Nejstarší kemp na Vltavě může pokračovat. Musí ale splnit podmínku od obce

Kemp Radava platí za nejstarší zařízení svého druhu na Vltavě a největší v širém okolí. Proto tisíce jeho návštěvníků v srpnu šokovala zpráva, že musí skončit. Státní podnik Povodí Vltavy ho provozoval v rozporu s územním plánem obce Kovářov. Úřady sice vzaly rozhodnutí zpět, změna dokumentů je ale pro budoucnost kempu stále stěžejní. Obec je ochotná ji provést. Když povodí zajistí opravu cest.

Kemp Radava je jednoduše tradiční místo. Takové, kam se velká část návštěvníků, kterých se sem vejde i tisíc, vrací už léta každý rok. Na stejnojmenném poloostrově u přehrady Orlík se táboří už od 60. let a dnes je kemp jeden z nejoblíbenějších a největších na Vltavě.

Letos se ale každoroční pohoda u vody narušila. Nejdříve místní osazenstvo zaskočilo červencové rozhodnutí milevského městského úřadu. Kemp podle něj nemá na místě co dělat, jeho provozovatel Povodí Vltavy zde podniká nelegálně, protože to odporuje územnímu plánu. A Radava musí zavřít.

To se skutečně stalo, ale jen na měsíc. Kemp se proti rozhodnutí odvolal. Jihočeský krajský úřad verdikt posléze zrušil a Radava mohla znovu otevřít.

Aby se kemp do budoucna pojistil proti dalším podobným tahanicím o fungování a mohl na místě dělat větší rekonstrukce, potřebuje změnu územního plánu obce Kovářov, na jejímž katastru leží. To obec schválila, ale jen za určitých podmínek. "Kemp Radava chce udělat nějaké změny. My souhlasíme s jeho dalším provozem, ale musí splňovat požadavky, které kemp splňovat musí," uvedla starostka Gabriela Zítková.

Rekonstrukce? Ano, ale když kemp vybuduje silnice

Úřadu v Milevsku, které je pro Kovářov obcí s rozšířenou působností, při rozhodnutí vadilo zejména to, že většina kempu není v katastru vedená jako jako území určené k rekreaci. S územním plánem tak byl v souladu jen třicet metrů široký pás u břehu. Chatky, záchody a další zázemí kempu na místě stálo nelegálně.

Úředníci z Milevska navíc upozorňovali, že po povodí požadovali tři roky doklad o legitimitě kempu, který nedostali. Reagovali přitom na podnět, podle kterého státní podnik Povodí Vltavy na místě podniká nelegálně.

"Tato tvrzení můžeme jednoznačně vyvrátit," uvedl mluvčí povodí Hugo Roldán. Podle Povodí Vltavy úřad opomenul fakt, že kemp na místě stojí tradičně už desítky let a že výše zmíněná stavení z pohledu stavebního zákona nelze považovat za stavby. A krajský úřad mu dal za pravdu.

"Pokud změnou územního plánu schválíme, že kemp Radava bude rekonstruován a modernizován, tak bychom chtěli, aby tam byla přístupnost lepší, než je doposud," uvedla starostka Zítková. Doplnila, že současná silnice vedoucí ke kempu nedostačuje a provozovatel by se měl postarat o vybudování nové.

Povodí zatím nechtělo reagovat na to, jak k tomuto přistoupí. "Jako oprávněný investor budeme pořizovateli zasílat písemné připomínky k tomuto návrhu," uvedl Roldán. Nový územní plán Kovářova by měl být hotový do konce příštího roku.

Kemp Radava musel v minulých letech řešit i další problémy. V letech 2016 a 2021 zde došlo k rozsáhlým požárům, spekulovalo se o útocích žháře. Před pár lety také musely z kempu zmizet desítky přístřešků a dlouhodobě odstavených karavanů. To nařídilo samo Povodí Vltavy, podle kterého šlo o černé stavby.

Mohlo by vás také zajímat: Zabil jedenáct lidí a stala se z něj hvězda mezi psychopaty. Zvrácené, říká Čírtková (4. 11. 2024)