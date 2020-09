Úředník udělal z obyčejného pole za 300 tisíc parcelu za 35 milionů. Jde za mříže

Kauza tunelování Metropolitního spořitelního družstva se nepřímo dotkla i magistrátu v Ústí nad Labem. Na vyvádění peněz ze záložny se podílel dlouholetý vedoucí jednoho z tamějších odborů Vlastimil Hudeček. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, soud ho kvůli tomu poslal do vězení. Hudeček se navíc bude zpovídat z dalších sedmnácti obžalob. Zároveň je prvním ústeckým úředníkem, který jde do vězení.

Vedle svého dvacetiletého působení na ústeckém magistrátu coby vedoucí stavebního odboru měl Vlastimil Hudeček i soukromou praxi. Působil jako znalec pro oceňování nemovitostí. V desítkách případů podnikatelům nadhodnotil cenu jejich pozemků, aby dosáhli na úvěry od Metropolitního spořitelního družstva. Nepravdivými posudky pomohl připravit záložnu o desítky milionů korun. Jeden takový nyní Hudečka dostal do vězení. Metropolitní spořitelní družstvo kvůli rizikovým úvěrům v roce 2013 zkrachovalo.

Podnikateli Tomáši Ch. patřily pozemky u Libouchce poblíž Ústí nad Labem a u Vlašimi ve středních Čechách. Od záložny chtěl získat dva úvěry - dohromady 52 milionů korun, jako zástava měly sloužit zmíněné pozemky. Šlo o zemědělskou půdu. Vlastimil Hudeček přitom vyšel vstříc podnikatelovu přání, aby je ocenil coby budoucí stavební parcely. Jenže se změnou jejich využití se nikdy nepočítalo.

Aktuálně.cz už v květnu informovalo, že Hudeček za to dostal od Městského soudu v Praze nepravomocný trest šest let za úvěrový podvod a pokutu 500 tisíc korun. Úředník se odvolal. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že Hudeček vrchní soud nepřesvědčil. Odvolací instance ho minulý týden s konečnou platností poslala za mříže.

Vrchní soud Hudečkovi jen kosmeticky upravil délku trestu, pokud by nezaplatil pokutu. Původně by se mu prodloužil o rok. "Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody tří měsíců. V ostatních výrocích zůstává napadený rozsudek nezměněn. Rozsudek je pravomocný vyhlášením," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Výzva k nástupu trestu

V praxi to znamená, že úředník v nejbližší době zamíří za mříže. Městský soud v Praze má nyní dvě možnosti. Může čekat na doručení pravomocného verdiktu od odvolací instance a poté Hudečkovi poslat výzvu k nástupu trestu. Smí mu ale nařídit nastoupit trest rovnou. Součástí výzvy je i určení konkrétní věznice. Pokud však bude mít káznice odpovídající režim - úředníka čeká ostraha -, může si vybrat podle svého uvážení.

Anatomie úvěrového podvodu v podání Hudečka vypadala následovně. Podnikatel Tomáš Ch. mu řekl, že z jeho pozemků budou stavební parcely a ať je podle toho ocení. K tomu ovšem byla nutná změna územního plánu. Jde o závazný dokument určující způsob využitelnosti půdy, schvaluje ho místní samospráva. K jeho přepracování se ale nechystala. Úředník to nebral v úvahu a postupoval podle zadání.

1,2 miliardy korun a trest pro 19 lidí Kampelička Metropolitního spořitelní družstvo zkrachovala roku 2013, manažeři z ní podle soudu vyvedli 1,2 miliardy korun. Loni v listopadu za to potrestal 19 lidí včetně trojice manažerů Petra Jánského, Daniela Turečka a Jana Zavřela. Podle nepravomocného rozsudku nastavili proces poskytování podnikatelských úvěrů tak, aby hodnocení žadatelů bylo jen formální. K penězům se proto dostávaly tzv. ready-made firmy bez historie. Většina poskytnutých peněz měla skončit v Hongkongu.

Zmíněnému systému odpovídají i kauzy, v nichž je potrestaný a obžalovaný exšéf ústeckého stavebního odboru Vlastimil Hudeček. Shoduje se i to, že napsal posudky podnikatelům, jejichž firmy byly ve skutečnosti jen skořápkami bez reálné činnosti.

"Vycházel účelově a nekriticky z informace od objednatele posudku, že změna územně plánovací dokumentace je ve fázi zpracování, a nezajistil si žádné podklady k ověření tohoto tvrzení, (…) nezkoumal skutečnou využitelnost pozemků ve spolupráci s obecním úřadem a obvyklou cenu stanovil částkou 35 075 800 Kč, když hodnota nemovitostí činila 286 000 Kč, tedy obvyklou cenu nemovitostí nadhodnotil 122x," stojí k Hudečkovi v rozsudku, jejž Aktuálně.cz získalo a vrchní soud ho potvrdil.

Tomáš Ch. díky úředníkovu dobrozdání úvěr získal. Podle žádosti měl peníze využít pro podnikatelský rozvoj pozemků, jenže místo toho je převedl do firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou Vrchovina - zemědělská obchodní. Úvěr nesplatil. Kvůli podvodu čeká podnikatele pětileté vězení, musí také zaplatit pokutu jeden milion korun.

Hudeček a 18 trestních kauz

Hudeček postupoval stejně i v dalším případě, v němž zatím zazněl nepravomocný verdikt. Podnikatel Viktor Ch. usiloval u Metropolitního spořitelního družstva o úvěr 22,4 milionu korun. Scénář byl totožný: bezcenné pozemky, vymyšlený příslib jejich změny na stavební parcely a posudek požadované hodnoty. Za tento delikt dostal Hudeček pět let vězení, odvolání v tomto případě ještě běží.

"Byť si je městský soud vědom zásady presumpce neviny, nemohl v této souvislosti přehlédnout, že obžalovaný Hudeček je v současné době trestně stíhán v desítkách případů pro obdobnou trestnou činnost, která vykazuje stejný modus operandi, blízkou časovou souvislost, téměř identičnost znaleckých posudků," uvádí zmíněný verdikt, jejž soud vynesl letos v lednu.

Když Aktuálně.cz na úředníkovy podvody počátkem května upozornilo, u Městského soudu v Praze šlo za jeho jménem jedenáct obžalob. Všechny se podle informací Aktuálně.cz týkají tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Mezitím jejich počet narostl. "Jméno pana obviněného prochází u našeho soudu celkem osmnácti spisovými značkami," sdělila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Jak Hudeček smýšlí o svých kauzách, není jasné. Aktuálně.cz se ho nyní zastihnout nepodařilo. V květnu však působil jistě. "Věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí," řekl tehdy. Stavební odbor na ústeckém magistrátu vedl od roku 1997 do konce letošního srpna. Od září platí reorganizace magistrátu, Hudečkův odbor se spojil s dalším a vznikl odbor územního plánování a stavebního řádu. Kvůli tomu přišel o místo. "Již není zaměstnancem magistrátu," potvrdila mluvčí města Romana Macová.