ukrajinským poloostrovem Krym a de facto také nad okupovanými částmi Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Dokument zároveň slibuje, že Ukrajina se nestane členem NATO, může však vstoupit do Evropské unie. USA v rámci mírové dohody zruší sankce, které na Rusko uvalily po roce 2014.

Ukrajina podle rámce získá robustní bezpečnostní garance od skupiny evropských a některých mimoevropských zemí. Dokument, jak Axios poznamenal, je však neurčitý v tom, jak by mírová mise fungovala, a vůbec nezmiňuje americkou účast.

Ukrajina by dále získala menší části Charkovské oblasti, které Rusko nyní okupuje. Záporožská jaderná elektrárna, kterou Rusko rovněž obsadilo a která je největším takovýmto nukleárním zařízením v Evropě, by byla považována za ukrajinské území, provozovaly by ji však USA. Elektrárna by zásobovala elektřinou Ukrajinu i Rusko.

Axios uvedl, že tento návrh vznikl poté, co Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff před týdnem jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten nabídl Witkoffovi podle informací deníku Financial Times zastavení ruské invaze na současné frontové linii. Invazi Rusko zahájilo 24. února 2022.