Korupce na ministerstvu za Tomanovy éry. Obžalujte je, navrhuje elitní útvar policie

Národní centrála proti organizovanému zločinu uzavřela vyšetřování korupce, k níž mělo dojít na ministerstvu zemědělství za éry Miroslava Tomana (tehdy ČSSD). Resort řídil v druhé vládě Andreje Babiše. Elitní policejní útvar chce oba aktéry případu postavit před soud. Aktuálně.cz to potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. V kauze jde o úplatek za manipulaci IT zakázek.

Na konci března 2022 odcházel tehdejší šéf IT odboru ministerstva zemědělství Oleg Blaško z práce. Na schodech před budovou ho zadrželi příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří v jeho příruční tašce na notebook našli dvě stě padesát tisíc korun. Peníze měly pocházet od obchodního zástupce firmy Oracle Richarda Novotného.

Kriminalisté jsou přesvědčení, že Novotný Blaška uplácel, aby si pojistil přízeň resortu při rozdělování IT zakázek. Policie oba muže obvinila po více než ročním prověřování loni v červnu. Jak redakci nyní potvrdil žalobce Jiří Richter z úřadu pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové, centrála svou práci uzavřela.

"Vyšetřování bylo skončeno a spisový materiál byl doručen Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze společně s návrhem na podání obžaloby. O dalším postupu bude rozhodnuto státním zástupcem," sdělil Richter. Zda případ pošle k soudu, by se mělo ukázat nejpozději do několika měsíců.

Střížův úřad stížnosti zamítl

Blaško se zodpovídá ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, za což mu v případě uznání viny hrozí až deset let vězení. Novotný je stíhaný za podplacení, u toho je trestní sazba až šest let za mřížemi. Podnikatel během vyšetřování nevypovídal, dnes už bývalý šéf IT odboru Blaško vinu odmítá.

"Skutek se nestal. Na bankovkách nejsou jeho otisky. Neexistuje důkaz, že by pouzdro otevřel a vybalil," sdělil Aktuálně.cz jeho advokát Radek Ondruš. Blaško už dříve pro Seznam Zprávy uvedl, že kvůli takové částce by reputaci neriskoval. Navíc prý na zakázku neměl vliv, protože by se v ní na základě smlouvy stejně pokračovalo.

Nicméně verze kriminalistů obstála před Nejvyšším státním zastupitelstvím. Blaško a Novotný tam podali stížnost, aby jejich stíhání zrušilo. "Stížnosti obou obviněných fyzických osob zamítlo jako nedůvodné s tím, že zahájení trestního stíhání bylo shledáno zákonným," sdělil Aktuálně.cz mluvčí úřadu nejvyššího žalobce Petr Malý.

Dvacet milionů v hotovosti u Tomana

Součástí zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu byla i domovní prohlídka u exministra Miroslava Tomana, při níž policie našla 20 milionů korun v hotovosti. Zadržela i tehdejšího státního tajemníka ministerstva Jana Sixtu. U žádného z nich však nakonec neprokázala, že by se dopustili trestného činu. Ani jednoho neobvinila.

Sixtu ale po návrhu tehdejšího ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) v červenci 2022 odvolala vláda Petra Fialy. Sixta si chtěl podvodem snížit nároky na bezpečnostní způsobilost, aby měl snazší přístup k tajným informacím. "Ohrozil důvěru v jeho nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování," uvedl Nekula s tím, že šlo o "porušení služební kázně zvlášť závažným způsobem".

Kvůli podezření provázející soutěže o IT zakázky na ministerstvu zemědělství se policie při zásahu zajímala či vyslýchala kolem deseti lidí. Korupční aféra má původ v roce 2020. Tehdy začala možné domlouvání úplatků sledovat Bezpečnostní informační služba, která později informovala policii.

"BIS získala v roce 2020 první informace týkající se podezření, že na ministerstvu zemědělství může docházet ke korupčním aktivitám. Postupně se za použití zákonných zpravodajských prostředků podařilo zmapovat a rozkrýt, kdo a jakým způsobem se na korupčním jednání podílel," uvedl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.