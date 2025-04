"Odřezaní ze všech stran." Obří ekologická havárie dusí Hustopeče i po dvou měsících

Silné deště uplynulých dnů jí přidělávaly další starosti. Díky teplému počasí se totiž rozlité tuny rakovinotvorného benzenu z půdy a vody vypařovaly a mizely, ale kvůli ochlazení se to mohlo změnit. "Doufám, že se během jednoho dne nezničí všechno, co se dosud udělalo," tíží Júlii Vozákovou, starostku Hustopečí nad Bečvou. Obce, kterou letos 28. února zasáhla ekologická katastrofa.

Klidně by to mohl být jeden z těch vtipů, které si mezi sebou vymýšlejí děti na druhém stupni základní školy o velkých přestávkách. "Víš, které je nejlepší zaměstnání na světě? Výpravčí v Hustopečích nad Bečvou." Poslední vlak tudy totiž projel přesně před dvěma měsíci - v pátek 28. února 2025 před polednem.

"To zrovna sloužil kolega, já měl ten den směnu až odpoledne," popisuje mladý muž v modré uniformě Správy železnic na ztichlém nádraží s čtveřicí osiřelých kolejí, zamknutou čekárnou a liduprázdnými nástupišti.

Odmítá ovšem, že by ty poslední dva měsíce na téhle jinak důležité spojnici mezi Moravou a Slovenskem, kudy normálně projíždějí nákladní vlaky i mezistátní expresy, neměl žádnou práci. Prý občas ze směru od Hranic po kolejích přijíždějí jeho kolegové technici, aby kontrolovali stav železnice.

"Jasně, napijte se, té vodě nic není," pokyvuje hlavou, když si reportér deníku Aktuálně.cz chce natočit trochu do lahve. "Tenhle vodovod vůbec nevede tím místem, kde v únoru hořely ty cisterny," ukazuje mladý výpravčí na pár stovek metrů vzdálené místo.

Tam, kde před dvěma měsíci vykolejil vlak s 1020 tunami rakovinotvorného benzenu v cisternách, rozhořel se obří požár doprovázený hutným černým sloupem dýmu a kde došlo k jedné z největších ekologických katastrof v historii České republiky.

"ČD nemají žádný vliv"

Sílu ohně dodnes dokresluje několik zčernalých ocelových sloupů podél trati. K místu nehody se člověk stále nedostane, práci techniky a několika hasičských specialistů je možné sledovat jen na dálku ze sytě zeleného pole. Jako chobotnice se v něm proplétá mnoho širokých oranžových hadic.

Ty od východu slunce až do jeho západu nepřetržitě zkrápějí hladinu rybníka sousedícího s Bečvou. "Je to takový koloběh. Voda se neustále provzdušňuje, aby se z ní benzen rychleji vypařoval," vysvětluje jeden z profesionálních hasičů. Z lavičky poblíž hučícího mohutného čerpadla přitom kontroluje, zda hadice umístěné podél celého obvodu nádrže kropí opravdu všechny.

"Jsem tady od rána do večera, dvakrát denně dolévám do čerpadla naftu," popisuje hasič, který sem o Velikonocích dorazil s kolegy z Prostějova.

Jak se bude jeho práce vyvíjet dál, záleží na tom, jak rychle budou koncentrace benzenu ve vodě klesat. Vzorky se tu odebírají každé ráno, později odpoledne se pak vyhodnocují.

Ovšem v Hustopečích zdaleka nejde jen o vodní plochy, i když devastace podzemních zdrojů je největším rizikem. Do půdy z cisteren pronikly odhadem více než tři stovky tun benzenu, který v cisternách mířil k zákazníkům z valašskomeziříčského podniku Deza, patřícího koncernu Agrofert.

Jak už uvedla některá média, vykolejení dlouhého nákladního vlaku nejspíš způsobila jeho nepřiměřeně rychlá jízda. Lokomotiva patřila společnosti ODOS Cargo, v jejíž mateřské firmě si drží pětinový podíl i národní ČD Cargo.

"Společnost ODOS Cargo není součástí Skupiny ČD. Naše dceřiná společnost ČD Cargo vlastní pouze malý, 20procentní podíl akcií ve firmě ODOS Cargo a nemá na řízení společnosti žádný faktický vliv, nemá ani zástupce v představenstvu společnosti," reaguje Filip Medelský, mluvčí Českých drah.

"Přizpůsobili jsme se, jak nejvíce můžeme"

Kromě ekologické havárie obřích rozměrů má požár důsledky, které tu lidé pociťují dennodenně. Na řadu míst v okolí železnice je zakázaný vstup, spojení Hustopečí s okolním světem teď zajišťují jen autobusy a auta. Ovšem ani to není bez potíží, neboť z další strany městyse se buduje dálniční přivaděč, takže několik silnic končí na staveništi.

"My jsme odřezaní teďka ze všech stran," krčí rameny Júlia Vozáková (za KDU-ČSL), zdejší starostka. "Pro ty, kteří dennodenně dojíždí, je to velmi komplikované," pokračuje s tím, že zatím nejsou žádné informace o tom, kdy se rozjedou alespoň vlaky z Hustopečí do Hranic.

Když si má vybavit přelom letošního února a března, říká, že to bylo hlavně každodenní zasedání krizového štábu. A že v těch dnech si teprve začala uvědomovat rozsah havárie a to, že její řešení nebude nijak rychlé.

"Za ty dva měsíce jsme se přizpůsobili tak, jak nejvíc můžeme," konstatuje starostka Vozáková v rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz. Teď prý hlavně doufá, že záchranné a sanační práce nebudou nijak nenarušeny silnými dešti uplynulých dnů, které by mohly urychlit šíření uniklého benzenu v podzemních vodách i v zemědělské půdě.

A pokud by si měla tipnout, kdy by se mohla situace v Hustopečích alespoň částečně přiblížit k normálu, mluví o letošním podzimu. "To bych si strašně přála," dodává starostka Vozáková.

Jak před několika dny oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), vlaky by mohly místem začít projíždět mnohem dřív. "Kompletní obnova včetně kolejí, technické infrastruktury a optických vláken, která jsou položená podél železnice, může zabrat zhruba měsíc. Pokud by se vše podařilo, mohl by být železniční provoz obnoven do poloviny června letošního roku," prohlásil ministr.

"Příšerná ekologická katastrofa"

V příštích dnech by měl být schválen několikaměsíční sanační projekt. Ten by měla mít na starosti společnost Dekonta. Hodnota prací půjde podle odhadů do stovek milionů korun, odtěžit bude třeba několik set tun kontaminované zeminy.

Jak už před dvěma týdny oznámila Česká inspekce životního prostředí, benzen zůstává v půdě, ale pronikl i do podzemních vod a v obrovském množství zůstává i na jejich hladině. Celkově jde o stovky tun jedu, který se musí vytěžit a zlikvidovat.

"Nemáme vyhráno, stále máme kontaminaci v podobě přibližně 350 tun benzenu. Je to příšerná ekologická katastrofa, která se musí vyřešit," uvedl Petr Bejček, šéf ČIŽP, citovaný agenturou ČTK.

Jestli mladý výpravčí na hustopečském nádraží skutečně už v červnu "odmává" první pravidelný vlak, ukážou už následující dny. To má být jasnější i harmonogram sanačních prací. A konečně také to, jak a jestli benzen ohrozil zdejší život - tedy zda je možné jíst zeleninu ze zahrad či sklízet úrodu z polí.

Jak to teď vypadá v místech ekologické havárie u Hustopečí nad Bečvou (17. 4. 2025)