Film V síti má i verzi pro děti od 12 let. Na webu se rodiče dozvědí, co od něj čekat

Autoři dokumentu V síti zjistili, že fenomén zneužívání dětí na internetu je natolik závažný, že by ho měli doprovodit i osvětovou kampaní. Vytvořili proto speciální verzi filmu určenou pro diváky už od 12 let - V síti: Za školou. A nabídli ji pro veřejné i školní projekce. Rodiče, kteří přesto váhají, zda na film s dětmi jít, najdou podrobnosti o obsahu na speciálním webu.

Dokumentární film režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti se stal fenoménem ještě před uvedením do kin. Vstup do kinodistribuce pak jen potvrdil obrovský zájem veřejnosti o tuto třináctou komnatu internetu, kterou znaly kromě pedofilů důvěrně dobře i děti, avšak ne jejich rodiče ani učitelé - za první týden v kinech snímek vidělo 179 tisíc diváků a stal se nejnavštěvovanějším českým dokumentem všech dob. Z pomyslného trůnu tak sesadil mnohaletého krále, dokument Občan Havel Pavla Kouteckého a Miroslava Janka.

Autoři dokumentu se ale rozhodli, že s ohledem na závažnost fenoménu zneužívání dětí na internetu doprovodí snímek i osvětovou kampaní. Vytvořili proto speciální verzi filmu určenou pro diváky už od 12 let. Jmenuje se V síti: Za školou a nabídli ji pro veřejné i školní projekce. Současně ji rovněž uvedli do kinodistribuce, během prvních pár dní - ještě před uzavřením většiny kin kvůli koronaviru - ji vidělo 30 tisíc diváků.

Z této verze dokumentu vystříhali nejvíc šokující pasáže, explicitní sekvence sexuálního ukájení predátorů ještě více rozrastrovali a hlavně sem zařadili vzdělávací vstupy, v nichž tři protagonistky, nezletile vypadající herečky, nabádají děti, jak si v internetovém světě počínat a na co si dát pozor, aby nedopadly jako ony, když to za ně vyzkoušely.

V síti: Za školou Speciální verze filmu V síti vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa. Herečky dokonce zažívají vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. Zdroj: Aerofilms/vsitifilm.cz

Web nabízí informace pro rodiče, děti i predátory

Spolu s premiérou spustili tvůrci také osvětový web Vsítifilm.cz. Obsahuje čtyři záložky - pro děti zhruba od devíti let tu zformulovali desatero bezpečného pobytu na internetu, v záložce pro učitele najdou pedagogové metodické materiály připravené asi nejfundovanějším odborníkem na internetovou bezpečnost Kamilem Kopeckým.

"Upozorňujeme tu také na choulostivá místa filmu, aby se rodiče mohli rozhodnout, zda na něj dítě pustí, nebo ne. Stránky rovněž radí, jak dále pracovat s filmem, najdeme tu modelové situace, které učitel může rozehrát s dětmi, aby se učily, jak reagovat," vysvětluje Vít Klusák.

Nachází se tu i záložka pro rodiče, která jim vysvětlí, jak předcházet nebezpečí na internetu či jak odhalit, že na jejich děti cílí predátor. A také jak se chovat k důkazům, aby s nimi mohla pracovat policie.

Poslední záložka zřejmě trochu překvapí - je určena samotným pachatelům a jmenuje se "Možná jsem predátor". "Tito pánové, minoritně dámy, si zaslouží péči. Proto je odkazujeme na poradnu v rámci Národního ústavu pro duševní zdraví," říká Vít Klusák.

Tvůrci již mají za sebou první projekce a přednášky pro školy. "Dovysvětlujeme vše, co by mladší diváci nemuseli z filmu pochopit. Třeba to, že sexuální predátoři začínají často velmi pozvolně a třeba i několik týdnů mohou působit mile a bezkonfliktně a dítě nemusí tušit nic špatného." Nyní musí projekt přerušit kvůli opatřením proti koronaviru, pokračovat by měli ve velkých městech v květnu a červnu.

Některý predátor je u soudu, jiný dál pořádá akce pro děti

Film V síti, který přináší řadu odhalení závažných trestných činů, žije svým životem také v trestněprávní rovině. Podle Kamila Kopeckého z Univerzity Palackého a projektu E-Bezpečí po uvedení snímku násobně vzrostla hlášení rodičů, že u svého dítěte narazili na závadnou komunikaci. "Začali se totiž s dětmi bavit, co na internetu dělají," říká Kopecký.

V případě podezření na nezákonný obsah na internetu, například šíření dětské pornografie, zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu nebo kybergrooming, je možné zasílat informace prostřednictvím formuláře na stránkách Stoponline.cz.

"Fenoménem posledního týdnu jsou pak zprávy: 'Já vím, kdo je ten chlápek s rozmazaným obličejem, ale nevím, co mám dělat. Mám ho nahlásit na policii?' doplňuje Kamil Kopecký.

Všechny tyto podněty lidé z E-Bezpečí předávají na příslušná místa, takže v současné době již padly první rozsudky. Podle informací webu iRozhlas.cz policie kvůli dokumentu vyšetřovala celkem devět lidí, všechny podezírá z přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem ve stadiu pokusu. Jeden z případů byl odložen, protože se nejednalo o trestný čin, a jeden byl podmínečně zastaven státním zástupcem. V dalším případě byl podán ze strany kriminalistů návrh na podání obžaloby. Jeden případ byl předán kriminalistům do Ústí nad Labem a padl už také jeden rozsudek. Nadále probíhá vyšetřování čtyř podezřelých, mezi nimiž je i jedna žena, uvedl dále web na základě informací mluvčího pražských policistů Jana Daňka.

Prvním odsouzeným je Marek V., který byl podle iRozhlasu na konci roku 2019 odsouzen k deseti měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky. Muž si dal sraz s filmovou Niki v cukrárně na Vinohradech, a ač ho opakovaně upozorňovala, že jí je dvanáct let, nabízel jí, aby s ním odešla do hotelového pokoje, kde by prováděli sexuální praktiky ve sprše.

Pozoruhodné nicméně je, že podle policie žádná z devíti vyšetřovaných osob nemá kriminální minulost. To ovšem leckdy není jejich bezúhonností, ale spíše liknavostí příslušných úřadů.

"Když jsem viděl dokument V síti poprvé, zarazilo mě, že tam vystupují dva lidé, které jsme v rámci minulých projektů chytili na schůzce s dětmi a oni na těch schůzkách klečeli a říkali: 'Já už to nikdy neudělám, já si dám pozor, já už ten internet nebudu používat!' A Vít Klusák přišel a natočil je znova. To je pro mě šokující," říká Martin Kožíšek z CZ.NIC.

Podle něj existuje v Česku velká rezerva v legislativě i v počínání provozovatelů internetových služeb, kteří nedostatečně filtrují a blokují nebezpečné uživatele. Spíše se tu prý děje pravý opak. "Když si založíte nový profil, služba vás anoncuje jako nový jídelníček a okamžitě o tom vědí všichni uživatelé. Takže pak dochází ke kobercovým náletům těchto útočníků a děti tu mají během několika minut řadu nevhodných nabídek. Za jeden den jich může být i několik set," varuje Kožíšek.

Výmluvný je v tomto ohledu případ Martina K. z Ústí nad Labem, který ve filmu svádí všechny tři dívky, poslal jim porno a chtěl, aby se obnažovaly. Jde přitom o mnohaletého organizátora akcí pro děti a vedoucího letních táborů, lyžařských kurzů a dalších dětských akcí, kterému své potomky podle slov Víta Klusáka svěřili mnozí Ústečané.

"A nám se teď děje to, že nám řada dětí posílá fotografie s tímto pánem, protože s ním ještě před měsícem byly na lyžáku. Dost nepříjemně nás to zaskočilo, protože v květnu loňského roku jsme informovali školský úřad Ústeckého kraje a předali jsme jim informace, při čem jsme natočili tohoto pána. Bylo nám řečeno, že všichni ředitelé základních škol v kraji o tom budou informováni. Domnívali jsme se, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Jenže jeho pořádání akcí pro děti jsme tím zcela nezastavili."

Firmy, které na internetu vydělávají, cítí zodpovědnost

K filmu se pojí i další aktivity jeho partnerů z řad firem, které z internetu a digitálních technologií profitují. Nutno však dodat, že nejrůznější filantropické počiny firem nejsou nic výjimečného, jedná se dnes už o klasickou součást jejich chodu v rámci oddělení společenské zodpovědnosti a více než na samotné dobrodiní cílí na dobrou tvář firmy u veřejnosti.

Například společnost Avast pořádá besedy se žáky a studenty Buď safe online ve spolupráci s influencerem a někdejším populárním youtuberem Jirkou Králem. "Projekt Buď safe online jsme vymysleli na základě zpráv, které mi chodily od mých fanoušků. Často šlo o velmi intimní a citlivé údaje, které mi sdělovali, a psali mi, že se mám stavit. Přišlo mi úplně absurdní, jak se na internetu chovají, a snažili jsme se to řešit." Spolu s Avastem připravili sérii videí, jak se ve světě on-line chovat bezpečně.

"Představte si, že by do hospody, kde mluví chlapi sprostě, nebo do bordelu přišel desetiletý kluk a nikomu by to nepřišlo divné. Jenže v on-line světě se přesně tohle děje. Na nejrůznějších sociálních sítích či při hraní on-line her se na jednom místě scházejí malé děti se starými sprostými chlapy. Je důležité to říkat nejen dětem, ale i dospělým," burcuje Jirka Král.

Do osvěty se pustila také společnost CZ.NIC, jež spravuje doménu .cz. Ta přímo provozuje Národní bezpečnostní tým a od loňského roku je i hlavním koordinátorem on-line bezpečnosti dětí v České republice.

Na kampani se podílí rovněž firma Cisco, jež patří ke světovým lídrům v budování internetové sítě a datových center. "Nějakých 80 procent veškeré komunikace využívá našich technologií. Když jsme médium, přes nějž ty informace tečou, musíme se nějak postavit i k bezpečnosti v tomto prostředí," říká šéf Cisca ČR Michal Stachník. Společnost mimo jiné poskytuje technologie na odfiltrování závadného obsahu. "Problém je, že většina škol žádný takovýto bezpečnostní systém nemá. Takže i na místě, kde by mělo být dítě v bezpečí, je vystaveno zcela otevřenému internetu se všemi nástrahami," upozorňuje. "Když půjde dítě na dvě hodiny ven, tak se ho budete ptát, co dělalo, jak se mělo a s jakými kamarády se potkalo. Ale když na dvě hodiny zmizí v pokojíčku s tabletem? Absolutně nás to nezajímá," dodává.

Zapojuje se i společnost O2 se svým projektem Chytrá škola, což je portál pro pedagogy, rodiče i děti, který má naučit používat internet bezpečně a chytře. Firma také každoročně provádí ve spolupráci s Univerzitou Palackého výzkumy o chování dětí na internetu. Ačkoliv výsledky výzkumu byly vždy zveřejňované a čísla velmi alarmující, s veřejností to příliš nehnulo. Až Klusákův film V síti.

"Říkali jsme si, doprčic, my tady uděláme každý rok takovýto výzkum, Kamil Kopecký z Univerzity Palackého odvede takovouto práci, a nikoho to nezajímá? Nikdo se nad těmi čísly nezamyslí a nevidí za tím ty smutné dětské příběhy?" říká Marie Mališková, šéfka pro O2 společenskou odpovědnost. "Bohužel za těmi čísly to skutečně nikdo neviděl, až film jim otevřel oči."

Podle Kamila Kopeckého by pomohla i generační výměna učitelů. Jejich věkový průměr je totiž 48 let, zatímco až se za katedry dostane omladina sžitá s mobily, která již vyrůstala na youtuberech, bude mít do problematiky on-line nástrah větší vhled. Ostatně i díky Kopeckému se třeba na olomoucké pedagogické fakultě o nástrahách internetu povinně učí. "Tohle je pro mě nejdůležitější cílová skupina, protože dokáže celý systém významně ovlivnit zezdola," říká Kopecký.

Zároveň doporučuje, aby dospělí dětem internet a moderní technologie rozhodně nezakazovali. "Není dobré říkat, že je to nebezpečné, ať to radši vůbec nepoužívají. Ale ukázat, jak se tyto nástroje dají využít pozitivně a kreativně." Třeba k programování, stříhání filmů, klipů, k vytváření interaktivních příběhů nebo k zábavnému vzdělávání. "Zákaz by vedl akorát k tomu, že se s námi o tom přestanou bavit," dodává.

Film V síti nyní čeká premiéra v Kodani a tvůrcům se ozývají první země s nabídkami, že by si od nich formát koupily a přetočily ho ve svém jazykovém prostředí.

Video: Hrála dětskou volavku pro sexuální predátory: Byli zaslepeni touhou, pořád potřebuji psychologa