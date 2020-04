Koncipient Michal Hašek radil obcím. Finančnímu úřadu teď musely zaplatit 29 milionů

Exhejtman Michal Hašek se po prohraných krajských volbách stal koncipientem v advokátní kanceláři nyní stíhaného lobbisty Miroslava Jansty. Podle zjištění Aktuálně.cz si Haška, který titul JUDr. získal ve slovenském městě Sládkovičovo, najali jihomoravští politici, aby jim radil s rozdělením místních lázní. Kvůli chybě teď obce finančnímu úřadu musely doplatit 29 milionů korun a hrozí jim pokuta.

Někdejší první muž Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD) dnes radí s legislativou ministrovi vnitra a šéfovi krizového štábu Janu Hamáčkovi (ČSSD), řídí také legislativní radu ministerstva zemědělství. A to i přesto, že titul JUDr. si pořídil ve slovenském městečku Sládkovičovo díky rigorózní práci, která dle expertů nemá úroveň ani seminární práce.

Po prohraných krajských volbách v roce 2016 Hašek nastoupil na post koncipienta v advokátní kanceláři Jansta, Kostka vlivného lobbisty blízkého ČSSD Miroslava Jansty. Jansta je obžalovaný za manipulace sportovních dotací spravovaných ministerstvem školství.

Haškovi jihomoravští političtí spojenci o rok později stejné advokátní kanceláři bez výběrového řízení přiklepli právnickou zakázku, které se ujal právě exhejtman spolu s kolegou Janem Širokým. Jejich úkolem bylo poradit, jak rozdělit dobrovolný svazek obcí Lednice a Hodonín, který si založily kvůli provozování lázní. "Jde o veřejný majetek, hlavní je bezpečnost obou samospráv," vysvětloval Hašek v říjnu 2017 na zasedání hodonínské městské rady, kam byl pozván už ne jako hejtman, ale jako právník. Zápis má Aktuálně.cz k dispozici.

Po letech ovšem transakce skončila značným problémem. Rozchod Lednice a Hodonína napadl finanční úřad. Kvůli špatnému rozdělení majetku, které po účetní stránce neodpovídalo zákonu, po nich žádal doplatit 35 milionů korun. Z toho je 5,8 milionu pokuta. Celá částka zhruba odpovídá téměř celému ročnímu rozpočtu Lednice.

"Jsem čtyři roky soukromá osoba, funguji v advokacii. S ohledem na etické normy a zákon o advokacii nemohu kvůli advokátní mlčenlivosti komentovat naše klienty ani konkrétní kauzy," odmítá záležitost komentovat Hašek. Odpovědi na přímý dotaz, zda on navrhl účetní řešení transakce, se vyhnul. "Opakuji, stavovské předpisy, zákon o advokacii, advokátní etika, advokátní mlčenlivost, je mi fakt moc líto," řekl Aktuálně.cz exhejtman.

Zakázku pro advokátní kancelář Jansta, Kostka odsouhlasil starosta Lednice Libor Kabát, který se s Haškem z dob řízení kraje dobře zná. "Tuto advokátní kancelář si najala Lednice," potvrdil Aktuálně.cz šéf odboru ekonomiky a financí hodonínského městského úřadu Marián Maňák. Za Hodonín zase záležitost v radě projednával mimo jiné i tehdejší místostarosta Hodonína a Haškův krajský radní Jiří Janda.

Jakou odměnu za své služby kancelář dostala, není jasné. Jihomoravští politici ale tvrdí, že Hašek za nedoplatek nemůže.

Ambiciózní projekt podporovaný Haškem

Lázně byly ambiciózní projekt, který Hašek po svém nástupu do funkce hejtmana roku 2008 sám rozsáhle prosazoval. Lednice, známá svým unikátním zámeckým areálem zařazeným do UNESCO, se měla proměnit také na místo, kam se lidé jezdí léčit z nejrůznějších chorob. Obec, jíž chybí léčivý pramen a vodu musí přivádět z kilometry vzdáleného vrtu, za sto milionů postavila i kolonádu.

Společný příběh se začal odvíjet už v červenci 2004, tehdy se Hodonín a Lednice spojily v dobrovolný svazek obcí s názvem Jihomoravské lázně. Smyslem spojení bylo získat dotaci pro vybudování nových lázní Perla v Lednici a modernizaci lázeňského domu Eva v Hodoníně. Když společnému projektu skončila podle evropských pravidel desetiletá lhůta udržitelnosti, Hodonín se s Lednicí dohodl na ukončení svazku.

Samosprávy se musely dohodnout také na tom, jak si společný majetek rozdělí, jakým způsobem se na ně bude převádět a jak vypořádat vzájemné pohledávky. Celý proces zastřešila Advokátní kancelář Jansta, Kostka, za níž se v tomto příběhu angažovali právě Michal Hašek a jeho kolega Jan Široký. Pro samosprávy připravili "rozvodovou" smlouvu tak, aby svazek zanikl počátkem roku 2018.

Doplatek 29,1 milionu kvůli chybné ceně

Jednou z hlavních položek kontraktu o rozdělení majetku byl převod lázeňských budov. Hodonín si od zanikajícího svazku koupil lázně Eva, Lednice zaplatila za budovu Perla. Ve smlouvě se jejich prodejní ceny stanovily jako zůstatková daňová hodnota, nikoliv coby tržní. V praxi to znamenalo, že samosprávy při převodu od jejich hodnoty odečetly výši dotace a odpisy uskutečněné za dobu jejich užívání.

Hodonín přišly jejich lázně na 31,6 milionu korun a Lednici na 35,2 milionu. Jak přitom loni jako první upozornila Mf Dnes, finančnímu úřadu se tento postup nezamlouval. Končícímu svazku proto nakázal uhradit daňový doplatek ve výši 29,1 milionu korun a penále ve výši 5,82 milionu. Úřad má totiž za to, že daně se z převodu měly hradit podle tržní hodnoty objektů. Ta byla odhadnuta asi na 220 milionů korun.

Protože zrušený svazek nemá vlastní prostředky, sankce přešla na Hodonín a Lednici. Samosprávy se proti ní odvolaly. "Pokud by někdo prodával lázně komerčnímu subjektu k podnikatelské činnosti, je na místě zdanění do tržní ceny. Nemělo by se to ale týkat vypořádání majetku v případě svazku obcí. Takové zdanění podle ceny odpovídající komerční hodnotě by bylo pro obce likvidační," řekl Aktuálně.cz starosta Lednice Kabát.

"Domníváme se, že není možné, když majetek převádí dobrovolný svazek obcí právě na tyto obce, aby to bylo zatíženo daní z příjmu," přidává se vedoucí hodonínského odboru ekonomiky a financí Maňák. Jinými slovy si samosprávy za svým postupem stojí. Kdo odpovídá za stanovení prodejní ceny a v důsledku za nařízený daňový doplatek ve výši téměř 30 milionů korun, není, alespoň podle ohlasů aktérů příběhu, jednoznačné.

Spřízněný starosta: Hašek za nic nemůže

Hašek má k dlouholetému starostovi Lednice Kabátovi velmi blízko. Společně se mimo jiné za jeho hejtmanské éry pustili i do přestavby lednických barokních jízdáren na multifunkční centrum za půl miliardy korun z dotací. Dle kritiků byla stavba výrazně předražená. Následné audity ale nic nelegálního neprokázaly. Budova s výstavními prostorami a přednáškovými sály ovšem po svém dokončení už šestý rok zeje prázdnotou.

Starosta Lednice Kabát právní služby od exhejtmana Haška hájí. Vysvětluje, že kontraktu o zániku svazku Hodonína a Lednice a dělení majetku včetně stanovení ceny dal formální ráz. "Neřešili, jak se má účetně řešit převod majetku, v jakých cenách a podobně. Řešili právní stránku převodu, to znamená smluvní vypořádání mezi svazkem a obcemi při rozdělování majetku. Tyto věci pro nás odpracovali v pořádku," řekl.

"Oni (advokátní kancelář) připravovali smlouvy, ale stanovení ceny jsme řešili s daňovými poradci," říká šéf odboru ekonomiky a financí hodonínského městského úřadu Maňák. Šlo podle něj o dvojici daňových poradců, s jedním Hodonín spolupracuje dlouhodobě a druhý působí v najaté firmě CGB Consult. Společnost plní úlohu likvidátora svazku. Zajišťuje, aby přestal úředně existovat poté, co si samosprávy rozdělily jeho majetek.

Likvidátor: Byla to práce i Haška

Jednatel firmy naopak popisuje proces určení prodejní ceny, kvůli níž finanční úřad stanovil doplatek, jako společný proces, do něhož se zapojila i advokátní kancelář zastupovaná Haškem. "Jednalo se napříč celou skupinou, vždy to probíhalo po jakýmsi kolektivním rozhodnutí. Advokátní kancelář byla partner, kterého si vybrala obec Lednice jako subjekt, který ji má zastupovat," řekl Aktuálně.cz šéf CGB Consult Jan Chalupa.

Všichni ale svorně trvají na tom, že postup při prodeji byl správný a excesem je postup finančního úřadu. "Je to proti selskému rozumu," glosuje likvidátor Chalupa. "Nemá to logiku z pohledu toho, k čemu vznikají dobrovolné svazky obcí," říká starosta Lednice Kabát. Svazek Hodonína a Lednice při svém "rozvodu" jednal na zelené louce. Byl prvním spolkem obcí, jenž se shodl na ukončení partnerství a dělení majetku.

Finanční úřad kauzu komentovat nemůže. "S ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti se úřad nemůže vyjadřovat k jednotlivým daňovým subjektům ani ke konkrétním řízením či postupům," odmítl Aktuálně.cz sdělit podrobnosti zástupce ředitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík. Odvolání proti svému rozhodnutí obdržel úřad už loni v červnu, Odvolací finanční ředitelství ho dosud nevypořádalo.

Hodonín a Lednice už však základní doplatek ve výši 29,1 milionu korun podle zjištění Aktuálně.cz letos v březnu uhradily. Nechtěly riskovat narůstající úrok z prodlení ve výši 16 procent ročně. "To ovšem neznamená, že bychom se domnívali, že bychom pochybili," tvrdí vedoucí odboru Maňák. Hodonín svou část uhradil z přebytku rozpočtů minulých let, Lednice si kvůli svému dílu musela půjčit.

Haškovo studium ve Sládkovičově Na jihu Moravy v roce 2009 členové ČSSD vytvořili pobočku soukromé školy Danubius sídlící v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo. Tu v té době ovládali spříznění slovenští sociální demokraté.

Jejich čeští kolegové přitom využili mezery v českých zákonech. Takzvané "konzultační středisko" v Brně české studenty zbavilo nutnosti dojíždět až na Slovensko. Tam se měly konat jen zkoušky. Za ně pak mohli nafasovat slovenské tituly platné i v Česku.

U zrodu projektu stál vlivný sociální demokrat Zdeněk Dufek, toho později tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka nazval "takovým Haškovým kmotrem". Vše zastřešovalo jím zřízené družstvo pojmenované Joštova akademie.

Doktorem práv s titulem JUDr. se Michal Hašek stal díky práci pojmenované Družstvo, titul získal ve Sládkovičovu. Spolu s ním si doktorský titul vysloužil i Dufek. Ten zase napsal o tom, co je to společnost s ručením omezeným. Hašek práci už osm let odmítá zveřejnit i přes předchozí sliby, že tak učiní.

Mf Dnes ovšem loni práce jak Haška, tak jeho spojence Dufka v knihovně slovenské školy ofotila a poskytla na analýzu expertům na obchodní právo. Podle nich by s takovými pracemi v Česku zcela propadli.

"Ani jednu z prací bych neuznal nejen jako diplomovou, ale ani jako seminární," zhodnotil například Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který kdysi odstartoval kauzu podivného udělování titulů na plzeňských právech a dnes mimo jiné zasedá i v Legislativní radě vlády.

Například Hašek po 96 stranách dochází k závěru, že družstva "jako samostatné hospodářské společenství mají i v dnešní době velký význam a podle mého názoru tomu bude stejně i v budoucnosti".

Exhejtman se ale hájí, že jeho práce splnila všechny podmínky a řádně prošla rigorózním řízením. Kdo seděl v komisi, která mu titul udělila, ovšem škola dodnes tají. Vedoucího práce Haškovi i Dufkovi dělal dřívější slovenský poslanec Mojmír Mamojka z tamní sociální demokracie (Směr), který byl v té době zároveň i děkanem právnické fakulty ve Sládkovičově.

Hašek navíc opakovaně zdůrazňuje, že magisterské vzdělání má z Masarykovy univerzity.

Právní rádce na dvou ministerstvech

Michal Hašek v současnosti pokračuje vedle své advokátní praxe v právních konzultacích hned pro dvě ministerstva. Na vnitru radí Janu Hamáčkovi (ČSSD). "Pan Michal Hašek působí jako poradce ministra vnitra. Náplní jeho práce je expertní poradenství pro legislativu, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém ČR a dobrovolné hasičské jednotky," řekl Aktuálně.cz mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Předseda ČSSD Hamáček ho na ministerstvo vzal poté, co se ho loni na začátku roku neúspěšně pokusil navrhnout do legislativní rady vlády, tedy prestižního orgánu, v němž státu se zákony radí nejlepší právnické mozky v zemi. Tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ale z jeho jmenování po ostré kritice nakonec vycouval. Vadil mimo jiné i způsob, jakým přišel ke svému titulu JUDr.

Už od předloňského léta ovšem Hašek vede legislativní radu ministerstva zemědělství, kterému šéfuje Miroslav Toman (ČSSD). Oba mají přitom blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Haška Zeman před lety označoval za svého přítele.

Hašek na podzim 2013 krátce po sněmovních volbách jedenáctkrát v přímém televizním přenosu zalhal o své účasti na lánské schůzce, kde se domlouval puč proti tehdejšímu šéfovi strany a budoucímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. Toman ve volbách v roce 2013 kandidoval za Zemanovce.