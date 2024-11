Problémy s rváči z Orionu trvají roky. Pryč s "hnisajícím vředem", žádá petice

Odboj proti problémovému žižkovskému klubu Orion, před kterým se téměř každý víkend odehrávají hromadné rvačky, se dává do pohybu. Stavební úřad vyhodnocuje, zda klub splňuje pravidla kolaudace, spis k věci si vyžádal i magistrát, místní podepisují petici. Upozorňují ale, že nejde o novou záležitost. Trpíme už roky a nic se nezměnilo, říkají. Radnice se brání, že situaci dlouhodobě řeší.

"Když byl covid, byl tady svatý klid. Připomínalo mi to doby, kdy jsem se sem v roce 1995 nastěhoval," vzpomíná Žižkovan Sergo Matkava na nedávnou pandemii, kdy musely zavřít hospody a kluby. Doba lockdownů let 2020 a 2021 byla pro obyvatele pražské Řehořovy ulice vzácným obdobím ticha. Jinak se o víkendových nocích příliš nevyspí.

Může za to klub Orion. Místo, které strážníci považují za nejproblémovější podnik na Praze 3. Jak už Aktuálně.cz informovalo, téměř každý víkend se jeho návštěvníci pozdě v noci uchylují k rvačkám přímo na ulici. Do těch se občas zapojují desítky lidí. Jak ukazují zveřejněná videa, někteří z nich si berou na pomoc baseballové pálky, další svědectví hovoří o nožích. Místní tak ruší hlasitý řev, výhradně v ukrajinštině a ruštině, a zvuk neustále přijíždějících a odjíždějících aut.

Aby se Matkava lépe vyspal, začal o víkendech nocovat v kuchyni, která má okna do vnitrobloku. Ani tak ale nenašel klid. "Trpím kvůli tomu na spánkové apnoe. Občas vůbec nespím. Od té doby, co se to tady rozjelo, mám vysoký, kolísavý krevní tlak," uvádí.

A není sám. Mediální pozornosti se klubu dostává až teď, místní už ale na problém upozorňují dlouhé roky. A dochází jim trpělivost. Matkava je členem výboru nové petice Za šťastnou a veselou Řehořku aneb Orione, uklidni se, kterou v posledních dnech začali podepisovat občané ulice Řehořova.

Podepsaní apelují na starostu Michala Vronského (TOP 09) a radnici Prahy 3, aby situaci vyřešili. Žádají důslednější kontroly a omezení otevírací doby baru - ten mívá v pátky a soboty otevřeno až do pěti do rána.

"Přes opakované stížnosti a žádosti o zakročení proti zvýšenému nebezpečí, znečištění ulice a hlukové zátěži, které jsou radnici Prahy 3 adresovány již několik let, zatím Městská část Praha 3 neučinila žádné hmatatelné kroky vedoucí k nápravě stavu. A to stavu, který se nedá nazvat jinak než šikanou obyvatel Řehořovy ulice ze strany provozovatele baru a jeho návštěvníků," stojí v petici.

Desetiletý spor

"Už v roce 2014 jedna paní a její sdružení vlastníků podávaly kvůli Orionu podněty na hygienu na měření hluku. Stalo je to několik desítek tisíc na měření a právníky. Nedomluvili se a paní se odstěhovala," osvětluje opoziční zastupitelka a iniciátorka petice Denisa Šťastná (Koalice pro P3 ODS, KDU-ČSL), jak hluboko do historie už stížnosti sahají.

Šťastná na Řehořově ulici bydlí a právě ruch z Orionu pro ní byl hlavním důvodem, proč se v roce 2022 rozhodla kandidovat do zastupitelstva. "Orion je hnisající vřed na těle Prahy 3. Tak jsem si říkala, že je třeba s tím něco udělat," říká. Tvrdí, že v minulosti byla například svědkem pobodání dvou lidí v blízkosti klubu.

Matkava začátek problémů datuje zhruba do roku 2017, kdy se provozovatelem stal ukrajinský podnikatel Oleksandr Petrovcij. "Od té doby se to pořád stupňuje. Oni jsou neurvalí, neberou ohledy, že jsou v cizí zemi a že se mají dodržovat nějaká pravidla. Mně je jedno, jaké jsou národnosti, ale ať mi tady neřvou pod okny," říká Matkava, sám původem z ciziny, ač v Česku žije už přes třicet let.

Místní si v petici nestěžují jen na hluk. Upozorňují na údajný příliš laxní přístup policie, strážníci se sem podle jejich názoru "bojí jezdit". Proto podle nich klesá bezpečnost a kupí se nepořádek. "Běžně jsou na chodnících tělní tekutiny, od krve přes zvratky a moč až po lidské exkrementy. A zůstávají tam i několik dní," píšou.

"Je to bezpráví, bezpečnostní složky nefungují. Nechápeme, jak tady může tento podnik, který roky terorizuje místní, stále fungovat," dodává Matkava.

Starostovi místní a opozice vytýkají nejen nečinnost, ale také to, že dosud neuspořádal veřejné setkání, kde by s občany problém probral. A zdůrazňují, že oproti tomu bývalý senátor Marek Hilšer, který měl přímo v ulici kancelář, uspořádal taková setkání za svého působení v horní komoře tři.

Vedení radnice namítá, že před lidi chtěli jeho zástupci v čele se starostou Vronským přestoupit až v momentě, kdy bude mít tažení proti Orionu nějaké výsledky. To se zatím nestalo.

Represivní opatření nemají efekt, míní radnice

Radnice ale odmítá, že by proti problému nic nedělala. Od začátku svého funkčního období v roce 2022, kdy Vronský převzal křeslo po Jiřím Ptáčkovi, také z TOP 09, se starosta několikrát sešel přímo s provozovatelem klubu za přítomnosti policie i hygieny. A snažil se to vyřešit domluvou. Řídil se totiž dobrou zkušeností s klubem Storm, jiným problematickým žižkovským podnikem, kde postup "po dobrém" dle radnice zafungoval a přinesl zklidnění.

"Na první schůzi bylo provozovateli řečeno, že musí posílit ochranku. Za dva měsíce si na další schůzi vedení radnice s provozovatelem řekli, že došlo k určitému zklidnění. Domluva tedy ze začátku fungovala. Pak se ale situace opět zhoršila. Na třetí schůzi pak majitel slíbil, že se opět bude snažit o zklidnění, ale to už vidět nebylo," říká mluvčí Prahy 3 Karolína Gaislerová.

Nezabraly ani výraznější kontroly ze strany městské, státní i cizinecké policie, která na místě vícekrát narazila na lidi nelegálně přebývající v Česku i hledané osoby. I když policie někoho zadržela, návštěvnost ani chování hostů se nezměnilo. "Represivní opatření na ulici nejsou efektivní. Ochranka měla snahu to zvládat, ale evidentně to nezvládá," říká mluvčí radnice.

To neznamená, že by provozovatel zcela unikal trestu. Po měření hluku pracovníky hygieny dostal dvě pokuty, dohromady za více než sto tisíc. "Normálního provozovatele hlučného podniku by tento nástroj zkrotil. Ale v tom případě ani takto vysoká pokuta neměla efekt," uvádí mluvčí.

Jak ale už dříve uvedl starosta Vronský, situace je složitá. Provozovatel sice zodpovídá za hluk uvnitř klubu, dokázat mu spojitost s chováním lidí před podnikem a pokutovat ho za něj už je těžké. Dle vedení radnice například v minulosti tvrdil, že nejde o jeho hosty, ale o jejich známé, kteří sami klub nenavštěvují.

Přesto představitelé Žižkova věří, že se jim podaří najít potřebné "páky" proti klubu. I po podnětech, které proti Orionu podal aktivista Miloš Závora z iniciativy Česko bez hluku, se začal stavební úřad Prahy 3 zabývat tím, zda Petrovcij provozuje podnik v souladu s kolaudací. Podle té má být podnik restaurací, nikoli tanečním klubem. Na prošetření mají úředníci čas zhruba do konce listopadu.

Další podněty pro rušení nočního klidu pak řeší místní hygiena. K tomu vedení radnice více detailů nesdělilo. A sporem se zřejmě bude zabývat i pražský magistrát. Ten koncem minulého týdne zažádal stavební úřad o spis ke klubu.

Redakce Aktuálně.cz se už dříve snažila kontaktovat provozovatele přes facebookovové stránky klubu. Správce účtu zprávu zobrazil, nijak na ni ale nereagoval.

Řešení dlouhodobého problému se tak dává do pohybu. Místní však stále nevěří, že by vedení městské části spor vyřešilo.

"Třeba vedení Prahy 1 hledá aktivně cesty a občanům pomáhá, ale Praha 3 jen říká, kolik toho dělá. Je to smutné. Především uvědomíme-li si všechny ty lidské příběhy, které jsou za tím, kolika lidem to narušilo spánek, psychiku, rodinné vztahy, zkomplikovalo běžný život, kolik lidí se muselo odstěhovat, prodat byty či pronajmout je s finanční ztrátou, kolik energie a času nás všechny stojí obíhat úřady, žadonit o pomoc, kde se dá. Je to čiré zoufalství," míní opoziční zastupitelka Denisa Šťastná.