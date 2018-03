To nebyla beseda s občany v Ostravě. Zeman se neovládl a inauguraci poskvrnil, píše Klausův institut

před 8 hodinami

Podle Institutu Václava Klause byl čtvrteční inaugurační projev Miloše Zemana ve Vladislavském sále nedůstojný, v některých případech na to byl dokonce ponižující pohled.

Praha - Nebývale kriticky se o prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho čtvrtečním inauguračním projevu vyjádřil institut jeho předchůdce Václava Klause.

"Byl to nedůstojný, bohužel často i ponižující pohled," napsal v prohlášení Institut Václava Klause, pod nímž je podepsaný Ivo Strejček. Mluvčí institutu Petr Macinka redakci sdělil, že exprezident text četl a odsouhlasil. "Pana Zemana podporujeme, ale za tohle si zaslouží kritiku," řekl Macinka.

Miloš Zeman podle Klausova úřadu dal průchod své mstivosti. "A posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. Bylo nemístné, aby část svého dnešního prezidentského poselství svému národu věnoval zbytečným útokům na média," píše institut.

"Nemohu, ač bych si to přál, najít v projevu nové hlavy České republiky jediný silnější moment, jednu vážnější úvahu, jedno nadčasové zamyšlení, které by se pokusil vtělit do poselství svému národu," kritizuje Zemana Stejček, podle nějž byl na inauguraci smutný pohled.

Klausův institut oceňuje, že se Miloš Zeman v projevu sice zamyslel nad krizí hodnot západoevropské civilizace, ale nemusel podle něj mluvit o podnikateli Zdeňku Bakalovi (majitel vydavatelství Economia, pod něž spadá i on-line deník Aktuálně.cz - pozn. red.).

"I zde Zeman neovládnul sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě," dodal institut.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek složil ve Vladislavském sále už podruhé prezidentský slib. V projevu zaútočil mimo jiné na novináře, na což reagovali zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 odchodem ze sálu.

První se zvedla poslankyně ODS Miroslava Němcová. "Odešla jsem, protože došlo očividně k vědomě křivé přísaze prezidenta republiky. Jednadvacet salv na počest znovuzvolení prezidenta mi zní jako umíráček za demokratickým vývojem z roku 1989," řekla po odchodu Němcová.

