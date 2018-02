Kárný senát začal probírat případy soudkyně Králové. Jednání odročil, Pelikán má doplnit důkazy

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Králová podle kárné žaloby hrubě pochybila nejméně v šesti případech a hrozí jí, že definitivně přijde o talár. Verdikt ale zatím nepadne, senát jednání odročil na středu 7. března. Ministr spravedlnosti má doplnit, v čem přesně pochybila.

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně začal projednávat kárné žaloby na pražskou soudkyni Helenu Královou. Hrozí jí nejpřísnější kárný postih, tedy odvolání z funkce. Jednu žalobu podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), o ní soud začal jednat.

Odpoledne ale soud tuto věc odročil na 7. března a uvedl, že ministr má do kárného návrhu doplnit, v čem přesně Králová pochybila. Podle obhajoby žalované soudkyně šlo o nekvalitně připravenou žalobu. Na druhou žalobu, kterou podal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, se nedostalo, soud její projednávání odročil na neurčito.

Ministr Pelikán již dočasně zbavil Královou funkce v polovině prosince. Pelikán ani Vávra se jednání, které začalo ve středu po poledni, neúčastnili. Ministra spravedlnosti zastupoval ředitel jeho kanceláře Jan Převrátil spolu s ředitelem odboru justičního dohledu Radkem Visingerem, Vávru pak místopředseda soudu Jan Kadlec. Králová se dostavila se svým advokátem Jiřím Teryngelem.

Nerespektovala nadřízené soudy

Kárnou žalobu na Královou podal v září ministr Pelikán, který jí vytkl, že nejméně v pěti případech nerespektovala pokyny nadřízených soudů. Jedním z nich byl i případ zneužití Vojenského zpravodajství a nezákonného sledování manželky premiéra, objednaného jeho tehdejší milenkou Janou Nagyovou (nyní Nečasovou). Tehdy jí ale ještě nechal ve funkci.

"Opakovaně nerespektovala závazný právní pokyn odvolacího soudu a opakovaně vydávala rozhodnutí v rozporu s pokyny nadřízeného soudu, čímž způsobila neodůvodněné prodloužení těchto trestných řízení," uvedl před kárným senátem Visinger. Doplnil, že ve všech těchto případech to vedlo k vyměnění soudce, který případ projednával.

Druhou kárnou žalobu na Královou podal počátkem prosince Vávra. Tomu vadilo, že Králová měnila názor na zákonnost odposlechů v kauze trafik pro poslance, kde je mezi obžalovanými Nečasová i s Nečasem. Na základě této kárné žaloby už Pelikán Králové dočasně zbavil taláru. Králová se proti tomu okamžitě odvolala, ale kárný senát ministrovo rozhodnutí nezneplatnil.

Sama Králová se nechce k případu vyjadřovat. Podle Teryngela je to kvůli značné medializaci případu, kdy ji lidé na ulici napadají a vulgárně urážejí. "Třeba ve frontě v krámě přišel opilec a začal na ni plivat a říkat, ty jsi ta svině Králová," uvedl Teryngel. Králová podle něj nepochybila, odvolací soud podle něj překročil hranici, že nesmí přikazovat, jak hodnotit důkazy.

Taková průměrná soudkyně

Před kárným senátem vypovídala místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová. Podle ní je Králová průměrná soudkyně, která nijak nevybočuje z řady, pokud jde o dodržování lhůt či z hlediska výkonnosti. O exponovaných vrácených kauzách s ní hovořila. "Vysvětlila mi své důvody, proč se odchyluje od rozhodnutí odvolacího soudu," uvedla Šindelářová.

Jednání bylo naplánované do středečních 16:30. Mluvčí soudu Sylva Dostálová už předem připustila, že není jisté, zda kárný senát vynese verdikt ještě ten den. Případ je totiž rozsáhlý a senát bude muset probrat detaily šesti spisů, v nichž Králová podle ministra i předsedy Městského soudu v Praze pochybila.

Členové kárného senátu pak krátce před 15 hodinou rozhodli o odročení na 7. března. Ministr má do té doby návrh doplnit o to, v čem přesně Králová pochybila. "Vnímám to tak, že obžaloba pana ministra nebyla kvalitně připravena, ani zástupci ministerstva nedokázali reagovat na otázku, kterou konkrétní povinnost a komu se paní doktorka Králová vlastně vzepřela," uvedl Teryngel. Druhou kárnou žalobu začne senát projednávat poté, až rozhodne o první.