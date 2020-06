Klusáka kvůli Sneekymu vyslýchali. Přinášíme celý příběh predátora z filmu V síti

Muž s přezdívkou Sneeky byl jednou z nejvýraznějších postav dokumentárního filmu V síti, který mapuje zneužívání dětí na internetu. Herečka Tereza Těžká na schůzce s ním vystoupila ze své role a chrstla mu do obličeje limonádu. Policie počínání muže nyní vyšetřuje. Autor dokumentu Vít Klusák i herečka Těžká kvůli němu už byli na výslechu. Aktuálně.cz nabízí detailní popis Sneekyho chování.

Pražská policie kvůli Sneekymu již vyslýchala zvlášť autora dokumentu Víta Klusáka i herečku Terezu Těžkou, která s mužem čtyři měsíce komunikovala, přičemž se vydávala za dvanáctiletou dívku Míšu Soukupovou. Ani jeden z nich s odkazem na to, že na policii podepsali mlčenlivost, nechtějí průběh výslechu komentovat.

V jaké fázi je vyšetřování, nekomentuje ani samotná policie. "Stále se tímto případem zabýváme. Vyšetřovatelé ale v tuto chvíli nechtějí k této věci poskytovat žádné bližší informace," říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Z informací, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, však vyplývá, že Sneekymu soud přidělil ex offo advokáta. Ten se přitom přiděluje nejdříve po vznesení obvinění. "Pokud si nemůže advokáta dovolit, přidělí mu ho soud. Musí mu být ale sděleno trestní obvinění," vysvětluje mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Zatím není ani jisté, z jakého trestného činu policisté Sneekyho viní. Trestní zákoník ale mimo jiné uvádí, že ještě před podáním obžaloby musí obvinění dostat obhájce v řízeních o trestech, jejichž horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje pět let.

Většinu z již stíhaných sexuálních predátorů z filmu V síti policie viní z trestných činů navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, ohrožování výchovy mládeže, případně z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Za jednotlivé delikty hrozí dvouleté vězení.

Redakce Aktuálně.cz se pokoušela spojit i se Sneekym, na telefonát ani na zaslané zprávy však nereagoval.

Z hodného kluka jeden z nejbrutálnějších predátorů

Sneeky patřil k vůbec nejvýraznějším postavám dokumentárního filmu V síti. Jak herečka Těžká, tak dokumentarista Klusák o něm mluví jako o jednom z vůbec nejhorších predátorů, se kterými se během natáčení setkali.

Možná proto je překvapivé, jak neškodně zprvu působil. Během prvního hovoru přes Skype byl milý, příjemný a nejdál zašel vlastně tehdy, když Těžké řekl, že je hezká a jestli si zavolají znova. "Když jsme hovor ukončili, tak jsme si se štábem říkali, že to je docela sympaťák," popisuje Těžká své první pocity z něj.

Klusák jeho chování během prvního kontaktu přirovnává k jinému protagonistovi filmu, z něhož se následně vyklube "hodný" kluk, který herečku na úskalí možného zneužívání dětí na internetu upozornil. "Při prvním kontaktu se Sneeky choval obdobně. Mile, laskavě a takřka ochranitelsky. O to větší překvapení bylo, že se z něj později vyklubal jeden z nejbrutálnějších predátorů ve smyslu vydírání, naléhání a obměnění všech technik," říká Klusák.

Jenže krátce po telefonátu se všechno změnilo. Muž začal Těžké, která se vydávala za dvanáctiletou dívku, nabízet peníze za to, že bude dělat vše, co jí přikáže. Vyžadoval například, ať ho oslovuje "táto", zasílal jí zoofilní pornografii a chtěl po ní nahé fotografie. Když mu Těžká poslala připravené fotomontáže, Sneekyho chování se ještě více změnilo.

"Inzeroval ji jako dvanáctiletou šlapku"

Začal ji vydírat tím, že fotografie zveřejní, pokud Těžká neudělá to, co on chce. Štáb od odborníků věděl, že je to běžná taktika predátorů, kteří se tím snaží děti zastrašit. Ve skutečnosti však většinou fotografie nezveřejní.

Jenže u Sneekyho to bylo jiné. Když mu Těžká nezaslala další své fotografie, na kterých by byla bez oblečení, rozhodl se na webu Lidé.cz založit její falešný profil. Na něj umístil fotografie, které mu dívka předtím poslala.

"Když se to stalo, tak mi bylo fakt zle. Byl to jeden z nejintenzivnějších momentů během natáčení. Bylo mi hrozně zle, nevěděla jsem, co mám dělat. Nevím, co bych dělala, kdyby mi bylo dvanáct. Opravdu si reálně dokážu představit a pochopit - přestože to není řešení -, proč si děti kvůli tomu sahají na život," říká herečka Těžká, jejíž fotomontáže se objevily na internetu.

Sneeky navíc na falešný profil umístil odkaz na profil Míši Soukupové, za kterou se Těžká vydávala. "Tereze se najednou začaly ozývat desítky dalších mužů a bylo jasné, že to je na základě Sneekyho aktivity. On ji vlastně inzeroval jako dvanáctiletou šlapku. Udělal to určitě z toho důvodu, aby si uvědomila, že dostál svému slovu," říká Klusák a uznává, že podobně dětem vyhrožovali i jiní predátoři, se kterými přišli filmaři během natáčení do styku. Sneeky byl však jediný, který fotografie skutečně zveřejnil.

Sneeky se poté na chvíli odmlčel, ale následně ve vydírání pokračoval. Těžká popisuje, že využíval i další metody zastrašování. "Vyhrožoval znásilněním, i análním, nebo že si na to najde bezdomovce, kteří to udělají rádi. Říkal, že podle IP adresy počítače ví, kdy bydlím, a že si mě odchytne a znásilní. A pak se na dva dny odmlčel. Kdybych nevěděla, že mou reálnou adresu skutečně nemá, tak bych se fakt hrozně bála, co se může stát," popisuje Těžká.

S přibývajícím časem se nátlak ze strany Sneekyho zvyšoval. Pokud nechtěla splnit některý z jeho pokynů, psal jí, že začíná být naštvaný. "Naštvat se" v jeho slovníku přitom znamenalo, že její fotky opět zveřejní. To pak udělal ještě dvakrát. Poprvé když mu Těžká nechtěla poslat fotky v tangách, podruhé když dívka nebyla on-line, zatímco on ano.

Nabádal ji k sexu se sedmiletým bratrem a psem

Těžká tak od něj obdržela například seznam slov, které smí a nesmí používat. Místo termínu "penis" tak musela používat výhradně jeho vulgární synonymum. Těžká dále tvrdí, že jí posílal zoofilní pornografii, nabádal ji k sexu s jejím sedmiletým bratrem a požadoval po ní, aby mu popsala, jak to probíhalo.

"Říkal mi i takové psycho věci, jako že chce, abych si za vysvědčení přála psa - že až vyroste, budeme s ním točit porno. Prostě úplně šílené věci. Posílal mi fotky své mámy, jak vypadá, a psal mi, co by s ní chtěl dělat," říká Těžká.

Herečka musela být se Sneekym neustále v kontaktu. Když mu dlouho neodepisovala nebo nebyla on-line, vyhrožoval, že opět zveřejní její fotky. "Musela jsem si s ním psát pořád. Já jsem do toho normálně pracovala, hrála jsem v divadle a ne vždycky to šlo. Když jsem mu nepsala, tak vydíral. Fakt to bylo náročné. Psala jsem si s ním na Štědrý den, na svoje narozeniny nebo i když jsem byla se svým mužem na dovolené. Bylo to úplně šílené," vzpomíná Těžká na období mezi listopadem 2018 a únorem 2019, kdy si se s Sneekym dopisovala, ale už opustila prostory ateliéru, kde se zprvu natáčelo.

Sneeky navíc neměl vůbec pochopení pro problémy Míši Soukupové, za kterou se Těžká vydávala. Když mu říkala, že je nemocná, tak ho to vůbec nezajímalo. "Vždycky to byl problém, který si mám vyřešit, až s ním nebudu mluvit," popisuje Těžká. Podobně reagoval i tehdy, když mu herečka řekla, že s ním nemůže komunikovat, protože jí otec zakázal internet.

Sneeky Míše Soukupové dokonce později založil účet na erotické seznamce, kde mužům nabízel její nahé fotografie. S několika muži skutečně komunikoval a Těžká měla za úkol natáčet erotická videa a fotit erotické snímky. Peníze, které by od mužů získala, měla Sneekymu předat nebo mu je poslat na jeho účet. "Zprvu si s muži psal sám. Docházelo tam k takovým bizarnostem, že si moje fotky vyměňoval za fotky jiných holek. Měnili si to jak pokémony," říká s nadsázkou Těžká.

Roli prvního "klienta" nakonec sehrál sám dokumentarista Klusák, který si založil falešný účet na erotické seznamce a od Těžké zakoupil její fotografie. Sneekymu pak Těžká tvrdí, že dva tisíce korun dostala, když se s mužem setkala po cestě domů z výuky hry na klavír. Sneeky požadoval, ať mu peníze předá, protože neví, jak by reagovala její matka, kdyby peníze našla.

K první schůzce nedošlo kvůli poruše auta

Později se pak skutečně reálně schází v kavárně, kde má dojít k předání peněz. Poprvé se přitom měli setkat už mnohem dříve. Domluvenou schůzku v prosinci 2018 však muž zrušil proto, že se mu cestou na pražský Černý Most porouchal automobil. Jako důkaz nakonec poslal i fotografii automobilu. "Byla to jedna z mála chvil, kdy se mnou mluvil normálně. Bylo vidět, že se něco stalo," vzpomíná Těžká.

K první úspěšné schůzce nakonec došlo v únoru 2019. Těžká mu na ní vyčítá, jak se k ní choval a že zveřejnil její fotky. Vyhrožuje mu, že všechno řekne na policii. Sneeky však reaguje tak, jako už několikrát předtím. Připomíná, že to Těžká se provinila, když mu poslala své fotky, a že ona z toho bude mít problémy. Setkání v kavárně nakonec končí hádkou, po které Sneeky odchází se slovy, že ho to nebaví a že nechápe, proč brečí. Za pár desítek minut se však na stejném místě schází znovu, aby věc dořešili.

Herečka Těžká však v tu chvíli zvyšuje hlas a upozaďuje v sobě roli Míši Soukupové. Celé setkání pak končí známou scénou, kdy Sneekymu vylije limonádu do obličeje a odchází (viz video).

Tehdy však nešlo o jeho poslední kontakt s Těžkou. "Co mě vyděsilo asi úplně nejvíc, že mi dva měsíce poté napsal: 'Ahoj miláčku, ještě se zlobíš?' To jsem vůbec nepochopila. Napsala jsem mu, že se na něj nezlobím, a poslala jsem mu odkaz na náš film. Pak už se neozval," říká Těžká.

Policie řeší celkem devět případů

Sneeky není jediným aktérem filmu V síti, kterým se zabývá policie. Jak před časem upozornil server iRozhlas.cz, trestní stíhání muže, který se ve filmu objevil jen krátce v tričku Batmana, brněnské státní zastupitelství podmíněně zastavilo s roční zkušební dobou.

Tříletou podmínkou zase soud potrestal muže, který se ve filmu setkal s herečkou Sabinou Dlouhou a nabízel jí, že půjdou do hotelu a společně se vysprchují. Celkem policisté v souvislosti s filmem V síti vyšetřovali nebo vyšetřují devět lidí.

Sneeky byl však podle Těžké jeden z nejhorších. "Pro mě byl Sneeky velký zážitek a dlouho jsem se z toho dostávala. Fakt mi z toho nebylo dobře," vzpomíná s odstupem jednoho roku od posledního setkání Těžká a dodává, co jí na něm přišlo nejhorší. "Ta jistota, manipulace a útočnost. To, jak vůbec neměl slitování. S ničím. Ani když mi bylo zle, ani když jsem mu řekla, že si s ním nepíšu, protože jsem dostala 'zaracha' od táty. Nic. Byl mi schopný psát věci, které si myslím, že bych neměla vidět já, natož dítě, kterému je 12 let," uzavírá herečka.