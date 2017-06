Kiska chtěl spolu se Zemanem vyznamenat odbojáře Gabčíka s Kubišem. Český prezident to odmítl

před 12 minutami

Slovenský prezident Andrej Kiska chtěl společně s českou hlavou státu vyznamenat odbojáře Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. Kiskův úřad přišel s nápadem ocenit parašutisty za atentát na Reinharda Heydricha už před několika měsíci. Podle zjištění týdeníku Respekt spolu obě strany jednaly hned dvakrát, nakonec to ale Pražský hrad odmítl. Jedním z důvodů může být i to, že ocenění odbojářů by mohla část voličů Miloše Zemana nést nelibě.

Doporučujeme

Praha/Bratislava - Měla to být společná sláva českého a slovenského prezidenta. Alespoň tak si to úřad slovenské hlavy státu představoval, když před několika měsíci poprvé oslovil Pražský hrad s nápadem společně vyznamenat odbojáře Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, tedy Slováka a Čecha, kteří v roce 1942 spáchali (s pomocí dalších členů odboje) atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Co najdete v aktuálním čísle Respektu Hlavní komentář: Nebát se a mluvit s voliči: Britské parlamentní volby jsou napínavější, než se čekalo

Téma: Krásný nový rozvod: Dva čeští soudci spustili nenápadnou reformu, která mění životy dětí z rozpadajících se rodin

Agenda:Andrej Babiš: Téma pro Evropský parlament

O kom se mluví: Tenisový návrat Petry Kvitové

Economist: Z britské politiky zmizel střed: Předáci obou největších stran se odvrátili od desítky let platné vize otevřené, liberální země

Kontext: Reportáž: V Jordánsku se možná rodí řešení uprchlické krize

Rozhovor: S šéfem KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem

Kultura: Anna Bolavá a její nová próza Ke dnu

Civilizace: Filozofka Susan Schneider o umělé inteligenci Tým Andreje Kisky navrhl, aby každý prezident vyznamenal jednoho parašutistu. Kiska Gabčíka a Zeman Kubiše. Mělo k tomu dojít na vzájemném setkání k této příležitosti. Jedním ze zvažovaných míst byl pražský kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se oni a další bojovníci po atentátu ukrývali a nakonec zde po krvavé přestřelce zemřeli. Zástupci úřadů obou hlav států jednali dvakrát a - jak nyní zjistil Respekt z diplomatických zdrojů - z akce nakonec sešlo. A to kvůli nezájmu na české straně. "Nikdy k tomu z Prahy nepřišla pozitivní odpověď," říká dobře informovaný diplomatický zdroj. Důvody zamítnutí slovenská strana nikdy neobdržela. "Nepátrali jsme po tom," dodává diplomat. Kiska v reakci na české "ne" zvolil úspornější formát ceremonie a sám na Slovensku před dvěma týdny povýšil do hodnosti generálmajora Jozefa Gabčíka. "V průběhu druhé světové války jedinečná operace Anthropoid a v rámci ní úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora měla ve skutečnosti závažné geopolitické důsledky a také konkrétní výsledky," uvedl Kiska. "Rozhodoval se správně a při rozhodování musel bojovat proti nejsilnějšímu z lidských instinktů - přežít." Proč Pražský hrad nechtěl odbojáře ocenit, není jasné. "Žádnou takovou informaci nemám. Zřejmě došlo k nedorozumění," řekl Respektu mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. To je ovšem nepravděpodobné vysvětlení. Vzhledem k tomu, že mluvíme o slovenském prezidentovi, a také proto, že se věc probírala dvakrát, je takřka vyloučeno, aby se informace nedostala k hlavě českého státu. Nabízí se tudíž více možných vysvětlení. 20 hvězdných vteřin. Atentát na Reinharda Heydricha patří ke klíčovým odbojovým akcím v celé Evropě číst článek Zeman již delší dobu omezuje svůj program, protože ho zmáhá únava. Kvůli necitlivosti v nohách má problémy déle stát, jeho tým ho zároveň zcela pochopitelně nechce na veřejnosti posazovat na vozík. Za odmítnutím parašutistů mohla však být i obava z reakce prezidentova voličského jádra. Jeho základnu tvoří levicoví voliči a částečně komunisté. Západní odboj, kam parašutisté spadali, byl totalitním režimem vždy vykreslován negativně především proto, že v reakci na něj nacisté povraždili řadu občanů protektorátu. Komunisté vždy popírali jiný smysl atentátu. A sice jednak hrdinství všech, kdo pomáhali, a jednak důkaz pro Západ, že s námi má počítat. Současné ocenění odbojářů by mohla část Zemanových voličů nést nelibě.

Pokračujte dál