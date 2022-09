Ve stínu Babiše. Nagyová nechodila do debat, Dědečka nechali na mítinku mluvit minutu

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš zakončil vyhrocenou předvolební kampaň v Jihlavě. Před druhým kolem senátních voleb tam proti nynějšímu senátorovi Miloši Vystrčilovi (ODS) podpořil Janu Nagyovou (ANO), svou spoluobžalovanou v kauze Čapí hnízdo. Ta se dlouho vyhýbala svým protikandidátům i médiím. Babiš ji v kampani zcela zastínil, stejně jako dalšího kandidáta, kterého přijel podpořit.

V úterý Nymburk, Kopidlno a Hořice, ve čtvrtek Jihlava. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš naposledy využil svůj obytný vůz, aby se pokusil nalákat co nejvíce voličů proti současné vládě. Aktuálně.cz bylo při tom. Stejně jako na téměř dvou stovkách dřívějších zastavení v minulých měsících na něj čekalo mnoho jeho příznivců, kteří byli zaskočeni, když se mezi nimi objevil někdo s opačným názorem.

"Proč nejste u soudu?" zazněla například na náměstí v Nymburku zničehonic otázka z hloučku lidí, ve kterém stáli s výjimkou tázající se ženy jen příznivci Babiše. Všichni zpozorněli a čekali, jak expremiér zareaguje. Tento týden totiž pokračuje soudní proces, ve kterém je Babiš obžalovaný z podvodu při získání dotace 50 milionů korun na svou farmu Čapí hnízdo.

"Protože jsem se omluvil a předseda soudu mi dovolil tady být. A protože tady dělám kampaň, madam," odpovídal Babiš a jeho slova nabírala na rychlosti. "Já tady dělám kampaň našemu kandidátovi panu Dědečkovi. Jde proti panu Czerninovi, to je ten šlechtic, víte?" pokračoval.

Babiš před druhým kolem senátních voleb vyjel osobně podpořit dva finalisty z ANO, ale hlavně se vymezit vůči jejich protikandidátům. V úterý ostře útočil na Tomáše Czernina z TOP 09, ve čtvrtek v Jihlavě na předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS. Opakovaně o nich prohlašoval, že jsou součástí "polistopadového kartelu".

"Co to je? To jsou všechny ty strany, které tady vládly. ODS, nejdřív kupónka, lehké topné oleje, rafinerie za dolar, a když zničili naše banky, no tak potom jste šli k volbám a měli jste si vybrat mezi ODS a ČSSD. Ale vás podvedli, uzavřeli opoziční smlouvu," chrlil ze sebe Babiš v Jihlavě, sotva vešel na pódium. Poslouchalo ho několik stovek lidí, které přilákalo také občerstvení zdarma, mnozí si dali pivo či guláš.

Do krajského města Vysočiny přijel podpořit Janu Nagyovou, která spolu s ním v posledních týdnech opakovaně usedá na lavici obžalovaných v kauze Čapí hnízdo. Právě ona podala žádost o dotaci, avšak podle obžaloby v ní uvedla nepravdivé údaje. Oba vinu odmítají. Babiš se omluvil jak ze soudu, tak z jednání Poslanecké sněmovny, kde má za uplynulý rok téměř nejhorší účast ze všech poslanců.

Babiš podporoval Nagyovou už před prvním kolem voleb výrazně víc než jiné kandidáty. Nakonec získala 30 procent hlasů a postoupila. České televizi ve volební den řekla, že jako první krok po případném zvolení by požádala o imunitu. Později tvrdila, že se přeřekla.

Vystrčil: Babiš nemá žádné dno

Šéf Senátu Miloš Vystrčil musel ležet Babišovi v žaludku hodně, protože o něm mluvil nejen v tomto týdnu všude, kam přijel. "Je v politice 30 let a pro mě je symbolem polistopadové éry," útočil Babiš. Když popisoval jeho kariéru "profesionálního politika", opomenul upozornit, že Vystrčil byl také starostou Telče či hejtmanem Kraje Vysočina. Senátorem byl zvolen poprvé až v roce 2010. "Ten by se jinak neuživil než politikou," prohlašoval Babiš. Vystrčil byl přitom roky předtím učitelem, ani to ale Babiš nezmínil.

Nelíbilo se mu ani to, že se ve čtvrtek jen několik set metrů od mítinku ANO konal koncert na Vystrčilovu podporu s názvem Volíme slušnost, kterého se účastnila na dálku například Marta Kubišová. "Pražská kavárna bude zpívat, budou tam všichni ti, co nesnáší Babiše," stěžoval si. "Jede na Tchaj-wan, aniž by z cesty něco bylo. Pro české lidi neudělal nic. Proto ho kritizuji. A ještě chtěl zbavit prezidenta svéprávnosti," opět kritizoval Vystrčila.

Vystrčil promluvil na začátku koncertu na jeho podporu, kdy vyzýval ke slušnosti, aniž by řekl přímo jméno Babiše. "Děkuji všem vám, kteří jste se zapojili do té soutěže, kterou ta druhá strana nazývá bojem. Přitom politika by neměla být bojem. Protože když je něco boj, tak se může stát, že vzniknou dvě nesmiřitelné strany. A nesmiřitelnost je něco, co bychom neměli pěstovat," promlouval k lidem Vystrčil.

Na dálku k lidem pomluvila nejen Kubišová, ale také bývalý předseda Senátu Petr Pithart. "Chtěla bych, abyste slušnost použili, až půjdete v pátek a v sobotu volit. A pokud je někdo noblesní a slušný, tak je to Miloš Vystrčil," sdělila stovkám lidí na koncertě Kubišová. "Je to rytíř. Kdyby na něm ulpělo nějaké podezření, tak já dám ruku do ohně za to, že by nežádal imunitu. A kdyby to bylo něco závažného, tak by rezignoval na svou funkci, dokud by nebyl zcela očištěn. Je to gentleman mezi politiky, a říkám to přesto, že jsme byli v Senátu soupeři," přidal se Pithart.

Vystrčil v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítal tvrzení Babiše, že by chtěl prezidenta zbavit svéprávnosti nebo že ublížil Česku návštěvou Tchaj-wanu. "Babiš nemá žádné dno, vede proti mně podlou, zákeřnou a lživou kampaň. Proti mně stojí nejen on, ale také všichni další lidí z vedení ANO a nekonečné množství peněz," stěžoval si.

Cesta na Tchaj-wan podle něj přinesla Česku mnoho dobrého. "Nejde jen o to, že napomáhám tomu, aby Česko mělo rovnou páteř a posílilo své mezinárodní postavení, ale dosáhli jsme celé řady dalších věcí. Komukoliv můžu ukázat dlouhý seznam toho, co se podařilo, od spolupráce vědců, přes příchod tchajwanských bank až po spolupráci studentů, je toho skutečně mnoho," namítal Vystrčil.

Po rozhovoru s kandidátkou za ANO Janou Nagyovou dávám z Jihlavy začátek akce kandidáta ODS Miloše Vystrčila. Plus názor přítomných. Chtěl bych s ním také přinést rozhovor, ale sleduje probíhající koncert na jeho podporu. Ještě se z Jihlavy ozvu. A více bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/BP25g5a0mV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 29, 2022

Táhni!, slyšel Babiš v Hořicích

Stejně jako při některých dřívějších výjezdech Babiše se i tentokrát objevili jeho odpůrci s píšťalkami a transparenty. Zatímco na prvních dvou úterních zastávkách v Nymburku a Kopidlně měl s výjimkou dotazu na soud klid, při zastávce v Hořicích na Jičínsku bylo rušno.

"Táhni, táhni, táhni!" volali lidé v Hořicích, kteří stáli jen několik metrů od Babišova obytného vozu, se kterým jezdí od května po Česku. Ve městě získal Czernin v prvním kole 838 hlasů, jeho protikandidát Jaromír Dědeček 763. Dalších pět kandidátů za nimi zaostalo o stovky hlasů.

"Běžte křičet někam jinam," snažila se domluvit protestujícím jedna z voliček Babiše, která ale nepochodila. "Vy běžte někam," odpovídala jí emotivně živnostnice Anna a dál pokračovala v protestu. Nelíbí se jí, jak dlouho trvalo vyšetřování Babiše kvůli Čapímu hnízdu či reklamě na tento areál, zatímco podnikatelé podle ní byli státem pokutovaní za sebemenší pochybení.

Toto je video ukázka z úterních Hořic, ve které jsem zachytil protest proti Andreji Babišovi o jeho už tradiční kritiku médií. “Lidé koukají jen na to, jak jim zvýší důchod,” říká jedna z protestujících. Reportáž z Hořic i dnešní Jihlavy vyjde na @Aktualnecz pic.twitter.com/l6vJXRpLDY — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 29, 2022

Podobně jako v případě Vystrčila se Babiš několikrát opřel i do Czernina, kritické texty proti němu vyšly také v předvolebních novinách ANO. Například o tom, kolik Czernin získal dotací. Babišův holding Agrofert je přitom největším příjemcem zemědělských dotací v Česku. Czernin oponuje, že údaje jsou veřejné a dotace dostal podle zákona jako každý jiný zemědělec a lesník. Podobně jako Vystrčil vyzval v závěru kampaně ke slušnosti.

"My ho tady máme rádi. Pamětníci ještě vzpomínají, jak jeho rodiče po roce 1989 bydleli doslova na matracích, protože všechno bylo zničené. Přesto dokázali spoustu věcí obnovit, pan Czernin se o všechno výborně stará. Když je potřeba, tak se oblékne do montérek a jde pomáhat i rukama," vyprávěla Aktuálně.cz prodavačka v obchodě s vyhlášenými trubičkami v Hořicích, když Babiš odjel.

Czernin Aktuálně.cz řekl, že je velmi zklamaný kampaní Dědečka a hnutí ANO, považuje ji za nepravdivou a nízkou. "Všechny dotace, které jsme čerpali, jsou na internetu, všechny informace jsou veřejné, nic jsem nezatajil. A oprávněnost všech těchto dotací i jejich využití můžu doložit. Vedu slušnou a neútočnou kampaň, což bohužel neplatí o mém soupeři," míní Czernin.

Kandidáti zůstali ve stínu Babiše

V celé senátní kampani zůstali sami kandidáti ANO Jaromír Dědeček a Jana Nagyová ve stínu Babiše. Nagyová se neúčastnila několika debat s Vystrčilem, nepřišla do České televize, Českého rozhlasu, DVTV ani do dalších médií. Promluvit s ní bylo možné až na čtvrtečním mítinku v Jihlavě. Aktuálně.cz tvrdila, že neměla na debaty čas kvůli tomu, že chodila k soudu. "Soud je obrovský psychický i časový nápor, je těžké to skloubit s kampaní," sdělila.

Když následně promluvila chvíli na pódiu, neřekla toho o svém možném účinkování v Senátu mnoho. Z jejích slov bylo patrné, že by v něm hlavně vystupovala proti vládě. "Senát nesmí být loutkou vládních stran. Vláda je chaotická a pomalá," prohlásila. Přestože ze stejného pódia Babiš ostře kritizoval kdekoho, Nagyová tvrdila, že chce, aby se společnost stmelovala.

Tady vám @Aktualnecz přináší 1. část rozhovoru s kandidátkou ANO do Senátu Janou Nagyovou. Samozřejmě v rámci férovosti se pokusím také o rozhovor s kandidátem ODS Milošem Vystrčilem. pic.twitter.com/QiT7t9Sl5t — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 29, 2022

Podobně nenápadně jako ona vystupoval vedle Babiše i Dědeček. Když jej v úterý Babiš doprovázel na třech zastaveních, šéf ANO mluvil desítky minut a všechny dotazy přítomných mířily na něj. Dědečkova vystoupení byla mnohem kratší. "Chtěl bych tlačit vládu přes poslance k tomu, aby zastropovala nejen cenu elektrické energie, ale i plynu," řekl Dědeček a po minutě skončil. Slovo si opět vzal Babiš a dál opakoval slova o polistopadovém kartelu. Zároveň také on velmi často naléhal na vládu, aby zastropovala ceny energií.

Babiš s koncem volební kampaně také ukončil jízdu obytného vozu. Nyní bude s napětím čekat, jak dopadne 18 senátních kandidátů ANO, což je největší množství kandidátů, které se kdy hnutí podařilo dostat do 2. kola. ANO má zatím v horní parlamentní komoře minimální zastoupení, sám Babiš dosud vždy Senát tvrdě kritizoval. Až volby skončí a přijde říjen, měl by Babiš na jeho konci definitivně oznámit, zda půjde do lednových prezidentských voleb.

VIDEO: Vystrčil: Takový způsob dehonestace jsem nezažil. Kampaň nevede Nagyová, ale Babiš