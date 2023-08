Kdo by neznal slavnou českou firmu Koh-i-noor. Její zboží bylo téměř sto let známé po celém světě. Vršovická fabrika na spínací knoflíky, takzvané patentky, ale i zipy, špendlíky a další kovové galanterní zboží je dnes prázdná. V areálu se má stavět rezidenční čtvrť. Fotograf Aktuálně.cz byl díky festivalu Open House Praha pravděpodobně poslední, kdo měl možnost do fabriky nahlédnout.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!